Al via dal 10 maggio la stagione balneare a Roma: le regole e gli orari delle strutture di Ostia e dintorni

Stabilimenti balneari sul lungomare di Ostia

Parte ufficialmente la stagione balneare 2026: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha firmato oggi giovedì 30 aprile l'ordinanza che inaugura l'estate del litorale. Un periodo che va da domenica 10 maggio fino al 30 settembre. Tuttavia, già dieci giorni prima e fino al 30 ottobre, gli operatori potranno attivare i servizi di assistenza alla balneazione, a patto che lo comunichino all’amministrazione capitolina. Un provvedimento che stabilisce regole, orari, divieti e norme generali, ma che allo stesso tempo punta a rafforzare il diritto al mare ribadendo il principio del libero accesso alla battigia, affinché l’ingresso al mare sia sempre gratuito: gli stabilimenti dovranno garantire passaggi aperti, visibili e ben segnalati.

Gli stabilimenti attivi ad Ostia

Al netto delle contestazioni dei vecchi gestori, che lamentano la chiusura e il sequestro di numerosi lidi, ieri sono state firmate 13 nuove concessioni regolari per il lungomare di Ostia. A queste oggi se ne aggiungono altre 11, in firma in giornata. Il numero degli stabilimenti attivi salirà quindi a 31. Le assegnazioni dovrebbero crescere ulteriormente all'inizio della prossima settimana, con il perfezionamento di altri contratti.

Gli obblighi dei concessionari

Le regole cui dovranno attenersi i concessionari sono stringenti: il servizio di salvataggio dovrà essere fornito dalle 9 alle 19, le spiagge dovranno essere pulite regolarmente, le tariffe dovranno essere trasparenti e per i dipendenti dovrà esserci l'applicazione dei contratti collettivi. Cibo e bevande potranno essere servite fino alle 3 nei giorni festivi e prefestivi e fino alle 2 in tutti gli altri giorni. Le violazioni più gravi potrebbero comportare la revoca della concessione. Tra gli obblighi anche quello di fornire percorsi accessibili ai disabili e dotazioni per famiglie.

Tra le novità introdotte nel segno di una maggiore tutela ambientale è da segnalare il divieto di fumare entro cinque metri dal bagnasciuga, che vale anche per le spiagge libere. Per quest'ultime, da domani saranno attivi i bagnini a Ostia Ponente, mentre a Castelporziano saranno operativi anche i chioschi ai cancelli uno, due, sei e sette. Dal 1o maggio si aggiungeranno altri sei arenili liberi con chioschi e servizi.

Il Campidoglio: "Su concessioni e abusi nessun passo indietro"

Esulta Gualtieri: “Diamo il via alla stagione balneare 2026, che segna una svolta storica per il litorale di Roma" e questo perché "per la prima volta dopo decenni tutti gli stabilimenti aperti avranno concessioni regolari e saranno senza abusi". Il riferimento del sindaco è allo stop alla politica delle proroghe e alle irregolarità. Anche se non sono mancate le polemiche e la querelle con i vecchi assegnatari dei lidi è ancora in corso, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi ha detto di riconoscere che "è anche un momento molto difficile perché varie strutture sono chiuse fino alla rimozione degli abusi. Ci facciamo carico dei disagi per i cittadini" ma che l'amministrazione non intende "tornare indietro: siamo certi che questa fase di transizione sia indispensabile per offrire un litorale diverso nel futuro, con più servizi, più investimenti e più tutela per l'ambiente".