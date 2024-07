video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 26 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 26 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Domani vedremo Mercurio entrare in uno dei suoi segni preferiti: la Vergine! Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato la Bilancia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, venerdì 26 luglio 2024, la Luna in Ariete dona una grande determinazione, che per fortuna può contare sulla saggezza di Mercurio in Vergine. Insomma, abbiamo l’occasione di pensare bene e agire, in questo ordine! Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: instancabile anche dopo una notte di passione.

Lavoro: ti lasci felicemente guidare dal programma già perfettamente strutturato.

Fortuna: è una vera certezza come la sveglia la mattina.

Il consiglio del giorno: partecipa a un torneo di tennis.

Voto: 8 invincibile.

Toro

Amore: cerchi la sintonia intellettuale.

Lavoro: scorre felicemente come da uno scivolo di un parco acquatico.

Fortuna: la ritrovi tutta nella ragione e nelle idee.

Il consiglio del giorno: lanciati in sperimentazioni culinarie.

Voto 7 con tanta voglia di fare.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 25 luglio 2024

Gemelli

Amore: come in un film d’amore.

Lavoro: date poca importanza perché concentrati su altri fronti.

Fortuna: è come la mamma che rimette in ordine i cassetti.

Il consiglio del giorno: riguardate tutta la serie Bridgerton dalla prima stagione.

Voto 7 e mezzo dolcissimi.

Cancro

Amore: lo vuoi assolutamente perfetto, altrimenti passi.

Lavoro: sei fautore di dichiarazioni incredibili.

Fortuna: dai decisamente più importanza alle tue capacità intellettuali che al caso.

Il consiglio del giorno: leggi le ‘Storie della Buona Notte per bambine ribelli’.

Voto 5 e mezzo troppo deciso.

Leone

Amore: sentimenti in visibilio.

Lavoro: sei servito e riverito.

Fortuna: il livello supera qualsiasi unità di misura.

Il consiglio del giorno: Big Mac e patatine fritte.

Voto 8 e mezzo super.

Vergine

Amore: è per te un’azione meccanica.

Lavoro: per prima cosa stabilisci subito l’ordine e le priorità.

Fortuna: la percepisci ma non sai bene come usarla.

Il consiglio del giorno: non tutto si risolve con un calcolo.

Voto 7 ragioniera.

Bilancia

Amore: pretendi l’eccellenza.

Lavoro: inizi a rallentare e va benissimo così.

Fortuna: riesci a bacchettarla se non risponde perfettamente alle tue esigenze.

Il consiglio del giorno: rilassati un po’ almeno la sera dopo cena.

Voto 5 e mezzo dispotica.

Scorpione

Amore: ti rimetti in moto piano piano.

Lavoro: rapido e diretto come un treno sull’alta velocità.

Fortuna: prendi accordi per trovare nuovi spunti di comunicazione.

Il consiglio del giorno: lasciati travolgere dal buonumore.

Voto 7 vivace.

Sagittario

Amore: punta tutto in questo ambito.

Lavoro: metti tutto in stand-by.

Fortuna: non perdere tempo a cercarla ovunque.

Il consiglio del giorno: chiacchiere leggere e pettegolezzi.

Voto 7 più leggero.

Capricorno

Amore: per ora a bocca asciutta.

Lavoro: un vero condottiero.

Fortuna: le dai tu le indicazioni come un capo cantiere.

Il consiglio del giorno: va bene essere determinato, non dispotico.

Voto 5 e mezzo pugno di ferro.

Acquario

Amore: prima di buttarti senza paracadute ci devi pensare un po’.

Lavoro: studente modello.

Fortuna: l’acchiappi al volo.

Il consiglio del giorno: guarda video di teneri gattini sul web per ammorbidirti.

Voto 7 di nuovo esuberante.

Pesci

Amore: anche qui piuttosto caotico.

Lavoro: vi sembra di stare sulle montagne russe.

Fortuna: si è data alla macchia.

Il consiglio del giorno: leggete le news solo su giornali cartacei.

Voto 6 confusionari.