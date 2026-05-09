Carta d’identità elettronica a Roma 2026, open day 9 e 10 maggio: orari, dove e come prenotarsi

Nuovo appuntamento il 9 e 10 maggio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, VIII e XI. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.

Gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica a Roma continuano nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, VIII, XI e del Pit di via Petroselli sabato 10 maggio, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore saranno attivi sia nella giornata di sabato 9 maggio che in quella di domenica 10 maggio.

Tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno è inoltre attivo il nuovo Identity Point, dalle ore 8 alle 15, per il rilascio di CIE: sarà possibile accedere al servizio senza prenotazione fino a esaurimento posti presso il mercato "Campagna Amica" di Coldiretti Lazio in via di San Teodoro.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta di identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 8 maggio, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi il giorno concordato, muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica