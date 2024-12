video suggerito

I villaggi di Natale 2024 a Roma e nel Lazio dove incontrare Babbo Natale Fanpage.it ha selezionato i villaggi di Natale più belli tra Roma e Lazio nel 2024, dove incontrare Babbo Natale in attesa del 25 dicembre. Dal Christmas World di Villa Borghese al Regno di Babbo Natale a Vetralla, eccone alcuni sia a pagamento che gratis.

A cura di Alessia Rabbai

I villaggi di Natale a Roma e nel Lazio sono dei luoghi a tema in cui si respira l'atmosfera natalizia, da visitare mentre si aspetta 25 dicembre. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per adulti e bambini e per tutta la famiglia, per trascorrere una giornata insieme tra luminarie, attrazioni, animazioni, spettacoli, mercatini a Roma e nel Lazio, per godersi la magia e l'incanto delle festività natalizie. Nei villaggi di Natale i bambini possono incontrare Babbo Natale e portargli la letterina dei regali.

Nei villaggi di Natale si possono trovare anche elfi e aiutanti di Babbo Natale. Alcuni hanno la pista di pattinaggio sul ghiaccio e bancarelle dove degustare caramelle, mele caramellate e dolci tipici del periodo natalizio. Tra villaggi di Natale più belli a Roma e nel Lazio ci sono quello di Villa Borghese, di Vetralla, di Lunghezza e Cinecittà World, alcuni hanno ingresso o attività a pagamento, altri gratuiti.

Christmas World a Villa Borghese

Il Christmas World a Villa Borghese

Il Christmas World a Villa Borghese in via del Galoppatoio è un parco a tema grande 40mila metri quadri ambientato nelle città del mondo, con molte attività da fare e spettacoli. C'è un'area completamente dedicata alla neve con uno scivolo di ghiaccio, una pista di pattinaggio grande 900 metri quadri, go-kart su ghiaccio, lo Snow village e il villaggio di neve. Per questa edizione ci sono almeno dieci nuove attrazioni.

Date: aperto dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025

Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; 24 dicembre dalle 10:00 alle 18:00; 25 dicembre dalle 14:00 alle 20:00; 31 dicembre dalle 10:00 alle 18:00; 1° gennaio dalle 10:00 alle 20:00.

Costi: festivi e weekend (dal 20 dicembre al 6 gennaio considerati festivi) intero 16 euro, ridotto per bambini fino a 12 anni 14 euro. Feriali (dal lunedì al venerdì) intero 14 euro, ridotto fino a 12 anni 12 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni.

Natale a Cinecittà World

Babbo Natale a Cinecittà World

Il parco divertimenti del cinema di Roma in via Irina Alberti si trasforma in un grande Villaggio di Natale con mercatini, addobbi, le luci e le ghirlande della Christmas Street, il set cinematografico della New York degli anni 20, Babbo Natale e la visita alla casa di Santa Claus dove incontrare Babbo Natale e spedirgli la letterina. Gli ospiti troveranno 40 attrazioni, spettacoli, attrazioni a tema e grandi novità 2024. Per il programma completo degli spettacoli visitare il sito.

Date: aperto dal 24 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 tutti i weekend, festivi e durante tutte le vacanze natalizie

Orari: dalle 11 alle 20

Costi: biglietti online 22 euro bambino e 27 euro adulto; in cassa 29 euro bambino e 37 euro adulto.

Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Villaggio di Natale a Santa Severa

Il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa in via Aurelia 52 si trasforma in un luogo incantato, dove incontrare Babbo Natale. Ci sono luminarie, mercatini scenografie natalizie, trampolieri, bande musicali, mascotte, animatori, laboratori per bambini, giochi all’aperto, spettacoli installazioni luminose, alberi di Natale. Potranno, inoltre, visitare la fantastica Casa di Babbo Natale, con la Biblioteca, la sala lettura, l’ufficio postale, il tavolo dei dolci e la Fabbrica dei giocattoli con giochi e attività per bambini.

Date: aperto dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Orari: 7 e 8 dicembre dalle 10:30 alle 19:30; 13 dicembre dalle 14.30 alle 19.30; 14 e 15 dicembre dalle 10:30 alle 19:30; 20 dicembre dalle 10:30 alle 19:30; dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30; 24 dicembre dalle 10:30 alle 17:30; 25 dicembre dalle 16:30 alle 19:30; 31 dicembre dalle 10:30 alle 17:30; 1 gennaio apertura dalle 16:30 alle 19:30

Costi: intero 6 euro (dai 19 anni per l'ingresso alla casa di Babbo Natale); ridotto 3 euro (da 11 a 18 anni); gratis fino a 10 anni. Ingresso gratuito per tutti nel borgo e al mercatino di Natale.

Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla in via Cassia Botte 171 è un grande negozio di addobbi e decorazioni, una tappa irrinunciabile per gli amanti delle festività, con tanti giochi e attrazioni a tema. L'ingresso è gratuito ed è tutto al coperto. Ci sono la tradizionale Casa di Babbo Natale, il tunnel glaciale, la fabbrica del carbone, il Victorian Village ossia il Christmas Village in stile Vittoriano, con tante attività e prodotti tipici, cioccolata calda e caramelle, parate e spettacoli.

Date: aperto dal 13 settembre 2024 al 7 gennaio 2025

Orari: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30

Costi: Ingresso gratuito per tutti; costo della pista di pattinaggio 5 euro ogni mezz'ora.

Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Babbo Natale al Castello di Lunghezza

Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza in via Tenuta del Cavaliere 230 ha tante attrazioni a tema per bambini, tra le quali ci sono la sala del trono dove incontrare Babbo Natale, l'ufficio postale dove scrivergli la letterina, la fabbrica dei giocattoli, gli appartamenti, la pinacoteca e la slitta di Babbo Natale. Sarà possibile inoltre conoscere la fata delle nevi e gli elfi.

Date: 17, 23, 24 e 30 novembre; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 29 dicembre; 5 e 6 gennaio



Orari: dalle ore 9 alle 19

Costi: intero 16 euro (da 12 anni); ridotto 14 euro (da 2 a 11 anni); ingresso gratuito fino a 2 anni non compiuti.