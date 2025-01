video suggerito

Cosa fare nel weekend dell’Epifania: tutti gli eventi regione per regione Il weekend del 4 e 5 gennaio anticipa l’Epifania, che, come da tradizione, si festeggia il 6. Dalla Lombardia al Lazio, tutti gli eventi da non perdere sabato, domenica e lunedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Primo weekend dell'anno e primo ponte. Il weekend del 4 e 5 gennaio è quello che condurrà all'Epifania, 6 gennaio, che quest'anno cade di lunedì: un'ottima occasione per fare qualche gita fuori porta, sia per chi ama lo sci e preferisce trascorrere un weekend sulle piste innevate, sia per coloro che invece aspettano questo ponte per visitare città d'arte. Come ogni prima domenica del mese, poi, gli appassionati d'arte ci sarà la possibilità di visitare i musei con l'iniziativa Domenica al Museo, che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali. Dalla Lombardia al Lazio, ecco gli eventi regione per regione.

Gli eventi in Trentino Alto Adige

Tanti gli appuntamenti in Trentino Alto Adige nel weekend dell'Epifania. Per chi non è ancora pronto a dire addio all'atmosfera del Natale, sabato 4 gennaio a Brennero, in provincia di Bolzano, c'è il Mercato tradizionale di Brennero, con tanti prodotti di artigianato e dolci tipici della zona. In generale, questo weekend è l'ultimo per poter passeggiare tra le bancarelle dei mercatini di Natale del Trentino, che chiuderanno i battenti proprio lunedì 6 gennaio. A Selva di Val Gardena, invece, domenica 5 gennaio è in programma una ciaspolata nel Parco Naturale Puez-Odle: un'occasione da non perdere per godere del paesaggio dolomitico innevato. Il giorno dell'Epifania, invece, a Merano è in programma il tradizionale Concerto di Epifania al Kursaal, ovvero la piazza principale della città, di fronte al Kurhaus, simbolo e cuore pulsante del comune trentino.

Uno sciatore in Val Gardena

Cosa fare in Lombardia nel weekend dell'Epifania

A Milano e in Lombardia tante attività per il weekend che precede l'Epifania e per il giorno che segna l'arrivo della Befana. Per gli amanti dello sci, in questo primo weekend dell'anno è possibile sciare nella pista illuminata più lunga d'Europa, ovvero la Superpanoramica del Baradello, nel Comprensorio Aprica-Corteno Golgi, in provincia di Brescia: 6 km per sciare anche in notturna circondati dalla magia della Val Camonica innevata. A Milano, come ogni anno, torna il Corteo dei Re Magi, che si svolge in centro a partire dalle 11.30: si parte da piazza Duomo e, passando per via Torino, si arriva alle Colonne di San Lorenzo. Sempre in provincia di Milano, a Peschiera Borromeo, c'è la Corsa della Befana a Peschiera Borromeo: c'è la possibilità di correre due percorsi, di 3 e 10 km, oppure di fare il percorso camminando. A Sondrio, invece, il 6 gennaio la tradizione prevede la Calata delle Befane dalla Torre Campanaria.

Il Corteo dei Re Magi dello scorso anno

Gli eventi del 4, 5 e 6 gennaio in Piemonte

Anche in Piemonte sono tante le cose da fare nel weekend dell'Epifania. Da sabato 4 gennaio a lunedì 6 tra le tante attività per le famiglie e non solo troviamo una mostra che potrebbe appassionare gli amanti della storia e quelli delle serie tv. Al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo (Torino) fino all'Epifania è possibile visitare gratuitamente la mostra I Cimeli di Lidia Poët, dedicata alla prima avvocata d'Italia Lidia Poët, celebrata e omaggiata anche nella serie Netflix La Legge di Lidia Poët. Simbolo delle lotte del movimento femminista tra Ottocento e Novecento, Poët ha portato avanti battaglie sociali che hanno portato all'accesso delle donne alla professione forense e non solo. Nella mostra sono esposti tanti oggetti personali della avvocata.

Tra le altre attività in Piemonte troviamo Roberto Bolle and Friends al teatro Regio, dal 3 al 5 gennaio 2025. Ovviamente non mancano gli appuntamenti con la befana come: La befana vien di notte…a Carmagnola, Presepi in vetrina a Sauze d'Oulx sulle montagne piemontesi. Mentre il pomeriggio di domenica 5 gennaio, alla palazzina di caccia di Stupinigi, va in scena Calzini scatenati! .

Cosa fare in Toscana nel weekend della Befana

Non mancano le attività in Toscana. A Firenze, il giorno dell'Epifania, ci sarà la tradizionale calata della Befana in piazza della Repubblica a partire dalle 11.30; sempre il lunedì di befana si svolge la Maratonina della Befana, giunta alla cinquantesima edizione, che si correrà al Parco delle Cascine. Sempre il 6 gennaio 2025 torna anche il Treno della Befana, un convoglio fatto da vagoni storici che toccherà, oltre a Firenze, anche Pontassieve, San Piero a Sieve, Vaglia e poi ritorno in città. Venerdì 3, sabato 4, domenica 5 al Teatro del Maggio Fiorentino vanno in scena i film Disney accompagnati dall'Orchestra del Maggio che si esibirà sulle note delle musiche di Fantasia e Fantasia 2000.

Tutte le cose da fare in Lazio nel weekend dell'Epifania

In Lazio l'anno nuovo è cominciato con tante emozioni. La fine del 2024, infatti, è coincisa con l'apertura della Porta Santa da parte del Pontefice e l'inizio del Giubileo: un'occasione per visitare Roma in un anno davvero particolare. Tante sono anche le attività per il ponte dell'Epifania. Sempre nella Capitale continua l'evento di Cinecittà World, che chiuderà i battenti in questo weekend, l'ultimo delle festività natalizie. A Viterbo, torna come ogni anno, "La calza della Befana più lunga del mondo", un evento incredibile che vede un'enorme calza lunga 52 metri sfilare per le strade del centro storico. L'iniziativa, giunta alla sua 23esima edizione, prevede che la calza sia trasportata da cento befane e una decina di auto storiche, come la Fiat 500.

La calza nell'edizione 2020 | Foto Viterbo Christmas Village