I 7 Mercatini di Natale 2024 più belli in Trentino Alto Adige: date, programma e dove si trovano I Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige sono tra i più conosciuti e apprezzati in tutta Italia: tra questi i più celebri sono quelli di Trento, Pergine, e Rango. Vediamo il calendario dei mercatini di Natale 2024 in Trentino Alto Adige e quali sono i più belli.

A cura di Arianna Colzi

I mercatini di Natale aprono i battenti tra metà novembre e dicembre, per poi restare aperti fino ai primi giorni di gennaio. In Italia abbiamo una lunga tradizione di mercatini di Natale, soprattutto in Trentino Alto Adige, che regge il confronto anche coi mercatini più belli d’Europa. I primi mercatini hanno aperto i battenti il 9 novembre, mentre quelli principali aprono sabato 16 novembre 2024, per poi attendere l'apertura di quello di Trento che comincerà ad animare il centro storico sabato 23 novembre. Tra prodotti d'artigianato e sapori enogastronomici locali, come i biscotti natalizi, lo Strudel, gli Zelten o gli Spitzbuben, ai mercatini del Trentino Alto Adige è possibile trovare tanti oggetti perfetti a tema natalizio. Vediamo quindi il programma dei mercatini di natale del Trentino Alto Adige e quali sono i più belli.

Mercatini di Trento

I mercatini di Natale a Trento

Il mercatino di Natale di Trento è uno dei più belli di tutta Italia. Si tiene dal 22 novembre fino al 5 gennaio, con la fine delle festività natalizie. Il mercato si tiene dalle 10 alle 19.30 in piazza Cesare Battisti e in piazza della Fiera. Oltre ai prodotti gastronomici, gli stand dell'enorme mercatino esporranno presepi, candele, decorazioni per il Natale e altre idee regalo come piccoli manufatti in vetro, ceramica e legno.

Il calendario: Dal 22 novembre al 5 gennaio 2025;

Come arrivare: il modo migliore per raggiungere i mercatini di Trento è utilizzando il treno, visto che la stazione ferroviaria è situata a cinque minuti a piedi dal centro storico, dove si trovano gli stand.

Armione d'Inverno: il mercatino di Pergine

Dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 a Pergine Valsugana, piccolo comune in provincia di Trento, comincia Armione d'Inverno, il festival fatto di tradizioni, musica e mercatini che proietta tutti verso il Natale. Nel centro città si terranno laboratori, intrattenimento dal vivo e tanti prodotti buoni da mangiare. In Piazza Serra si tiene un villaggio per i famiglie e bambini al chiuso. Poi tanti appuntamenti gastronomici nelle varie bancarelle, eventi culturali, i Krampus, ossia le cavalcate con i pony e la corsa di beneficienza delle befane.

Il calendario: Dal 9 novembre al 6 gennaio 2025.

Come arrivare: il treno vi consentirà di scendere alla stazione di Pergine Valsugana, mentre per chi vuole scegliere l'auto deve imboccare l'A22 uscire a Trento centro e imboccare la SS47 della Valsugana.

Mercatini di Natale di Rango

Mercatino di Rango | Foto Alessio Lazzarini -Mercatini di Rango

Nel borgo di Rango, frazione suggestiva del comune di Bleggio Superiore, in provincia di Trento, comincia sabato 16 novembre e si conclude il 31 dicembre 2024. Il mercatino di Natale di Rango è uno dei più magici per via dell'atmosfera che lo circonda: un tuffo nelle tradizioni più antiche per riscoprire la magia del Natale. Tanti i prodotti in legno da acquistare e regalare, realizzate dagli artigiani locali, così come i prodotti gastronomici tipici della zona.

Il calendario: 16 novembre-31 dicembre 2024.

Come arrivare: in auto prendere Autostrada del Brennero A22 seguendo l'uscita Trento Sud. All'uscita proseguire per Madonna di Campiglio fino a Comano Terme-Ponte Arche.

Mercatini di Natale di Canale di Tenno

Il Natale a Canale di Tenno | Foto Visit Trentino

A Canale di Tenno, piccolo borgo nel comune di Villa del Monte, in provincia di Trento, a pochi passi dall'Alto Lago di Garda, si tiene un mercatino di Natale davvero speciale. Le bancarelle, gli stand e i laboratori si trovano all'interno di vecchie stalle oppure delle piccole botteghe del villaggio. Un sentiero fatto di strade strette e suggestivo che vi condurrà alla scoperta del borgo dal 23 novembre al 6 gennaio 2025.

Il calendario: dal 23 novembre al 6 gennaio 2025.

Come arrivare: in auto è la strada più semplice, prendendo l'A22 e uscendo a Rovereto Sud. Da Riva del Garda proseguire verso Tenno.

Mercatini di Natale di Santa Massenza

Altro mercatino di Natale, altra atmosfera suggestiva. A Santa Massenza, frazione del comune di Vallelaghi in provincia di Trento, borgo caratteristico che si anima con il Mercatino Vite di Luce e permette di scoprire prodotti enogastronomici locali.

Il calendario: novembre-dicembre.

Come arrivare: dall'autostrada A22 prendere l'uscita Trento Nord e proseguire fino al centro e poi seguire le indicazioni per Riva del Garda.

Mercatini di Natale di Molveno

Dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, a Molveno, comune situato sulle rive dell'omonimo lago, la magia del Natale accompagnerà l'atmosfera magica delle Dolomiti di Brenta innevate. Le casette e le bancarelle sono poche ma ben curate, l'ideale per chi si vuole gustare una passeggiata senza visitare il borgo affollato.

Il calendario: 9 novembre 2024-6 gennaio 2025.

Come arrivare: dall'A22 del Brennero uscire a Trento Nord e proseguire verso Mezzolombardo e poi svoltare a destra bivio per Fai della Paganella, Andalo e Molveno.

Mercatini di Natale di Arco

Il mercatino di Natale di Arco

Dal 15 novembre al 6 gennaio 2025, ad Arco, in provincia di Trento, nella splendida cornice di Piazza delle Canoniche, si tengono i Mercatini di Natale tutti i giorni dalle 10 alle 19. Dai prodotti dolciari locali a quelli manifatturieri passando per caldarroste, strudel, zelten, sacher e vin brulè, le casette riempiranno la piazza con un'offerta incredibile e tante attività adatte a grandi e piccoli.

Il calendario: 15 novembre 2024-6 gennaio 2025.

Come arrivare: dall'A22 del Brennero l'uscita consigliata è quella per Rovereto Sud-Lago di Garda Nord, che è distante 20 km dal comune di Arco. Al casello, proseguire per Lago di Garda.