I 10 migliori mercatini di Natale in Europa del 2024, dove trovare i più belli: date e programmi Dove si trovano i mercatini di Natale 2024 più belli in Europa? Il vecchio continente offre alcuni dei mercatini di natale più belli del mondo, come Innsbruck, Vienna e Bolzano, che rimarranno aperti da novembre a gennaio. Scopriamo i 10 mercatini più belli d’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il mercatino di Salisburgo

Si è ufficialmente aperta la stagione dei mercatini di Natale in Europa per il Natale 2024: Vienna e

Salisburgo sono solo alcuni dei mercatini da non perdere nel Vecchio Continente. In generale, la Germania è il Paese dov'è possibile trovare con i migliori mercatini d’Europa secondo la travel blogger Helene Sula, senza però dimenticare l’Italia con i suoi mercatini del Trentino. In Europa troviamo anche alcuni mercatini che presentano prezzi più economici di altri, come Praga e Budapest. Le date indicativamente di apertura dei mercatini di Natale vanno da novembre a gennaio: il primo ad aprire è stato Vienna, l'11 novembre, mentre l'ultimo in ordine di tempo è stato Praga, che ha aperto sabato 30 novembre. Nel pezzo vedremo i mercatini di Natale più belli in Europa.

Mercatini di Natale a Vienna

Il mercatino di Vienna

Il centro di Vienna si veste a testa per le feste natalizie. Il Wiener Christkindlmarkt nella splendida Rathausplatz trasforma il centro in uno scenario da favola, tra addobbi, decorazioni e altri prodotti gastronomici messi in vendita nelle 150 bancarelle disposte sulla pizza.

Quando è aperto: dall'11 novembre al 26 dicembre 2024.

Dove: Vienna, Rathausplatz.

Mercatini di Natale a Bruxelles

Il mercatino di Bruxelles

Anche in Belgio il Natale si festeggia in grande. Sulla splendida Grand-Place nel centro della città, tante casette in legno vendono dolci tipici natalizi, prodotti gastronomici e tante idee regalo per le festività. Dal 29 novembre al 5 gennaio 2025, oltre 200 stand circonderanno le strade del centro città anche intorno a Place Sainte-Catherine e lungo le strade del Marchè aux Poissons, il mercato del pesce. Il sabato, poi, sulla Grand Place uno splendido gioco di luci sul palazzo del Municipio renderà ancora più vivide le emozioni del Natale.

Quando è aperto: dall'29 novembre al 5 gennaio 2025.

Dove: Bruxelles, Grand Place, Place Sainte-Catherine e centro città.

Mercatini di Natale a Salisburgo

Il mercatino di Natale di Salisburgo

A Salisburgo ogni anno si tiene il mercatino di Natale tra i più antichi di sempre. Tra la fortezza di Hohensalzburg e nella splendida piazza Dom und Residenzplatz, su cui si affaccia il Duomo della città, decine e decine di bancarelle si affacciano nelle strade del centro città. Decorazioni e addobbi natalizi, tra artigianato e tanti giocattoli per i più piccoli.

Quando è aperto: dal 21 novembre al 1 gennaio 2025.

Mercatini di Natale a Merano

Mercatino di Merano

Merano, splendida località in Trentino Alto Adige, ogni hanno presenta uno dei mercatini di Natale più curati e suggestivi non solo d'Italia, ma anche di tutta Europa. Il mercatino di Merano si tiene in centro città, in particolare in piazza Terme, dove viene anche allestita una pista di pattinaggio.

Quando è aperto: dal 29 novembre al 1 gennaio 2025.

Dove: Merano, piazza Terme.

Mercatini di Natale a Bolzano

Il mercatino di Bolzano

Quando parliamo dei mercatini più belli d'Europa, non possiamo non menzionare anche quello di Bolzano. Tra i più belli del Trentino Alto Adige e di tutta Italia, il mercatino di Bolzano è un vero gioiello per gli amanti del Natale. Il Bozner Christkindlmark, che si tiene in città dal 1990, è stato uno dei primi mercatini di Natale ad aprire in Europa. Tra piazza Walther, alle spalle del Duomo, e le strade del centro è possibile trovare qualsiasi prodotto a tema Natale.

Quando è aperto: dal 29 novembre al 7 gennaio 2025.

Dove: Bolzano, piazza Walther.

Mercatini di Natale a Dresda

Il mercatino di Natale a Dresda

Il periodo che porta al Natale a Dresda, splendida città dall'architettura barocca situata nella regione tedesca della Sassonia, è vissuto con particolare trasporto. I mercatini di Natale rendono Dresda ancora più magica: tra questi menzioniamo soprattutto lo Striezelmarket, uno dei mercatini storici della città. Nella principale piazza del centro, l'Altmarkt, troviamo centinaia di chalet in legno in cui vengono venduti prodotti alimentari tipici del Natale, addobbi, decorazioni e le tipiche stoffe di Lausitzm.

Quando è aperto: dal 27 novembre al 24 dicembre.

Dove: Dresda, Altmarkt.

Mercatini di Natale a Budapest

Splendidi e incastonati in una cornice unica nel suo genero, i mercatini di Natale a Budapest sono una meta da non perdere per visitare la capitale ungherese in un periodo magico. Insieme a quelli di Praga, i mercatini di Budapest sono tra i più economici di tutta Europa: l'atmosfera incantata e i prezzi accessibili sono due ingredienti da non sottovalutare. Piazza Vörösmarty è la location che ospita le decine di bancarelle in legno dove si può trovare qualsiasi cosa a tema natalizio e un enorme albero di Natale.

Quando è aperto: dal 17 novembre al 1 gennaio 2025.

Dove: Budapest, Piazza Vörösmarty e piazza Santo Stefano.

Mercatini di Natale di Praga

I mercatini di Natale di Praga sono un'ottima meta per chi vuole respirare lo spirito del Natale spendendo una cifra piuttosto accessibile. Nella location della piazza della città Vecchia dal 30 novembre al 6 gennaio arrivano le casette in legno dove è possibile acquistare decorazioni natalizie, piccoli pensierini da regalare a Natale, giocattoli e tanto altro anche per i bambini. Tanto spazio dedicato anche alla gastronomia locale.

Quando è aperto: dal 17 novembre al 1 gennaio 2025.

Dove: Praga, piazza della città Vecchia e piazza San Venceslao.

Mercatini di Natale di Monaco

Il mercatino di Natale a Monaco di Baviera

La storia dei mercatini di Natale a Monaco di Baviera ci porta indietro nel tempo fino ai Mercati di San Nicola, diffusi nel 16esimo secolo nella Kaufingerstraße. Durante l'Illuminismo il mercatino è stato rinominato Christmarkt e negli anni Settanta del Novecento il mercato si è definitivamente collocato in Marienplatz con la denominazione Münchner Christkindlmarkt.

Quando è aperto: dal 25 novembre al 24 dicembre.

Dove: Monaco di Baviera, Marienplatz.

Mercatini di Natale di Innsbruck

Il mercatino di Innsbruck

In Austria, oltre ai mercatini di Salisburgo, non possiamo non menzionare anche quelli di Innsbruck: qui i mercatini di Natale cominciano prestissimo e vedono un gigantesco abete di Natale posto davanti al Tettuccio d'Oro, simbolo della città, dove si alternano momenti di intrattenimento e circa 70 casette in legno.

Quando è aperto: dal 15 novembre al 23 dicembre.

Dove: Innsbruck, Marktplatz.