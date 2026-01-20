Record per il turismo a Roma, oltre 22 milioni di arrivi nel 2025. Gualtieri: “Grande ritorno economico”

Sarà stato il Giubileo, saranno stati gli investimenti e i lavori di rinnovamento urbano con i fondi del Pnrr, ma il dato resta. Il 2025 è il nuovo anno record del turismo per Roma. I numeri sono quelli dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, che mostrano un netto miglioramento rispetto al 2024, precedente primato. 22,9 milioni di visitatori, di cui 12 milioni dall'estero, sono arrivati nella Capitale da gennaio a dicembre scorso. Sono state 52,92 milioni le presenze, ovvero il totale di giorni trascorsi dai turisti in città. Dati che fanno registrare rispettivamente un +3,42% e un +2,87% annuo.

Gualtieri: "Anno positivo sotto ogni punto di vista"

Non poteva che arrivare la soddisfazione del sindaco Roberto Gualtieri. "Siamo felici e orgogliosi di questo nuovo record, è stato un anno intenso, impegnativo ma molto positivo per la città sotto ogni punto di vista", ha dichiarato il primo cittadino, che ha quindi elogiato l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. "Voglio ringraziarlo per il suo lavoro: il turismo è un'industria che genera indotto, posti di lavoro e che concorre a trainare il rilancio della Capitale, nel segno di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile", ha concluso Gualtieri.

L'assessore Onorato: "Record frutto di strategia"

"Non è casuale che ogni anno aggiorniamo il record di arrivi e presenze, ma è il frutto di una strategia", ha sottolineato l'assessore Onorato. "Scelte precise che abbiamo fatto, puntando sull'asset dei grandi eventi che offrono un motivo in più per tornare a Roma o per allungare la propria permanenza". Come dichiarato dall'assessore in un'intervista a Fanpage.it di poche settimane fa, infatti, la permanenza media dei turisti in città è passata da 2,3 giorni – dato rimasto stabile negli anni – a più di quattro giorni.

"Il turismo porta ricchezza alle imprese e ai cittadini, tanto che nel 2024 secondo il Sole 24 Ore ha generato 13,3 miliardi di euro sul territorio, e crea nuovi posti di lavoro, con l'occupazione che nell'ultimo triennio è cresciuta del 5,5% di anno in anno", ha aggiunto Onorato. "Stiamo lavorando per continuare a sviluppare il turismo e renderlo sempre più compatibile con la città e i residenti: i visitatori devono lasciare a Roma più di quanto hanno trovato". Anche in questa prospettiva è stato introdotto un ticket di 2 euro per l'accesso alla Fontana di Trevi a partire dal prossimo febbraio.