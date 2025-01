video suggerito

Cosa fare a Roma alla Befana 2025: eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania Abbiamo selezionato una serie di cose da fare il 6 gennaio 2025, festa dell’Epifania. Ecco alcune delle iniziative più belle da non perdere per adulti e bambini, per festeggiare la Befana a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Festa della Befana a Piazza Navona

A Roma l'Epifania è una festa molto attesa. In occasione dell'arrivo della Befana il 6 gennio 2025 sono molti gli eventi in programma per adulti e bambini nella Capitale, alcuni gratuiti, altri a pagamento. L'Epifania romana si festeggia a Piazza Navona, la location tradizionale delle festività natalizie, che terminano oggi. Irrinunciabile per gli amanti di questa festività è la discesa della Befana, in una cornice di bancarelle con addobbi natalizi, oggetti per ideee regalo e dolciumi. Per l'Epifania si può inoltre visitare uno dei tanti villaggi di Natale allestiti in città, pattinare sul ghiaccio oppure attendere l'arrivo dei Re Magi nei presepi viventi allestiti vicino Roma.

Piazza Navona, 6 gennaio 2020 (La Presse)

Gli allestimenti natalizi a Piazza Navona sono stati inaugurati il 7 dicembre 2024 alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli. Un mese di eventi e celebrazioni, che terminano oggi. La mattina del 6 gennaio 2025 dalle ore 10 adulti e bambini si riuniscono nella Piazza e aspettano l’arrivo della Befana, un'iniziativa organizzata grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco. La partecipazione è gratuita.

Villaggi di Natale

Pranzo della Befana al Cinecittà World

I villaggi di Natale allestiti in varie zone di Roma sono un appuntamento irrinunciabile per adulti e bambini e per tutta la famiglia, per trascorrere una giornata insieme tra luminarie, attrazioni, animazioni, spettacoli, mercatini aspettando l'arrivo della Befana. In occasione dell'Epifania ci sono eventi dedicati, l'ingresso ai villaggi di Natale è a pagamento. Alcuni tra i più belli sono a Villa Borghese, Cinecittà World, e per chi volesse optare per una giornata fuori città, ci sono quelli di Vetralla, Viterbo e Lunghezza.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Un'altra attività da fare molto amata specialmente dai bambini è pattinare sul ghiaccio. In città durante le feste natalizie sono allestite diverse piste temporanee, come quella nel Christmas World a Villa Borghese, al centro commerciale Porta di Roma, al Luneur Park. Ce ne sono anche di permanenti, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio olimpionica di Sporting Club Panda.

L'arrivo dei Re Magi nei presepi viventi

Il Presepe vivente a Greccio (Foto della Pro Loco)

Oggi nei presepi viventi è previsto l'arrivo come da tradizione dei Re Magi, i sapienti d'Oriente, che secondo la tradizione cattolica hanno portato dei doni a Gesù Bambino nella grotta di Betlemme la notte della Natività del Signore, guidati dalla stella cometa. Nel Lazio vicino Roma alcuni tra i presepi viventi più belli da visitare sono nel Borgo di Civita di Bagnoregio, a Ladispoli, a Greccio in provincia di Rieti, che è il primo della storia, a Corchiano in provincia di Viterbo.