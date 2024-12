video suggerito

La “teoria dell’uva”: l’esperimento dei single su TikTok per trovare l’amore a Capodanno I single in cerca d’amore possono tentare con la “teoria dell’uva”, una tendenza diventata virale su TikTok, che affonda le radici in un’antica usanza spagnola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'avvicinarsi dell'anno nuovo inevitabilmente ci mette di fronte a domande esistenziali, con cui però non dovremmo tormentarci troppo. Puntualmente ci sottoponiamo alla tortura psicologica del bilancio dell'anno vecchio, un rituale che il più delle volte ci carica di malinconia, rimpianto, delusione per ciò che non è andato bene, ma tutto sommato ci spinge anche a vedere delle nuove prospettive. Il Capodanno è un momento di passaggio, a cavallo tra una fine e un inizio: simbolicamente è il momento migliore per dei cambiamenti. E ogni cultura ha le proprie tradizioni legate a questo giorno, i proprio riti ben auguranti, il proprio modo di festeggiare, i propri simboli di buon auspicio. Uno è diventato virale su TikTok.

Perché gli utenti di TikTok mangiano uva a Capodanno

Anno nuovo, nuovo amore: è quello che sperano in tanti su TikTok, dove spopola la "teoria dell'uva" tra gli utenti single in cerca di un partner, di una relazione. Quello che per molti è solo un trend, per altri è un'usanza radicata. Questa tendenza, infatti, è una tradizioni spagnola dalle origini antichissime.

In Spagna a Capodanno si è soliti rispettare il rituale de "las uvas de la suerte" cioè "l'uva della fortuna". Questo frutto è simbolo di abbondanza e prosperità. Allo scoccare della mezzanotte, si è soliti mangiare un acino per ogni mese dell’anno, dunque dodici in tutto, come augurio, uno per ogni rintocco dell'orologio, per dare il benvenuto al nuovo anno. Ogni acino d'uva rappresenta un mese dell'anno a venire. Si dice che la tradizione risalga a inizi Novecento: nel 1909 ad Alicante ci fu un raccolto particolarmente abbondante e si decise di distribuire gli avanzi di frutta alla popolazione. Da allora si usa consumare questo frutto l'ultimo giorno dell’anno, per augurare buona fortuna.

Leggi anche Roma Capodarte 2025 con Giancane e Rancore: il programma e gli spettacoli gratuiti il 1 gennaio

Gli utenti di TikTok in queste ore nei loro recap del 2024 stanno riprendendo i video del precedente Capodanno, in cui hanno mangiato i 12 acini di uva, confrontandoli poi coi 12 mesi a venire: un 2024 trascorso in coppia. Insomma, sostengono di aver trovato l'amore, di aver migliorato la loro vita: il rituale ha funzionato e lo stanno mostrando per dare spunto agli altri single di provare a loro volta.

"Direi alle altre persone single di seguire la tendenza della teoria dell'uva perché non hanno nulla da perdere: qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere?" ha detto l'utente @iiizzymariee, convinta che la la teoria abbia funzionato, permettendole di trovare l'amore.