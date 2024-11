video suggerito

Quali sono i mercatini di Natale più economici d’Europa: i dati del report del 2024 Quali sono i mercatini di Natale più economici d’Europa? A rivelarlo è stato un recente report che ha analizzato i prezzi di voli, soggiorni e spese in loco: ecco quali sono i risultati del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bratislava

Mancano pochissime settimane a Natale 2024 e, tra strade illuminate, vetrine addobbate a festa e originali idee regalo proposte dai brand, la magica atmosfera legata a questo momento dell'anno comincia a farsi sentire. In quanti intendono approfittare dei ponti e dei giorni di ferie per organizzare un viaggio? Tra le mete più gettonate del momento ci sono le città europee che si animano grazie ai mercatini di Natale, diventati ormai l'ossessione dei turisti internazionali. Nati tra la Germania e l'Austria nel tardo Medioevo, oggi si sono evoluti, tanto da essere diffusi praticamente in ogni parte del Continente. Quali sono, però, i più economici? Ecco i dati di un report diffuso di recente.

Il mercatino di Natale col miglior rapporto qualità-prezzo d'Europa

Post Office Travel Money ha appena condiviso il suo Christmas Markets Report 2024, un'indagine sui mercatini di Natale più famosi d'Europa che ha rivelato quali sono quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono stati analizzati i costi totali delle potenziali vacanze a tema natalizio (dunque sono stati presi in considerazione soggiorni, viaggi e prezzi dei mercatini) e i risultati sono stati chiari: le città dell'est Europa sono in assoluto le più economiche in questo periodo dell'anno. Al primo posto si è classificata Bratislava, la capitale della Slovacchia, dove una fuga "natalizia" di due notti per due persone viene a costare poco più di 500 euro. Nelle piazze principali, inoltre, non ci sono solo gli iconici mercati ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio, musica dal vivo e spettacoli a tema.

Vilnius

Le capitali europee più economiche a Natale

A seguire nella classifica stilata all'interno del Christmas Markets Report 2024 ci sono le capitali dei paesi baltici, per la precisione Vilnius in Lituania e Riga in Lettonia. Qui, complici anche i panorami innevati, si respira un'atmosfera letteralmente magica e, come se non bastasse, i mercatini sono tradizionali e accoglienti ma allo stesso tempo poco affollati. Danzica, in Polonia, si è classificata al quarto posto, superando anche Cracovia grazie ai suoi prezzi più bassi del 12%. A rimanere iconici e soprattutto super economici sono i mercatini natalizi di Praga e Budapest, due capitali europee super gettonate nel periodo delle feste. Insomma, a quanto pare per organizzare un viaggio low-cost in questo momento dell'anno bisogna evitare le classiche mete "natalizie" come Germania e Austria, meglio puntare tutto sui paesi dell'est.

Leggi anche Voli per Natale 2024, quando è meglio prenotarli e quali sono le mete low cost per un viaggio a dicembre

Praga