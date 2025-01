video suggerito

Calza della Befana come riempirla senza dolci: più di 100 mini regali per l’Epifania Cosa mettere nella calza della Befana da regalare a chi non ama dolciumi, cioccolato e caramelle? Ecco più di 100 regali originali e le idee per festeggiare l’Epifania 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 6 gennaio si celebra l'Epifania e sono in molti coloro che non amano ricevere calze della Befana ricolme di dolciumi, bon bon, caramelle e altri cibi ricchi di zuccheri. Come riempire in questi casi la calza per l'Epifania? Cosa regalare a chi non ama i dolci o non può mangiarli a causa di allergie e intollerante? L'ideale in questi casi è scegliere piccoli oggetti, come candele e profumatori d'ambiente, creme per la skincare e beauty box, o ancora accessori come cinture, guanti, cappelli e portafogli, tutti regali dalle dimensioni mini o comunque contenute che possono essere inseriti nella calza della Befana o nascosti in casa.

Come preparare la calza della Befana senza sprechi

Il consiglio per una calza della Befana anti spreco è quello di evitare di acquistare calze da riempire che poi verranno gettate e non riutilizzate. Inoltre va detto che la maggior parte delle calze per l'Epifania in commercio sono spesso cheap e realizzate in materiali plastici che inquinano e non possono essere riciclati. Per evitare sprechi dunque, al posto delle calze pre confezionate riempite collant e calzini che avete in casa con i doni, oppure acquistate un paio di calzini in cotone ed elastane, facili da riempire perché elastici, che poi potrete riutilizzare e indossare.

Profumo Frederic Malle

Caccia al tesoro per l'Epifania

Un'altra idea divertente per l'Epifania è quella di non inserire tutti i doni all'interno di una calza ma di nasconderli in giro per la casa. La Befana, lo sappiamo bene, ama divertirsi e prenderci in giro, ama dunque nascondere i regali in casa, lasciandoli nei posti più impensabili. Se scegliete regali piccoli o dalle dimensioni contenute, sparpagliateli in giro per le stanze, in modo da poter iniziare una caccia al tesoro con i propri cari la mattina del 6 gennaio. E' possibile poi preparare dei biglietti scrivendoci su alcuni indizi per scovare i regali, oppure inventare indovinelli che una volta risolti danno diritto a ricevere un regalo.

Collana Amabile

Calza delle Befana senza dolci e zuccheri

Dopo gli eccessi culinari dei cenoni di Natale e Capodanno molti iniziano un periodo di detox e già dai primi giorni di gennaio evitano di consumare dolciumi e zuccheri. Tanti poi non possono mangiare dolcetti confezionati a causa di allergie al glutine e alla frutta secca o a causa di intolleranze al lattosio. In questi casi è possibile riempire la calza della Befana con mini regali che vadano a sostituire caramelle e cioccolata.

Tazze Seletti

Beauty box, creme viso, make up, smalti e altri prodotti per la skincare corpo sono perfetti per essere regalati alla Befana. Nella calza ci stanno benissimo poi profumi e discovery kit con diverse fragranze da scoprire. Anche candele e profumatori d'ambiente potrebbero essere l'idea giusta.

Guanti Marc O'Polo

Guanti, sciarpe e cappellini in lana possono facilmente essere strizzati all'interno di una calza della Befana, come anche calzini colorati, slip e altri capi intimi. La piccola pelletteria è l'ideale come idea regalo per l'Epifania, via dunque con portacarte e portachiavi, cinture e charm in pelle.

Gift box Biologique Recherche

Volete poi inserire un paio di scarpe nella calza delle Befana? Niente paura basta scegliere un paio di babuche o friulane dalle dimensioni contenute. Infine, l'ideale per la calza sono pochette, shopper ripiegabili in tessuto, portagioie da viaggio e ancora gioielli e orologi, tutti oggetti dalle dimensioni mini da inserire in una calza delle Befana sugar free.

Candela Diptyque