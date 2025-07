Giubileo Giovani 2025, il programma degli eventi e della Veglia con Papa Leone XIV a Tor Vergata

Piazza San Pietro (La Presse)

Da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto si celebra il Giubileo dei Giovani. Si tratta del più atteso e partecipato grande evento giubilare dell’Anno Santo 2025, con centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi arrivati a Roma da 146 Paesi del mondo. Gli appuntamenti più importanti sono la Veglia di preghiera e la messa con Papa Leone XIV a Tor Vergata di sabato 2 e domenica 3 agosto. Per queste due giornate i giovani pellegrini attesi sono circa un milione. Per l'occasione la Questura di Roma ha messo in campo un vasto e articolato piano di sicurezza, con metal detector ai varchi d'accesso, sistemi antidrone, migliaia di unità tra agenti, militari e volontari e 5mila stewards.

Tra le altre iniziative organizzate in città ci sono oltre 70 eventi previsti nel programma dei "Dialoghi nella settimana del Giubileo dei Giovani", organizzati da più di 30 realtà, enti o associazioni. I servizi di traduzione sono disponibili scaricando le applicazioni di Vatican Vox e Radio Vaticana, ed è possibile seguire gli eventi del Giubileo dei Giovani anche in diretta streaming sul canale You Tube di Vatican News. Ecco il programma completo degli eventi con giorni e orari.

Giubileo dei Giovani 2025: il programma completo con gli orari