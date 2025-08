Giubileo dei giovani, ora Tor Vergata deve essere ripulita da rifiuti e 2 milioni di bottiglie di plastica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un milione di ragazzi hanno partecipato ieri all'evento conclusivo del Giubileo dei giovani a Tor Vergata, con la messa e l'Angelus celebrati da papa Leone XIV. La spianata all'ombra della rinnovata Vela di Calatrava, uno spazio enorme, grande come quasi cento campi da calcio, adesso dovrà essere ripulita. E le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, informa Ama, sono scattate non appena è iniziato il deflusso dei partecipanti e proseguiranno fino al ripristino del decoro dell'intera area.

La Protezione Civile ha fatto sapere che soltanto nella giornata di ieri sono state distribuite dai volontari più di due milioni di bottigliette d'acqua. Adesso tutta la plastica rimasta sul pratone di Tor Vergata, come si vede nelle fotografie diffuse sui social, dovrà essere recuperata dalla task force di operatori ecologici inviata sul posto. In tutta l'area, ha informato Ama, sono stati posizionati 1.600 contenitori "per una volumetria di raccolta totale di oltre 1milione e 700 mila litri".

Ama aggiunge che "sono state impiegate spazzatrici, veicoli pesanti e altri mezzi speciali (autobotti, trattori, casse ragno, officine mobili) che rimarranno in servizio fino al completo ripristino del decoro. Mezzi e personale dell’azienda presidieranno fino a cessate esigenze sia Tor Vergata che tutti gli altri punti sensibili interessati dal deflusso dei pellegrini come stazioni Fs, Metro, fermate bus, area adiacenti a strutture ricettive".

Leggi anche Morta una ragazza di 18 anni al Giubileo dei Giovani, arresto cardiaco in pullman

In occasione del Giubileo dei giovani l'azienda ha messo in campo una task force speciale, che prevedeva 4.600 turni mirati, 320 mezzi dedicati, tra compattatori, mezzi a vasca, spazzatrici, automobotti.

“Tutte le strutture aziendali hanno svolto un grandissimo lavoro che ha consentito di garantire il decoro in tutti gli appuntamenti che hanno coinvolto centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi arrivati nella nostra città – sottolinea il Direttore Generale di Ama Alessandro Filippi – il piano speciale predisposto in coordinamento con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza ha funzionato e per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a lavoratrici e lavoratori di AMA per il loro impegno in queste giornate che hanno visto la Capitale al centro dell’attenzione mondiale”

Secondo l'account Twitter ‘LavoratoriAma', qualche criticità nella gestione dell'evento si è verificata: "Contenitori rifiuti differenziati e indifferenziati totalmente insufficienti sui percorsi obbligati e all'interno dell'area, operatori Ama non pervenuti. Vedendo cosa c'era nel kit alimenti, era prevedibile".