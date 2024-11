video suggerito

Sagre e mercatini di Natale per il week end del 23 e 24 novembre: gli eventi regione per regione Nel weekend del 23 e del 24 novembre le sagre d'autunno si uniscono al clima natalizio, con mercatini, villaggi e tanti appuntamenti enogastronomici: scopriamo le iniziative dalla Lombardia alla Campania, regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Nel weekend del 23 e 24 novembre la magia del Natale si unisce a quella delle sagre d'autunno. Tra mercatini di Natale e villaggi a tema, l'ultimo weekend di novembre è ricco di appuntamenti per grandi e piccoli. Tra i mercatini di Trento che aprono il 23 novembre e gli appuntamenti enogastronomici sparsi in tutta Italia, gli eventi a cui partecipare non mancano. Scopriamo tutti gli eventi per il 23-24 novembre, dalla Lombardia al Trentino, passando per Lazio e Campania.

I mercatini di natale e gli altri eventi in Lombardia il 23-24 novembre

Con l'arrivo dell'inverno fino al 1 dicembre prosegue Delizie di Polenta, in Val Gerola, a Sondrio: un'occasione per trascorrere una giornata gustando i sapori locali e stagionali. Appuntamento a Gorgonzola, invece, per la Fiera di Santa Caterina, tradizione risalente al 1785: tra stand e luna park, ci sarà anche la tradizionale distribuzione gratis di gorgonzola e polenta. Passando al tema Natale, a Bergamo al via il Christmas Market, da venerdì 22 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025. La magia del Natale sbarca anche a Varese, nel comune di Arcisate, dove nel weekend tra il 23 e il 24 novembre arriva Magia di Natale: mercatini di Natale, intrattenimento, concerti e tanto altro. Anche a Monza, dopo Milano, arriva il Villaggio di Natale, che verrà inaugurato tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo il 23 novembre 2024 e durerà fino al 5 gennaio 2025. Un piccolo Villaggio di Natale verrà allestito anche a Capriano di Briosco, sempre in provincia di Monza e Brianza.

Villaggi, mercatini e gli eventi del weekend in Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige inaugura uno dei mercatini più belli della regione: quello di Trento che apre i battenti il 22 novembre e durerà fino al 5 gennaio, accompagnando tutte le feste natalizie. Negli ultimi due decenni le casette del mercatino di Trento hanno conquistato le vette delle classifiche dei mercatini più belli di sempre. Il mercatino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30: si terrà principalmente in piazza della Fiera ma quest'anno raddoppia e si sposta anche in piazza Cesare Battisti. Al via anche il mercatino di Natale di Arco e il villaggio di Babbo Natale sempre a Trento. Mercatino delle pulci e quello contadino, invece, animeranno il comune di Lana sabato 23 novembre. Nella splendida San Candido, invece, sabato 23 al Museo del Patrimonio Naturale dell'umanità, si tiene il Mercatino di Natale sotterraneo, dove sarà possibile gustare Strudel e Lebkuchen e altri piatti tipici di stagione.

Villaggi di Natale e le sagre in Toscana nel weekend del 23-24 novembre

Anche in Toscana si respira già aria di Natale. Ad Arezzo, come lo scorso weekend, torna il villaggio tirolese: in piazza Grande si potrà respirare l'atmosfera del Natale tra casette e prodotti locali delle zone del tirolo. Anche a Firenze arrivano i mercatini di Natale nella splendida cornice di piazza Santa Croce: da sabato 23 novembre al 22 dicembre le piccole baite esporranno prodotti enogastronomici natalizi o di stagione, affiancati da prodotti artigianali originari da tutta Europa. Anche in provincia di Firenze, a Empoli, arriva la Città del Natale fino al 12 gennaio: 70 piccole baite di montagna vi faranno entrare nello spirito del Natale, tra prodotti da degustare e bancarelle dove acquistare qualche piccolo regalo di Natale. A Pontassieve, sabato 23 e domenica 24, in provincia di Firenze, si tiene la sagra della polenta e dello stinco di maiale, mentre a Compiobbi, alle porte di Fiesole, spazio a un altro appuntamento culinario con la Sagra della polenta e delle specialità autunnali, dal 21 al 24 novembre.

Sagre, festival e intrattenimento in Lazio

Anche nel Lazio il Natale si mischia agli appuntamenti enogastronomici. A Orte, in provincia di Viterbo, si tiene domenica 24 novembre Orte in Cantina, manifestazione enogastronomica per degustare il vino locale. Sempre domenica 24 novembre a Roma arriva il Festival Barocco, mentre dal 23 novembre arriva Pinocchio-Christmas Edition al Giardino delle Cascate dell'Eur, con la fiaba più famosa di sempre che si unisce all'atmosfera natalizia e al mito di Babbo Natale. A Frosinone, sabato 23 e domenica 24 novembre, si tiene Brocco di Vino, tra vino, castagne e tanto intrattenimento.

Cosa fare in Campania nel weekend del 23 e 24 novembre tra sagre e mercatini

Tanti appuntamenti anche in Campania. Le iniziative culinarie non mancano: sabato 23 e domenica 24 si tiene la Sagra del Fagiolo di Controne, in provincia di Salerno. Tante le ricette e i piatti accompagnati da questo prodotto tradizionale della zona. A Nocera Inferiore, in piazza Diaz, arriva Chocoland: fino a domenica 24 novembre 2024, il cioccolato artigianale sarà protagonista con più di venti stand. Dal 22 novembre al 15 dicembre 2024, i mercatini di Natale arrivano al Castello di Limatola, con Cadeaux al Castello 2024, in provincia di Benevento. Anche nella cornice suggestiva del Castello di Gesualdo arriva The Magic of Christmas un villaggio natalizio con luci d'artista, stand e tante bancarelle per celebrare la magia del Natale.