Giubileo Giovani 2025, come raggiungere Tor Vergata per gli eventi con Papa Leone XIV: percorsi e varchi

Sabato 2 e domenica 3 agosto al Giubileo dei Giovani 2025 sono in programma i due grandi eventi della Veglia di preghiera e la Messa con Papa Leone XIV. Ecco come raggiungere l’area giubilare di Tor Vergata con i percorsi e i varchi d’accesso.

Giubileo Giovani 2025 (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Giubileo dei Giovani 2025 è nel pieno del suo svolgimento. Per raggiungere l’area di Tor Vergata dove si svolgeranno le celebrazioni principali ossia la Veglia di preghiera e la Santa Messa con Papa Leone XIV sabato 2 e domenica 3 agosto nel piano della Questura di Roma sono stati individuati alcuni percorsi per i pellegrini. Con la metropolitana linea A si può scendere alle fermate Anagnina e Cinecittà, con la linea C a Grotte Celoni e Giardinetti; mentre con il treno alla stazione di Ciampino. Non è possibile parcheggiare l'auto privata a ridosso dell'area dell'evento. Ci sono degli itinerari di afflusso con percorsi pedonali attrezzati e varchi d'accesso.

Come raggiungere Tor Vergata per Veglia di preghiera e Messa

Le direttrici di afflusso per raggiungere Tor Vergata (Immagine della Questura di Roma)

Per raggiungere l'area di Tor Vergata per la Veglia di preghiera e la Santa Messa oltre al trasporto pubblico sono previsti tre percorsi pedonali verso i tre varchi di accesso del sito. Per coloro che arrivano a Roma in pullman è stato previsto un piano straordinario di parcheggi dedicati alla sosta dei bus turistici. Con la metro A si scende ad Anagnina e Cinecittà. Con la linea C alle fermate Giardinetti e Grotte Celoni. Dalle stazioni metro sono previsti percorsi pedonali attrezzati che conducono all'area dell'evento.

Con il treno è possibile raggiungere l'area giubilare di Tor Vergata tramite le linee ferroviarie regionali FL4 e FL6 e un servizio shuttle straordinario dalla stazione Termini. La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Ciampino, da cui è previsto un percorso pedonale attrezzato che conduce all'area dell'evento. Non è possibile raggiungere il luogo dell'evento con l'auto privata parcheggiando nelle vicinanze.

Varchi d'accesso all'area di Tor Vergata

L’area giubilare di Tor Vergata (Immagine della Questura di Roma)

Varco 1: lungo la direttrice di via Pietro Gismondi, a ridosso della sede del Rettorato dell’omonimo Ateneo.

Il sito potrà essere raggiunto attraverso la direttrice della Metro C e darà accesso al Settore 2;

lungo la direttrice di via Pietro Gismondi, a ridosso della sede del Rettorato dell’omonimo Ateneo. Il sito potrà essere raggiunto attraverso la direttrice della Metro C e darà accesso al Settore 2; Varco 2: "Passo Lombardo" è in via via dell’Archiginnasio-Via Guido Carli. Raggiungibile dalle stazioni di Cinecittà e Anagnina con accesso ai Settori 3 e 5. Inoltre è raggiungibile dai pellegrini che scendono dal treno alla stazione di Ciampino.

"Passo Lombardo" è in via via dell’Archiginnasio-Via Guido Carli. Raggiungibile dalle stazioni di Cinecittà e Anagnina con accesso ai Settori 3 e 5. Inoltre è raggiungibile dai pellegrini che scendono dal treno alla stazione di Ciampino. Varco 3: "Porta Portella" in via di Grotte Portella, può essere raggiunto attraverso la linea della Metropolitana C, porta ai Settori 5 e 6.

Come accede all'area di Tor Vergata

All’interno dell’area riservata potranno accedere esclusivamente i fedeli in possesso di accredito e solo dopo aver superato i controlli di sicurezza attraverso portali metal detector "a passaggio multiplo". Vietato portare oggetti contundenti o taglienti, strumenti da lavoro, puntatori laser, spray urticanti. Per i disabili ci sono percorsi preferenziali e assistiti, con aree di aree sosta dedicate, servizio navette per Tor Vergata, fermata dei bus turistici per sola salita/discesa passeggeri e punti di assistenza.