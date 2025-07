Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 14-20 luglio 2025: Cancro e Bilancia impeccabili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 14 al 20 luglio 2025 e in cui Mercurio diventa retrogrado. Proprio mentre noi siamo nella stagione della massima predisposizione al flirt, al chiacchiericcio, al conoscere gente nuova e a lanciare sorrisi agli sconosciuti, Mercurio ci fa incappare in dubbi, riflessioni, domande esistenziali e persino qualche gaffe. Ovviamente, ci si tenga pronti quando ci si prepara a spostamenti in treno o aereo. I segni più coinvolti saranno i segni fissi, ovvero Acquario, Toro e Scorpione. Nel frattempo, Venere resta in Gemelli e Marte in Vergine, guardandosi storto.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 14 a venerdì 20 luglio: le previsioni segno per segno.

12. Pesci

Rieccoti qua, anche questa settimana, alla fine della classifica dei segni zodiacali più fortunati: hai proprio l’impressione che ci sia stato un overbooking sul volo charter dei segni fortunati e sia rimasto a terra senza nemmeno un rimborso spese per l’albergo. Marte e Venere a sfavore ti rendono infastidito verso qualsiasi attività ti venga proposta. Fosse per te, ti sposteresti soltanto dal bar della spiaggia all’ombra dell’ombrellone, e guai al primo che osa sostare sul bagnasciuga. Ti danno fastidio i rumori dei passi degli altri anche sulla sabbia! Ho detto tutto. La tua dolce metà farebbe bene ad iscriversi a un corso di sub e farsi vedere la settimana prossima.

11. Sagittario

Quanto ti piace sbugiardare e sbeffeggiare tutti nelle poche cose che questa settimana ti vengono bene, come ad esempio le parole crociate, il sudoku, le presentazioni PowerPoint e le e-mail di recap nelle quali devi sottolineare quanto tu sia stato assolutamente fondamentale. Che non ti si metta però in una posizione nella quale venga richiesta diplomazia e attitudine alle pubbliche relazioni, perché tu sbuffi, imprechi, e quasi quasi fai fatica anche a scrivere “Cordiali saluti” alla fine di un’e-mail. Praticamente mordi.

10. Acquario

Mercurio retrogrado in opposizione a un segno zodiacale che, come te, la fa sempre facile, effettivamente può far venire a galla un po’ di malinconia, qualche dubbio, addirittura un corridoio di crisi esistenziali. Chi si ricorda dell’Acquario spensierato e festaiolo, a ballare a piedi nudi sulla spiaggia, adesso dovrà vedersela con te che sembri piuttosto uno degli ospiti di Maria De Filippi che racconta al mondo intero tutte le sue tragedie.Il bello sarà soltanto che, grazie a Venere a tuo favore, cercherai di sfruttare la situazione per recuperare più coccole, complimenti, piccoli stimoli a risollevarti il morale possibile. Furbacchione!

9. Toro

L’amore non sarà certo un problema per te in questa settimana, soprattutto se è già consolidato, nel senso che non ti toccherà convincere qualcuno ad amarti. Perché quest’ultima cosa potrebbe risultare particolarmente difficile! In qualsiasi caso, tieni il più possibile la bocca chiusa e fai parlare le azioni, al massimo gli sguardi. Nel tuo cervello, infatti, ci saranno momenti di pace soltanto quando deciderai di lasciare che i pensieri vaghino in autonomia come ospiti di un villaggio turistico, e ti dedichi invece ai piaceri, alle coccole, fino al sesso più piccante. Qualsiasi cosa pur di zittire quella vocina che hai nella testa, che sembra proprio non essere contenta e soddisfatta di niente.

8. Scorpione

Tu, con Mercurio retrogrado a sfavore, sei davvero pesantissimo! Non sapevo come dirtelo in un modo più gentile di così. Ti sentirai come ChatGPT quando va in crisi e non riesce più nemmeno a fare delle semplici addizioni, incartandosi tra formule piene di parentesi graffe o frasi filosofiche citate a caso. Tu sarai uguale, questa settimana: non ti dai pace finché non hai trovato la risposta giusta, la soluzione corretta, quella dichiarazione ufficiale che metta tutti felici e contenti. Fino a quel momento, sarà un travaglio da romanzo di formazione.

7. Ariete

Adori quella meravigliosa sensazione di avere sempre qualcosa da dire, di dover soltanto scegliere la battuta migliore tra quelle che ti vengono in mente. Anzi, il bello è che, in questa settimana, raggiungerai livelli di profondità emotiva, empatia, condivisione reale delle preoccupazioni degli altri, come se ti fossi ingoiato un’intera squadra di assistenti sociali. Tu che, di solito, vai dritto al sodo, adesso sei pronto a passare ore e ore di corteggiamento intellettuale, di quelli che ogni tanto ci si confonde tra amici o fidanzati. Ma saprai bene chiarire la situazione!

6. Vergine

Speriamo che non ti venga in mente di iscriverti a una qualsiasi competizione o anche soltanto di voler dimostrare che sei meglio tu, perché in quel caso potrebbe venire fuori, in questi giorni, un lato davvero poco gentile. Sarai di quelli che non si fingono un pochetto più tonti nemmeno per far vincere un bambino! In compenso, mai come in questa settimana ci renderai sicuri al 100% della tua affidabilità, giustizia, capacità di tenere tutto sotto controllo e di stare sul pezzo come il marinaio di vedetta sull’albero maestro. Ti senti senza dubbio la scelta migliore che ciascuno di noi potrebbe fare, alla faccia dell’umiltà!

5. Leone

Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale sembra proprio farti scoprire dei mondi che tu mai e poi mai avresti immaginato. Soprattutto, non avresti mai immaginato stessero tutti dentro di te. Ti sembra un po’ di risvegliarti, questa settimana, come succede quando ci immergiamo a fare snorkeling e vediamo meraviglie ma, allo stesso tempo, avrai spesso la sensazione che ti manchi il respiro e che tutti intorno a te siano diversi come un bipede da un polipo. Secondo me potresti davvero goderti questa sensazione di essere un esploratore, modello Indiana Jones, ma dei tuoi stessi pensieri e delle tue stesse emozioni. Non ti serve nemmeno alzarti dal divano!

4. Gemelli

Questa settimana hai bisogno di essere rassicurato, coccolato, trattato con la stessa apprensione della mamma che saluta il figlioletto sull’autobus in partenza per i campi estivi. Vuoi proprio sentire che le persone intorno a te si preoccupino ed esigi dichiarazioni ufficiali di amore, di mancanza, persino di stima. Il senso dell’abbandono vissuto all’asilo ti ritorna tutto in gola! Per fortuna, però, grazie a Venere sarai prontissimo a dichiarare tutti i tuoi bisogni senza farci perdere tempo, e senza perderne nemmeno tu. Per colpa di Marte sei particolarmente impaziente.

3. Capricorno

Marte ti rende autorevole anche se, dentro di te, le domande profonde citofonano come i carabinieri all’alba. Stai tranquillo: dal di fuori sembri sempre sul pezzo, impettito come fossi in giacca e cravatta anche se sei in costume e ciabatte. Quanto ti piace questa sensazione di avere tutto, ma soprattutto tutti, sotto controllo! Marte, in fondo, resta il pianeta che ti dà grandi soddisfazioni, soprattutto quando è a tuo favore, e tu non perderai un colpo… ma soprattutto non perderai nemmeno un’occasione per godere di qualche meraviglioso piacere più sensuale. Alla faccia delle temperature caraibiche!

2. Cancro

L’amore ha mille sfaccettature e tu, in questa settimana, le vorrai provare proprio tutte. Per fortuna Venere ti fa tornare il Cancretto sensibile ed emotivo, dolce e accudente che conosciamo, quello che, senza lamentarsi, passa ore e ore ad ascoltare le paturnie sentimentali degli altri e, per delicatezza, non si sofferma a raccontare quanto invece il suo cuoricino batta alla grande proprio in questo momento. Grazie a Marte, però, nonostante questo visino angelico, non perderai nemmeno un’occasione per chiuderti in una cabina dello stabilimento balneare che, si sa, dai tempi di "Sapore di sale" è il nostro sogno erotico.

1. Bilancia

Guarda un po’ qua, che miracolo è successo, cara Bilancia, con la classifica dei segni zodiacali che ti vede addirittura in pole position. Marte non fa che renderti dolce, docile, per nulla agguerrita come per l’ombrellone in prima fila, mentre Venere ti rende meravigliosamente impeccabile anche quando, tutta sudata, scendi dall’automobile dopo 3 ore di viaggio con traffico da rientro. Insomma, nessuno riuscirà a sgualcirti, perché tu hai gli occhi a cuore.