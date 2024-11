Christmas World 2024 a Roma: date, orari e costo del biglietto per il villaggio di Natale a Villa Borghese

video suggerito

Il Christmas Village a Villa Borghese

Riapre il Christmas World a Roma a Villa Borghese dal 30 novembre al 6 gennaio 2025 anche in questo 2024, in occasione delle feste natalizie. Si tratta di un parco a tema ambientato nelle città del mondo, allestito allinterno della villa storica al centro di Roma, con tante attrazioni. All'interno del Christmas World ci sono molte attività da fare e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, oltre ad un'area completamente dedicata alla neve. Il parco è accessibile a persone con disabilità motorie e i cani sono ammessi. Il Christmas World di Villa Borghese è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 il biglietto per l'ingresso al parco è di 17,60 euro. Per questa edizione del Christmas World 2024 ci sono almeno dieci nuove attrazioni.

Quando apre il Christmas World 2024 e gli orari per visitarlo

L’apertura del Christmas World è prevista per domenica 30 novembre 204 e resterà aperto fino a lunedì 6 gennaio 2025. Gli orari sono:

Tutti i giorni: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19)

24 dicembre: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17)

25 dicembre: 14:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19)

31 dicembre: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17)

1° gennaio: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19)

Quanto costa il biglietto del Christmas World 2024 e dove acquistarlo

La pista di pattinaggio al Christmas World di Villa Borghese

Il biglietto del Christmas World 2024 è acquistabile online sul sito ufficiale o in biglietteria, non è rimborsabile, né modificabile. I costi dei biglietti sono i seguenti:

Festivi e weekend (dal 20 dicembre al 6 gennaio considerati festivi):

Intero (a partire da 13 anni): 16 euro

Ridotto Over 65/Accompagnatore disabile: 15 euro

Ridotto Bambino 4-12: 14 euro

Family Pack (4 persone: 2 interi + 2 ridotti 4 -12): 48 euro

Ingresso gratuito: Bambini fino a 3 anni, minori con legge 104 e disabili con certificato di invalidità pari o superiore al 70%.

Feriale (Lunedì-Venerdì):

Intero: 14 euro

Ridotto Over 65/Accompagnatore disabile: 13 euro

Ridotto Bambino 4-12: 12 euro

Family Pack (4 persone: 2 interi + 2 ridotti 4 – 12): 40 euro

Ingresso gratuito: Bambini fino a 3 anni, minori con legge 104 e disabili con certificato di invalidità pari o superiore al 70%.

Il programma di attività al Christmas World e le novità dell’edizione 2024

Il Christmas World di Villa Borghese è grande 40mila metri quadri e ci sono spettacoli in programma ad ogni ora. Tra le nuove attrazioni c'è un'area interamente dedicata al ghiaccio: uno scivolo di ghiaccio, una pista di pattinaggio grande 900 metri quadri, go-kart su ghiaccio e lo Snow village, il villaggio di neve. All’interno del villaggio ci sono cinque ristoranti a tema delle città rappresentate (Berlino, Tokyo, Londra, New York e Roma), anche con opzioni senza glutine, vegetariane e vegane.

Dove si tiene il Christmas World e come raggiungerlo

Il Christmas World è a Villa Borghese e si trova esattamente in via del Galoppatoio, con ingresso da Piazzale delle Canestre. Per raggiungerlo con i mezzi pubblici la fermata della metropolitana più vicina è Flaminio. Per chi arriva con l'auto non c'è un parcheggio privato, ma il parco il Christmas World è convenzionato con il parcheggio Saba Italia Spa di Villa Borghese, che dista due minuti dal parco. I clienti hanno lo sconto del 20 per cento sulle tariffe di sosta, presentando il biglietto alle casse del parcheggio prima di pagare.