Pasqua da record a Roma: 1,2 milioni di presenze nonostante la guerra in Medio Oriente

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Nemmeno la guerra in Medio Oriente ferma la voglia di visitare la Città eterna. Il ponte di Pasqua segna infatti un nuovo record di turisti che hanno affollato le strade di Roma: circa 1,2 milioni di presenze e 492mila arrivi. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso sindaco Roberto Gualtieri durante la trasmissione televisiva '10 minuti', in onda su Rete4, durante la quale ha tracciato un bilancio molto positivo delle festività appena trascorse. Grazie soprattutto a chi ha prenotato in anticipo, il conflitto non sembra non aver influenzato gli arrivi nella Capitale.

La soddisfazione del sindaco Gualtieri

"Abbiamo avuto un altro record, con circa 1,2 milioni di presenze e quasi mezzo milione di arrivi un aumento rispetto all’anno scorso. Però è chiaro che sono prenotazioni di qualche mese prima", ha sottolineato il primo cittadino nel corso della trasmissione. Numeri in linea con le previsioni fatte dell’Ente bilaterale del turismo.

Per presenze e arrivi, dunque, una crescita del 2% e dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, anno del Giubileo. Numeri che potevano essere ancora più grandi, al netto di un rallentamento delle prenotazioni che era già stato segnalato dagli operatori in vista delle vacanze pasquali. Secondo Assoturismo, infatti, negli alberghi c'è stato il 15% di cancellazioni da parte dei paesi medio-orientali e asiatici, i più colpiti dalle ripercussioni della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ma tanto non è bastato a fermare le visite a Roma, con il calo che è stato compensato da un aumento di turisti italiani ed europei.

La spinta promozionale del Giubileo

Nella Città eterna il settore del turismo gode ancora della spinta promozionale del Giubileo, dopo l'eco mediatico degli oltre 52 milioni di pellegrini e 55 milioni di passeggeri atterrati negli aeroporti romani nel corso del 2025. "Nonostante il quadro geopolitico drammatico", ha commentato ieri l'Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, "secondo l'Ente bilaterale del turismo del Lazio e Roma, la Capitale rimane una delle mete più ambite, rispettando il trend di continua e graduale crescita".