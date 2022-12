Tradizioni di Capodanno nel mondo: dai 108 rintocchi del Giappone agli acini d’uva in Spagna Come si festeggia Capodanno nel mondo? Ecco le tradizioni più insolite e bizzarre, di Paese in Paese.

La magia del Capodanno è la stessa in tutto il mondo, anche se ogni Paese celebra la ricorrenza con le proprie tradizioni, che variano molto di luogo in luogo. Il Capodanno è vissuto come un momento simbolico di passaggio dal vecchio al nuovo, si carica di aspettative, promesse e i classici "buoni propositi". Tutto questo viene celebrato con usanze originali, alcune particolarmente bizzarre!

In Germania il piombo decide la fortuna

In tedesco si chiama "Das Bleigießen" che letteralmente significa "colata di piombo" ed è una tradizione di vecchia data in Germania, che si è soliti ripetere ogni Capodanno. Viene fatta sciogliere una piccola quantità di piombo in un cucchiaio e viene poi versata in una ciotola o in un secchio colmi d'acqua fredda.

A contatto col liquido, il metallo assume delle forme particolari, che vengono interpretate come di buon auspicio o di cattive sorte. Una forma circolare simboleggia il matrimonio, il cuore è un amore in vista, una nave è un viaggio. Nessun dubbio sul significato della sfera. Se il piombo si solidifica in una pallina significa che la fortuna rotolerà via.

Nelle Filippine Capodanno tra i cerchi

Nelle Filippine, si è ossessionati dalle forme circolari a Capodanno. Il motivo è presto spiegato: la forma rotonda è quella delle monete, dunque l'auspicio è quello di un anno nuovo pieno di ricchezza e prosperità. Ecco perché nel Paese si è soliti decorare la casa con addobbi di forma rotonda, si indossano vestiti a pois, si riempie la tavola di torte dalla forma circolare.

In Giappone le campane suonano 108 rintocchi

La tradizione buddista del Capodanno ha per protagoniste le campane dei templi. Qui ogni 31 dicembre avviene il rito del "joya no kane": i monaci suonano 108 rintocchi, un numero che ha un significato ben preciso. Simboleggiano i 108 peccati originali della fede buddista e i rintocchi servono ad allontanare i 108 desideri peccaminosi che possono impossessarsi del cuore di un buddista.

Il suono delle campane ha per i giapponesi un potere salvifico: serve ad assolvere dai peccati commessi nell'anno vecchio, con l'augurio di comportarsi meglio in quello nuovo. Al termine del rituale, si festeggia con un banchetto a base di soba, il piatto tradizionale locale.

In Spagna si mangia uva di buon auspicio

Il rituale di Capodanno in Spagna è quello de "las uvas de la suerte", ossia "l'uva della fortuna". Nel Paese questo frutto simboleggia la prosperità e quindi allo scoccare della mezzanotte in tutte le famiglie si mangia un acino per ogni mese dell’anno. Si dice che la tradizione risalga a inizi Novecento: nel 1909 ci fu un raccolto di uva particolarmente abbondante e si decise di distribuire gli avanzi alla popolazione. Da allora si usa consumare uva l'ultimo giorno dell’anno come augurio.

In Russia si beve champagne…e cenere

La Russia fa un bizzarro brindisi di mezzanotte, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ciascun cittadino scrive su un bigliettino i propri desideri e le proprie speranze. Il pezzo di carta viene bruciato e le ceneri vengono aggiunte ai calici di champagne che si alzano per brindare. Bisogna bere il contenuto tutto d'un sorso, prima che si senta il dodicesimo rintocco, altrimenti i sogni espressi non si avvereranno.