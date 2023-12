Oroscopo, cosa indossare a Capodanno 2024: il look perfetto in base al segno zodiacale Quale sarà il look ideale per la serata di Capodanno per ciascuno dei 12 segni zodiacali? Ve lo racconto io! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Capodanno 2024: il look ideale per ogni segno zodiacale

Per la notte di San Silvestro Venere, il pianeta dell'amore ma anche della bellezza, cambierà di segno entrando nel segno zodiacale del sagittario. Quindi nel giro di poche ore anche il desiderio di farsi belli potrebbe subire qualche contraccolpo. Tenetevi pronti, se siete di un segno di fuoco, a un cambio look degno di Sanremo.

Ariete

Ti senti così strafigo in questo Capodanno Arietone che per far capire subito al 2024 chi comanda opti per un look rock fatto di pelle e borchie che si sa è un po' il tuo forte e per tua fortuna quest'anno va anche particolarmente di moda. Bikers'style ovviamente con un tocco sexy.

Alexander McQueen

Toro

Per festeggiare Venere, pianeta dell'amore ma anche della bellezza, che finalmente la smette di darti fastidio, direi che puoi azzardare un total white: elegante, femminile, festaiolo quanto basta ma non battagliero. Le tue emozioni devono ancora un po' riprendersi dalla sensazione di solitudine e insofferenza degli ultimi giorni.

Leggi anche Oroscopo del 24 dicembre 2023

Ermanno Scervino

Gemelli

Con Marte, Venere e anche Mercurio tutti opposti, cioè a sfavore, direi che il look ideale per la tua serata di Capodanno sia il pigiama. Se possibile quello in flanella che distrugge anche ogni desiderio erotico. Direi che puoi approfittarne per riposarti fin da subito.

Stella McCartney

Cancro

Sarà questo Saturno a favore del tuo segno zodiacale ma il tuo look ideale per la serata di Capodanno sarà la camicia bianca, anche ben stirata per l'occasione. Insomma è bene che fin da subito si capisca che tu hai delle intenzioni serie e non sei certo qui per perdere tempo festeggiando.

Versace

Leone

Nonostante Giove a sfavore non smetterai di certo di essere la regina delle feste, soprattutto per la serata di Capodanno. Abbandonato però l'oro un po' troppo ottimista questa volta punterei sull'argento, solo di un pochetto meno appariscente. D'altronde lo sai che da te ci aspettiamo sempre grandi cose.

Gucci Ancora

Vergine

Per questo look di Capodanno 2024 vincerà la comodità. Non solo perché sei un segno zodiacale particolarmente pratico ma anche, e soprattutto, perché di passare le ore a truccarti, farti la piega e strizzarti in un vestitino rosso non ne hai davvero alcuna voglia. Jeans e dolce vita, magari almeno che sia rosso Natale.

Jeckerson

Bilancia

Non hai alcuna intenzione di rinunciare al romanticismo e al glam, per questo per Capodanno 2024, impavida del freddo, sarai tutta tulle e scolli a barchetta. Senza dimenticarti di piazzare qualche piumetta qua e là.

H&M Studio

Scorpione

Per il tuo look di Capodanno questa volta non puoi proprio sbagliare: un total black che rappresenta sia il tuo stile sia la tua predisposizione al nuovo anno. D'altronde la tua astrologa di fiducia non può che ricordarti che ci sono ancora diversi mesi in cui devi vedertela con Giove in opposizione che abbassa il tuo livello di allegria.

N21

Sagittario

Sei tu il vero protagonista di questo Capodanno 2024 caro sagittario con Venere, Marte e anche Mercurio tutti nel tuo segno zodiacale. Mercurio sarà retrogrado ma soltanto fino al 1 gennaio. Per questo non voglio sentire scuse e anche per contrastare le nuvole che prevede il tuo oroscopo 2024 direi che per questa notte devi brillare, più della stella cometa. Dacci dentro con le paillettes.

Valentino

Capricorno

Quando si tratta di presentarsi per benino tu non hai dubbi: make-up perfetto con tanto di rossetto rosso che non passa inosservato e piega dal parrucchiere. Con questi due piccoli infallibili trucchetti anche un tubino scuro in velluto ti renderà irresistibile.

Loewe

Acquario

Nonostante Giove ti abbia ultimamente abbassato drasticamente il livello di voglia di festeggiare, gli altri pianeti sembrano correre in tuo aiuto e all'ultimo minuto ti verrà voglia di sfoggiare un look sexy con tanto di stiletto black e collant velatissima seminuda. Solo 24 ore prima non avresti immaginato di voler togliere il maglione con le renne. Venere fa miracoli.

Calzedonia

Pesci

La voglia di prepararti e di agghindarti per questa serata di Capodanno 2024 e simile a quella di pensare al rientro dalle vacanze di Natale. Il tuo look ideale sarà qualsiasi capo nel quale tu ti senta perfettamente a tuo agio, magari sfoggiato già diverse volte. Anche se, conoscendoti, non rinuncerai ad un paio di stivali modello Catwoman.

Bottega Veneta