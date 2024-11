video suggerito

Natale in Europa low-cost: quali sono i voli più economici per le feste 2024 Volete organizzare un viaggio nel periodo di Natale ma senza spendere troppo? Ecco quali sono i voli più economici del momento per una vacanza all’insegna del low-cost. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dicembre non è ancora arrivato ma tutti coloro che intendono organizzare un viaggio natalizio sanno bene che è proprio questo il momento ideale per prenotare, il motivo? I prezzi non sono ancora alle stelle e si ha la possibilità di visitare luoghi iconici spendendo pochissimo, soprattutto quando si parla di voli. Quali sono le mete più economiche del momento? Ecco le tratte europee da meno di 50 euro da scegliere se si vuole trascorrere un Natale 2024 letteralmente da sogno.

I voli di Natale low-cost che partono da Milano

Sebbene secondo la tradizione il Natale andrebbe trascorso in famiglia, sono moltissimi coloro che approfittano dei numerosi giorni di ferie durante le feste per organizzare un viaggio in Europa. Che si scelga la settimana natalizia vera e propria o i weekend che precedono le date "rosse" in calendario, non importa, l'unica cosa certa è che al momento è possibile trovare diversi voli a prezzi stracciati per raggiungere alcune iconiche città che in periodo natalizio diventano ancora più magiche. Se si sceglie Milano come punto di partenza, è possibile trovare offerte super low-cost, dai voli per Barcellona e Palma de Mallorca a poco più di 20 euro a quelli per Budapest a 30 euro, fino ad arrivare a poco meno di 40 euro per raggiungere le città innevate della Polonia (cifre per singole tratte). I prezzi non cambiano neppure nei weekend che precedono il Natale: ci si potrà perdere tra i mercatini a tema in giro per l'Europa spendendo poco più di 50 euro per il viaggio.

Dove andare a Natale se si parte da Roma

Se si parte da Roma, sarebbe bene prendere in considerazione la Spagna per un viaggio natalizio. Madrid, Barcellona o Malaga: i voli diretti nella settimana di Natale costano poco più di 30 euro a tratta. Coloro che preferiscono una meta più esotica per un Natale "al caldo" possono invece puntare su Tenerife, anche se i prezzi salgono leggermente (si aggirano tra i 70 e gli 80 euro a tratta). Chi va alla ricerca della vera magia delle feste può scegliere come meta la Germania con i suoi mercatini a tema, da Memmingen a Francoforte, fino ad arrivare a Berlino: attualmente i voli per raggiungere queste destinazioni dalla Capitale costano intorno ai 40 euro a tratta sia nella settimana di Natale che nei weekend che la precedono. Cifre simili anche per volare in Polonia, da Varsavia a Breslavia.

Leggi anche Perché Budapest è la meta ideale per le vacanze invernali

Viaggi di Natale low-cost da Napoli

Per quanto riguarda le partenze da Napoli, la scelta è un tantino più limitata, tanto che nella maggior parte dei casi converrebbe raggiungere Roma in treno o in bus e volare da lì per raggiungere la meta scelta. Al momento i voli più economici sono quelli che collegano la città partenopea a Bucarest, la capitale della Romania, dove nel weekend di Natale si paga tra i 40 e i 70 euro a tratta (e le cifre si abbassano nei weekend che precedono le feste). Con le giuste combinazioni di giorni a prezzi simili si possono raggiungere anche Budapest, la capitale dell'Ungheria, o la Polonia, da Danzica a Varsavia, mentre si superano i 100 euro per un viaggio in Spagna, per la precisione a Madrid o a Barcellona. Insomma, le possibilità sono davvero le più svariate: a questo punto non resta che scegliere la propria città preferita e prenotare la vacanza natalizia.