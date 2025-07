Giubileo 2025, Nicola 19enne influencer di Cristo: “Noi giovani a Roma per fede e divertimento”

Nicola Camporiondo

Nicola Camporiondo, diciannovenne della provincia di Vicenza, è partito ieri in treno da Verona e ha raggiunto Roma per partecipare al Giubileo degli Influencer e dei Giovani 2025. Studia alla Facoltà Teologica del Triveneto a Padova e da "grande" sogna di diventare un professore di Teologia. Da gennaio 2021 sull'esempio di don Alberto Ravagnani ha inziato a parlare delle attività in parrocchia.

"Così è nata l'idea di raccontare la mia esperienza di fede e di condividerla con i miei coetanei. Creare contenuti cattolici per me è una missione. Nel 2025 è necessario uscire fuori dalle parrocchie per intercettare i giovani e i social network possono rivelarsi strumenti efficaci per diffondere la parola di Cristo" spiega intervistato da Fanpage.it. Oggi lo seguono centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze su TikTok e Instagram.

Quanto è importante secondo te un evento come il Giubileo, che riunisce giovani provenienti da tanti Paesi del mondo?

È importante ed è bello, perché la Chiesa cattolica non si dimentica delle nuove generazioni, anzi, il Giubileo degli adolescenti che si è tenuto in aprile e il Giubileo dei giovani di questa settimana sono i due grandi eventi dell'Anno Santo 2025 che vedono la maggiore partecipazione. Da parte dei ragazzi e delle ragazze c'è una risposta positiva, ci confronteremo su tanti argomenti, tra i quali il nuovo Papa, Leone XIV. Ci incuriosisce, è sportivo, si muove con disinvoltura, vogliamo incontrarlo. Il Giubileo a Roma è importante, perché per noi giovani cattolici è un "porto sicuro": siamo qui per fede, per divertimento, per viverci una settimana all'"ombra" del Vaticano. Ci sentiamo accomunati dalla nostra fede e compresi, liberi di andare a Messa, di pregare il Rosario senza essere giudicati e di nutrire la nostra dimensione interiore.

Cosa significa per un giovane nel 2025 essere cattolico e vivere la religione attivamente?

È difficile, quando si esce dagli ambienti cattolici, le persone non sono molto comprensive. Io che parlo di fede sui social network ricevo critiche quotidianamente. Se sei un ragazzo o una ragazza e sei cattolico le persone hanno spesso molti pregiudizi su di te. Chi giudica spesso sono proprio gli adulti: dicono sei giovane, viviti la vita. Ma essere cattolico, andare a messa e frequentare la comunità ecclesiale non significa non vivere una vita felice. Quando tra giovani cattolici ci incontriamo per iniziative come il Giubileo, tutte le critiche ci scivolano addosso e anche se non ci conosciamo ci sentiamo concretamente parte di una grande famiglia.

C'è un modello particolare al quale ti ispiri?

Sì, il mio punto di riferimento è Carlo Acutis. Lui è stato il primo vero evangelizzatore digitale, il primo che ha utilizzato internet per parlare di Cristo, dunque lui è il mio modello per i contenuti che creo. Poi sicuramente il Papa e anche Piergiorgio Frassati.

Quali sono gli eventi giubilari che ti interessano maggiormente?

Sono gli eventi del Giubileo degli Infuencer, penso che sia notevole che la Chiesa cattolica per la prima volta nella storia abbia dedicato un evento giubilare all'evangelizzazione digitale. Stasera c'è l'adorazione eucaristica con le confessioni, domattina attraverseremo la Porta Santa e seguirà la Messa a San Pietro. Un altro evento che attendo con molto interesse ed emozione è la Veglia di preghiera con Papa Leone XIV a Tor Vergata.

Cosa pensi che ti porterai a casa di questo Giubileo?

Spero che la mia fede possa uscire arricchita dall'esperienza del Giubileo. Spero di conoscere persone nuove, che mi aiutino a progredire nel mio cammino di fede e di tornare a casa con nuove domande interiori alle quali cercare risposte.