Oroscopo mercoledì 20 maggio 2026 di Ginny: emozioni travolgenti ancora per Scorpione e Cancro

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Ariete

Oggi senti proprio che tutte le insicurezze del mondo ti sono piovute addosso e tu non ci sei assolutamente abituato, ma soprattutto non sei capace di reagire con fermezza e costanza. Quindi capisci perfettamente le 7.000 donne che si sono sottoposte a un'operazione di chirurgia estetica per aumentare il seno tra il 2023 e il 2025. Insomma, anche tu oggi ricorreresti a qualsiasi mezzo pur di riacquistare fiducia in te stesso, anche partendo prima dall'aspetto.

Toro

Quanto ti piacciono le trovate indipendenti, le prese di posizione e le azioni risolutive, con Marte nel tuo segno zodiacale e Venere che ti fa venire voglia di fare del bene, indipendentemente da quanto sia facile farlo? Oggi apprezzi particolarmente e prendi spunto dall'iniziativa di un gruppo di ragazzi di una scuola bolognese che non aveva budget per i viaggi di istruzione e che si è auto-organizzato per una gita a Parigi, dove i musei sono gratis per gli studenti.

Gemelli

Il tuo cervello è alla ricerca sfrenata di novità, di nuovi trend, di stimoli intellettuali e di coinvolgimenti cerebrali. Non ti tiri indietro di fronte a nessuna tendenza e a nessuno spunto, anche se fosse effettivamente molto lontano da quelli ai quali sei abituato. È proprio nella tua natura avvicinarti con piacere alle novità. Sarai come Papa Leone che imita un gruppo di bambini che lo salutano con il trend "sixseven".

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Cancro

Per te oggi l'empatia è davvero importante, anzi, forse è il valore più importante di tutti. Rinunci volentieri al potere a favore di amicizie e sentimenti davvero intensi, e farai in modo che tutti si sentano nel posto giusto e al momento giusto quando saranno vicino a te. Ti piace l'iniziativa del signore canadese che porta a spasso il suo bassotto, vestito a sua volta con un costume da bassotto.

Leone

Con Marte a favore, hai l'impressione che tutta la tua aggressività erotica, selvaggia, audace e imponente sia decisamente ridimensionata, il che non è per forza un male: anzi, ritorna il romanticismo, la galanteria, la dolcezza e la sensibilità, e soprattutto ritorna la voglia di fare dei complimenti senza alcun doppio fine. Sei come Vittorio Sgarbi che ritorna sulla scena decisamente più quieto, con una dedica d'amore alla compagna, di cui dice: "ha il cielo negli occhi".

Vergine

La manualità ultimamente è stata decisamente sottovalutata, ma tu invece, soprattutto in questi giorni, le ridarai valore. Sarà che compiere con attenzione gesti manuali ti libera la mente e ti dà immediatamente una gratificazione concreta. Tra l'altro, pare che le donne che hanno degli hobby da nonna, come il giardinaggio o lo sferruzzare a maglia, abbiano un'aspettativa di vita di otto anni in più.

Bilancia

Da alcune statistiche, pare che un italiano su due soffra della sindrome di Dorian Gray, ovvero della paura di essere meno attraente con il passare degli anni, qualsiasi età anagrafica tu abbia, cara Bilancia. In questi giorni, la sindrome di Dorian Gray non è un'ipotesi, ma proprio una certezza: ti piaci poco e, soprattutto, hai poca fiducia nel tuo charme. Tutta colpa della Luna e di Venere a sfavore.

Scorpione

Con Marte in opposizione, ma la Luna e Venere a favore, che amplificano la tua personalità e la tua dolcezza, sarai come la novella signora Leclerc, Alexandra, che ha spiazzato tutti rispondendo memorabilmente alla critica che le diceva di essere nulla senza Charles, il marito. Lei ha spiegato che ha degli hobby normali e una vita assolutamente normale, e questo la rende meravigliosa.

Sagittario

Mercurio resta in opposizione e non ci sono più pianeti ad aiutarti, caro Sagittario. Quindi oggi potresti ritrovarti in situazioni che non avevi per nulla preventivato e che non sai assolutamente gestire, un po' come l'uomo che ha debuttato involontariamente in passerella in Australia perché era sceso in spiaggia per farsi un bagno ed è, in un attimo, diventato virale su tutti i social del continente. Ecco, questo caso è un esempio di come Mercurio a sfavore possa in realtà portare a cose divertenti, ma non è detto che finisca così.

Capricorno

Da quando hai letto che le statistiche parlano chiaro e che i traditori per eccellenza sono medici e infermieri, tu stai quasi quasi pensando di mandare un curriculum agli ospedali della città. Perché, con Marte che ti rende più sexy e voglioso, ma Venere che ti fa allergico ai momenti di intimità più dolce, oggi preferiresti decisamente delle relazioni mordi e fuggi.

Acquario

Con Marte a sfavore, sei proprio pronto a far vedere chi sei, ad alzare la voce e a farti sentire, soprattutto se qualcuno mette in discussione il tuo benessere, la tua serenità oppure, ovviamente, se qualcuno osa darti torto. Ti immedesimi anche nel proprietario del gatto che viene rubato dal corriere Amazon. E sei già pronto a rimboccarti le maniche per far vedere chi sei.

Pesci

Con la Luna e Venere entrambe a favore, oggi l'amore per te è qualcosa di assolutamente impagabile e vivrai con enorme intensità qualsiasi rapporto, anche quello con il vicino di casa che gentilmente ti avvisa quando hai dimenticato le chiavi nella toppa della serratura. Ti commuovi parecchio quando vedi John Travolta e la figlia Ella insieme sul red carpet. I sentimenti ti smuovono qualcosa per cui non riesci proprio a trattenere le lacrime.