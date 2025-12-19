Fontana di Trevi a pagamento dal primo febbraio 2026, ora è ufficiale: costo del biglietto e orari

Gualtieri conferma: la Fontana di Trevi sarà a pagamento dal primo febbraio 2026 dalle ore 9 alle 22 con un biglietto di 2 euro. Ecco chi paga e chi no.

Fontana di Trevi (Foto La Presse)

La Fontana di Trevi dal primo febbraio 2026 sarà a pagamento per i turisti con un biglietto di 2 euro, tutti i giorni dalle ore 9 alle 22. La notizia del ticket era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma ufficiale del Campidoglio. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa del sistema comunale dei musei e dei siti monumentali capitolini ai Musei Capitolini. Dal primo cittadino non è arrivata solo la conferma del nuovo sistema tariffario, ma anche la data: "Con l'introduzione del biglietto stimiamo un introito di circa 6,5 milioni di euro da una parte, dall'altra un decongestionamento dell'area".

Il sovrintendente capitolino ai beni culturali Claudio Parisi Presicce ha spiegato che in via della Stamperia verrà installata una nuova struttura di contenimento per impedire di scavalcare, ma che non coprirà la vista della Fontana. Oltre alla Fontana di Trevi diventeranno a pagamento sei siti museali e monumentali: il catino della Fontana di Trevi, la Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il Museo Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica.

La conferenza stampa ai Musei Capitoloni (La Presse)

Fontana di Trevi a pagamento: costo del biglietto e orari

L'area del catino della Fontana di Trevi vedrà un biglietto di 2 euro e l'ingresso sarà appunto a pagamento tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle 22. Ma chi paga e chi no? L'ingresso sarà a pagamento per i turisti, mentre resterà totalmente gratuito in tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per i residenti a Roma e nella sua Città metropolitana.

Quali siti museali e monumentali diventano a pagamento dal 2026 a Roma

Nello specifico a diventare a pagamento dal primo febbraio 2026 saranno sei siti museali e monumentali oggi a ingresso gratuito: il catino della Fontana di Trevi, la Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il Museo Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica. Resteranno invece gratuiti il museo della Repubblica romana, di Casal dè Pazzi e il museo delle Mura. A restare invece per tutti a pagamento sono gli eventi speciali e le mostre temporanee in specifici spazi come Ara Pacis, Villa Caffarelli ai Musei Capitolini, sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi; gli spettacoli del Planetario; le visite al bunker di Villa Torlonia; e Circo Maximo Experience.