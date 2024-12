video suggerito

Festa dell’Immacolata a Roma, l’omaggio di Papa Francesco in Piazza Mignanelli: orari, strade e bus deviati In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione domenica 8 dicembre 2024 a Roma sono previste strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni di bus. Papa Francesco verso le 16 è a Piazza Mignanelli, per omaggiare la Vergine Maria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Papa Francesco l'8 dicembre 2023 a Piazza Mignanelli per la deposizione della corona sulla statua dell'Immacolata Concezione (La Presse)

Oggi, domenica 8 dicembre 2024, si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione a Roma. In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno in città ci sono celebrazioni e iniziative religiose. In particolare, come ogni anno, c'è il tradizionale omaggio di Papa Francesco alla statua dell'Immacolata in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna e della Scalinata di Trinità dei Monti verso le ore 16.

Il Pontefice prega davanti alla Vergine Maria e lascia dei fiori alla base del monumento. Per tutto il giorno i cittadini vanno ad omaggiare la statua in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici. Come tradizione, i primi sono i vigili del fuoco, alle 7 salgono fino in cima alla colonna di 12 metri, progettata dall’architetto Luigi Poletti, per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine.

L'iniziativa ricorda i 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 hanno inaugurato il monumento. Per l'occasione ci sono strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni di autobus, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

A che ora Papa Francesco omaggia la Vergine per la Festa dell'Immacolata a Roma

Papa Francesco domenica, 8 dicembre in occasione della festività dell’Immacolata Concezione raggiunge Piazza Mignanelli verso le 15.45, accolto dal vicario Baldassare Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri, per omaggiare la statua della Vergine Maria. Prima, vero le ore 15 il Pontefice è alla basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio all'immagine della "Salus Populi Romani". Si tratta della più importante icona mariana attribuita a San Luca, Maria "salvezza del popolo romano", fin dal Medioevo venerata per scongiurare pericoli e disgrazie.

Strade chiuse e bus deviati l'8 dicembre a Roma per le celebrazioni religiose

Domenica 8 dicembre per quanto riguarda la viabilità a Roma sono in programma divieti di sosta in zona Santa Maria Maggiore e nell'area di piazza Mignanelli. Tra le ore 12 e le 17 sono previste chiusure al traffico in piazza Santa Maria Maggiore, via del Tritone e via del Traforo. Nella zona di piazza di Spagna dalle 10 sono chiuse al traffico piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via di Capo Le Case, via dei Due Macelli, via della Propaganda, via di San Sebastianello, vicolo del Bottino, via in Arcione (tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo), via della Vite (tra via Mario de' Fiori e via di Propaganda), via Frattina (tra via Mario de' Fiori e via di Propaganda), via Borgognona (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna), via dei Condotti (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna), via delle Carrozze (tratto via Mario de' Fiori e piazza di Spagna) e via Mario de Fiori.

Le linee bus interessate a possibili limitazioni o deviazioni sono: 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, Free 1 e Free 2. La stazione Spagna della metro A potrebbe essere chiusa, se deciso dalla Questura. La festività dell'Immacolata si celebra anche a San Lorenzo, dove dalla mattina del 7 dicembre alla mattina del 9 dicembre via Tiburtina è chiusa da piazzale Tiburtino a via dei Sardi/via dei Marrucini. La linea di bus 71, devia su via Cesare de Lollis, via dei Ramni e via dei Marrucini, saltando due fermate a piazzale del Verano, due a piazzale Tiburtino e una a via Tiburtina. C'è una fermata temporanea a via di Porta Labicana.

Le messe presiedute dai cardinali

Come si legge sul sito Vatican News, in occasione della solennità dell'8 dicembre alla basilica dei Santi XII Apostoli dal 29 novembre al 7 dicembre alle 17.45 c'è la recita del rosario con la novena più antica dedicata all’Immacolata di Roma e le litanie. Alle 18.30 c'è la messa presieduta sempre da un cardinale con il canto del Tota Pulchra, composto da padre Alessandro Borroni nell’Ottocento e che definisce la Vergine Maria "tutta bella" in quanto per la Chiesa cattolica madre di Gesù, concepita senza macchia di peccato originale.

Sabato 7 dicembre presiede la messa il cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. Domenica 8 dicembre le messe sono alle 9 e alle 10.30; alle 17.45 c'è il rosario con il canto delle litanie; alle 18.30 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, concelebrata dal cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini. Tutte le celebrazioni sono animate dalla Cappella Musicale Costantiniana della basilica.