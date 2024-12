video suggerito

Mercatini e villaggi di Natale nel weekend del 21 e 22 dicembre: gli eventi per regione Nell'ultimo weekend prima di Natale, quello del 21 e 22 dicembre 2024, dalla Lombardia al Lazio non mancano i concerti di Natale, i mercatini e tanto intrattenimento per chi vuole godersi ancora un po' di atmosfera natalizia.

A cura di Arianna Colzi

L'ultimo weekend prima di Natale è dedicato alle corse per gli ultimi regali, tra chi ci si lascia ispirare e chi invece parte già alla ricerca di qualche oggetto in particolare. Tra piste di pattinaggio, villaggi di Natale e mercatini, l'atmosfera di Natale entra nel suo rush finale con tante attività da fare per grandi e piccoli. Scopriamo tutte le attività da fare nel weekend tra il 21 e il 22 dicembre in tutta Italia, regione per regione.

Gli eventi di Natale in Trentino Alto Adige

Oltre agli splendidi mercatini di Natale aperti già da quasi un mese, in Trentino Alto Adige sono tante le attività che popolano il weekend prima delle festività. Sabato 21 dicembre si tiene il mercato sotterraneo a San Candido, in provincia di Bolzano, dalle 9 alle 18. A Ortisei, invece, è in programma, sempre lo stesso, giorno un'escursione invernale verso l'Alpe di Siusi. Tante altre ciaspolate ed iniziative, poi, sono state organizzate, come sciare all'alba sul Mutegg. Un evento davvero imperdibile.

Il mercatino di Natale di San Candido | Foto Mercatino di Natale San Candido – Dolomiten Weihnachtsmarkt Innichen

Cosa fare in Lombardia

In Lombardia le cose da fare non mancano mai, soprattutto sotto Natale. A Milano, anche questo weekend, sarà possibile pattinare sul ghiaccio sia nella pista di Piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, e anche a pochi passi da parco Sempione, sotto l'Arco della Pace, dove troviamo la pista di ghiaccio allestita da Veralab, aperta per tutte le vacanze fino al 7 gennaio. A Como, poi, anche quest'anno torna la Città dei Balocchi. Si tratta di un evento che illumina gli edifici del centro storico con giochi di luce e proiezioni: fino al 6 gennaio saranno rivisitate con questi giochi di luce le facciate di Porta Torre, piazza San Fedele e il Teatro Sociale. Oltre alle luci in piazza Perretta, la piazza centrale del centro storico, si tiene il tradizionale mercatino di Natale.

La Città dei Balocchi a Como

Per chi invece partirà per la montagna o vuole semplicemente organizzare una gita fuori porta in Valtellina, in provincia di Sondrio, non mancano le attrazioni natalizie: a Livigno, i mercatini di Natale proseguiranno fino alla Vigilia, martedì 24 dicembre. Ad Aprica, invece, i mercatini in piazza delle Sei Contrade resteranno aperti fino al 6 gennaio.

Le cose da fare in Piemonte

In Piemonte continuano a proliferare mercatini e villaggi di Natale. Ad Asti il 21 e 22 dicembre è l'ultimo weekend del Magico Paese di Natale di Govone. Ultimo weekend anche per il Mercatino di Natale di Asti. A Biella, invece, ultimo fine settimana anche per Natale InCantato 2024. A Torino, invece, domenica 22 dicembre è la volta del Balon di Natale, l'edizione natalizia del Gran Balon.

Mercatini ed eventi di Natale in Toscana

Anche in Toscana non mancano gli eventi a tema natalizio. A Pisa saabato 21 e domenica 22 dicembre tante iniziative all'interno del programma di Pisa città del Natale con tanti sbandieratori, musica e spettacoli dal vivo. Occhi puntati questo weekend sulla riapertura del Corridoio Vasariano, il corridoio che collega Palazzo Pitti con la Galleria degli Uffizi: un momento che Firenze aspettava da 8 anni. Per gli amanti dei concerti natalizi, poi, domenica 22 dicembre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina arriva Jazzy Xmas, un concerto jazz che presenterà anche le tradizionali melodie natalizie. A inaugurare l'atmosfera del Natale ormai alle porte ci saranno: Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani.

Gli eventi in Lazio nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Natale alle porte anche in Lazio. A Roma nella splendida, Galleria Alberto Sordi, dal 21 al 24 dicembre i bambini e non solo potranno scattare una foto con Babbo Natale oltre ad avere la possibilità di far consegnare a Babbo Natale un regalo comprato nella Galleria. Nel quartiere Testaccio di Roma, ultimo atto per i mercatini di Natale. Il Green Market Festival, sabato 21 e domenica 22 dicembre, si veste per le festività e accoglie artigiani e tante idee sostenibili anche per un regalo dell'ultimo minuto. Per chi invece vuole una bella serata a tema Natale, sabato 21 dicembre prende avvio il Roma Gospel Festival, che fa parte del cartellone del Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Quello di Roma sarà il più grande festival gospel d'Europa con tanti artisti provenienti dagli Stati Uniti.