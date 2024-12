video suggerito

Cosa fare nel weekend del 14 e 15 dicembre regione per regione tra mercatini di Natale, villaggi e luminarie Nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024 in tutta Italia, dalla Lombardia al Lazio, non mancano gli eventi natalizi: dai mercatini alle piste di pattinaggio, ecco cosa fare regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Trento

Il Natale si avvicina ed è tempo di ultimi regali. Molte persone, infatti, trascorreranno uno degli ultimi weekend prima di Natale alla ricerca di regali per grandi e piccoli, in quello che si preannuncia uno dei finesettimana più intensi nelle vie dello shopping. Per tutti coloro che invece vogliono stare lontani dalla corsa all'ultimo regalo, in tutta Italia da Nord a Sud troviamo mercatini di Natale, villaggi e piste di pattinaggio per un finesettimana all'insegna dell'intrattenimento. Scopriamo tutti gli eventi del weekend del 14 e 15 dicembredalla Lombardia al Lazio, passando per il Trentino Alto Adige.

I mercatini e gli eventi di Natale in Trentino Alto Adige

Il mercatino di Canale di Tenno

In Trentino Alto Adige gli eventi a tema Natale sono un must. Con l'arrivo delle temperature invernali, i mercatini con i dolci tipici e i prodotti artigianali hanno invaso le località sciistiche più amate e le città della regione. In uno dei borghi più belli d'Italia, a Canale di Tenno, torna anche questo weekend il mercatino di natale in uno dei borghi più belli d'Italia, dalle 9.30 alle 18 sabato e domenica. Anche a Bosentino arrivano i Mercatini di Natale di Bosentino sabato 14 e domenica 15 dicembre: un'occasione per apprezzare prodotti tipici locali, musica e laboratori per bambini. Per chi invece vuole godersi la magia del Natale circondato dalla natura, a Levico Terme, in provincia di Trento, il Parco Asburgico apre le sue porte per ospitare le tante casette del mercatino. Un'esperienza tra i prodotti artigianali, stand gastronomici e attività per i più piccoli da venerdì 13 a domenica 15 dalle 10 alle 19.

Gli eventi di Natale in Lombardia nel weekend del 14 e 15 dicembre

In Lombardia gli eventi legati al Natale fanno da padroni. Partiamo da Milano dove l'atmosfera natalizia addobba tutta la città. Sotto lo splendido Arco della Pace, Veralab, il brand di prodotti skincare fondato da Cristina Fogazzi, nota come l'Estetista Cinica, ha inaugurato lo scorso 7 dicembre una pista di pattinaggio e un piccolo villaggio di Natale. Aperto fino al 7 gennaio, il villaggio con le casette Veralab unisce l'atmosfera di Natale con la cornice suggestiva di Parco Sempione offrendo la possibilità a tutti di passare un pomeriggio sui pattini. Anche Jo Malone apre un chiosco a tema Natale: il Jo Malone London Christmas Kiosk può essere una meta per chi cerca qualche regalo di Natale e si trova in corso Garibaldi 83 e resterà aperto fino al 23 dicembre.

La pista di pattinaggio di Veralab

Per chi invece vuole un'esperienza a misura di bambino sempre a Milano, al CityLife Shopping District, Lego ha pensato a un'Avventura di Natale per famiglie e bambini. Tante attività che proseguiranno fino al 6 gennaio tra giochi, laboratori creativi e due escape room a tema Babbo Natale e Omino Pan di Zenzero. Per gli amanti della musica, invece, ha aperto le porte il pop up natalizio a tema musicale di Warner Bros. Nel Warner Music Xmas Store si esibiranno nel weekend Max Pezzali e nei prossimi giorni Rose Villain, Davide Locatelli e Sto Records.

L'albero di Sephora in piazza San Babila

Infine, per quanto riguarda gli alberi di Natale più scenici menzioniamo quello di Sephora in piazza San Babila, mentre sabato 14 dicembre dalle 14.30 il Park Hyatt Milano ospiterà la delegazione della Compagnia di Babbo Natale, l’associazione benefica fiorentina, che aspetterà i bambini di Milano in via Silvio Pellico per un pomeriggio all'insegna di Babbo Natale. Sempre a Milano, invece, inaugura questo weekend Tim Burton's Labyrinth: un'esperienza immersiva per scoprire da vicino il fantastico mondo del regista del brivido, con i personaggi principali dei suoi film dalla Sposa Cadavere a Edward Mani di Forbice.

Un'installazione della mostra di Tim Burton

Gli eventi di Natale in Piemonte nel weekend del 14 e 15 dicembre

Anche in Piemonte sono tanti gli eventi a tema Natale. Prosegue anche questo weekend fino al 22 dicembre il mercatino di Natale di Asti. Mercatino anche a Pinerolo in provincia di Torino. Per gli amanti del presepe, invece, a Crodo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola ci sono i Presepi sull'Acqua 2024 che resteranno aperti fino al 6 gennaio. Per chi invece è un appassionato di mercatini non solo di Natale a Torino, domenica 15 dicembre, c'è il Warehouse Market – Christmas Edition in Lungo Dora Firenze. Tanti appuntamenti anche enogastronomici con la Fiera Regionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora il 15 dicembre 2024 a Carmagnola (Torino) e la Fiera del Cappone 2024 domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2024 a Morozzo (Cuneo).

Cosa fare in Toscana il weekend del 14 e 15 dicembre

Tanti villaggi di Natale e mercatini anche a Natale. A Cortona, in provincia di Arezzo, arriva Natale di Stelle fino al 6 gennaio questa ex città etrusca ospiterà nella centralissima piazza Garibaldi appuntamenti a tema natalizio, tra prodotti artigianali e tanti prodotti da gustare. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, in piazza Strozzi a Firenze arriva ARTour-Il Bello in piazza, un mercato che mette in mostra il meglio dell'artigianato toscano, stavolta in versione natalizia: gli stand esporranno delle vere e proprie chicche per appassionati. Dal 12 al 15 dicembre, invece, sempre a Firenze, in Piazza dei Ciampi torna Creative Factory, un altro appuntamento con l'artigianato e il design a tema Natale, anche con la partecipazione dei piccoli brand locali.

Il Natale di Stelle a Cortona | Foto Comune di Cortona

Gli eventi di Natale e i mercatini in Lazio nel weekend del 14 e 15 dicembre

Anche a Roma e nel Lazio il Natale è protagonista in tante zone e città. All'Ippodromo Capannelle arriva il Japan Days Christmas Edition, un'iniziativa per godere della cultura giapponese grazie a più di 100 espositori, con tante possibilità per fare gli ultimi regali di Natale. Tra talk, workshop e laboratori per i piccoli sulle Arti Marziali ci sarà anche la possibilità di gustare il tè Matcha. Sempre a Romail Natale porta con sé i tanti concerti gospel. Il Soweto Gospel Choir si esibisce domenica 15 dicembre all'Auditorium Parco della Musica. Infine, a Viterbo arriva il Christmas Village fino al 6 gennaio. Qui tra mercatini, piste di pattinaggio e case di Babbo Natale c'è tanto divertimento per tutti.

Luci nei borghi e presepi sulla spiaggia

ARTEPARCO, progetto che realizza dal 2018 opere d'arte contemporanea, illumina per la prima volta le suggestive vie di Pescasseroli, comune in provincia de L'Aquila nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con MICRO MACRO, installazione site-specific dell’artista e designer Marcantonio. Il progetto delle luminarie è sostenibile visto che la CO2 generata dalle luci è compensata tramite Garanzie d’Origine di Pulsee Luce e Gas.

Le luminarie a Pescasseroli

Infine, per le famiglie e per tutti coloro che sono appassionati presepi, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, arriva Natale d’A…Mare. L'iniziativa, avviata lo scorso 7 dicembre, proseguirà fino al 6 gennaio e vede il tradizionale Presepe di Sabbia, uno dei più celebri d'Italia, costruito in riva al mare. Quest'anno il tema del presepe è Panem nostrum cotidianum che celebra il territorio di Lignano Sabbiadoro tra tradizioni e prodotti locali.