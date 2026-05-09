Race for the cure 2026 a Roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio a Roma è in programma la Race for The Cure, firmata Komen Italia, per sostenere la lotta contro il tumore al seno. L’appuntamento è alle ore 10, mentre la manifestazione termina alle ore 14, si attende la partecipazione di circa 100mila persone.

Race fot the cure

La maratona di Race for The Cure torna a Roma domenica 10 maggio 2026. L'iniziativa firmata Komen Italia, arrivata alla XXVII edizione, è la più grande manifestazione per la lotta contro i tumori del seno in Italia e nel mondo e a sostegno di nuovi progetti di ricerca. Il Villaggio della Salute è arrivato al Circo Massimo, ospiterà atleti e atlete pronti a partecipare alla maratona correndo o passeggiando.

L'appuntamento è alle ore 10, mentre la manifestazione termina alle ore 14, si attende la partecipazione di circa 100mila persone. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo ospita allestimenti dedicati a salute e solidarietà, con tante iniziative gratuite di sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. Race for The Cure prevede una passeggiata di due chilometri e la corsa di cinque chilometri aperta a tutti, che include un percorso di 10 chilometri riservato agli atleti competitivi.

Orari e percorso della Maratona Race For The Cure a Roma 2026: le strade chiuse

La maratona di Race for The Cure a Roma di domenica 10 maggio inizia alle ore 10 con percorso che si snoda nell'area del Circo Massimo, Bocca della Verità e Terme di Caracalla. Nel corso della manifestazione ci saranno strade chiuse e divieti di sosta. Le prime modifiche alla viabilità entreranno in vigore sabato 9 maggio, con la chiusura al traffico dalle ore 14, di via dei Cerchi da via di San Teodoro a piazza Bocca della Verità.

Nella notte tra sabato e domenica le chiusure al traffico si estendono tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro. Dalle ore 4 di domenica chiude via Petroselli da piazza Bocca della Verità a Vico Jugario. Alle 5 di domenica chiude la direttrice via di San Gregorio-Porta Capena-largo Vittime del Terrorismo-via Baccelli (da largo Fioritto a viale Terme di Caracalla)-viale delle Terme di Caracalla/lato Stadio.

Alle 6 sarà la volta di via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Dalle 9 la chiusura si estende all’intero percorso della manifestazione. Le prime riaperture al traffico sono previste dalle ore 14.30 su via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. La circolazione tornerà regolare sull’intero percorso di gara dalle ore 15.30.

Bus con percorso deviato o limitato a Roma il 10 maggio

Gli autobus che generalmente attraversano il centro storico di Roma subiscono delle modifiche, con limitazioni di percorso o percorso limitato. Ecco l'elenco delle linee interessate: