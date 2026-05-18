Oroscopo oggi martedì 19 maggio 2026 di Ginny: Cancro e Toro si godono i nuovi ingressi di Venere e Marte

Marte e Venere cambiano ufficialmente di segno nell’oroscopo di oggi, martedì 19 maggio 2026. C’è anche un’intensità emotiva con la Luna in Cancro proprio congiunta a Venere. Il segno fortunato è il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

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Venere, il pianeta dell'amore, è ufficialmente entrata nel segno del Cancro e si congiunge, nell'oroscopo di oggi, martedì 19 maggio 2026, anche alla Luna. Questo significa che il potere di introspezione emotiva del Cancro, in particolare, e di tutti e tre i segni d'acqua sarà davvero immenso. Affidatevi a loro se qualcosa non vi è chiaro, perché hanno una visione decisamente oltre il materiale. Marte, nel frattempo, si è spostato, molto meno potente, nel segno del Toro. Il segno fortunato è il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Ariete

Con la Luna e Venere a sfavore oggi e con i subbugli degli ultimi giorni, che hanno ribaltato alcune situazioni astrologiche come la tua, senti davvero di meritarti qualcosa di forte. Un caffè doppio, per esempio. Anche se, in realtà, c'è bisogno di recuperare le energie per colpa di Marte, che ti ha abbandonato. Oggi preferisci recuperare un minimo di relazioni sociali, che con Venere a sfavore ti vengono davvero difficili. Lo sai che a Milano si fa l'aperitivo con caffè e brioche? Pare sia proprio l'ultima moda: la colazione anche di sera. Amore: hai bisogno di qualcuno che ti ascolti senza chiederti di essere brillante a tutti i costi. Lavoro: Marte ti lascia scarico e le email sembrano moltiplicarsi come i panni da stirare. Fortuna: poca voglia di rincorrere occasioni che non ti emozionano davvero. Il consiglio del giorno: regalati una colazione salata in un bar nuovo, anche alle sette di sera. Voto: 5 e mezzo

Toro

Marte entra nel tuo segno zodiacale proprio oggi e, nello specifico, sempre oggi, Venere e la Luna sono a tuo favore. Non ti dimenticare che anche Giove è ancora a tuo favore per un mese abbondante, quindi, Toro, senti davvero che tutto ti sia possibile e, soprattutto, a portata di mano: ingordo, passionale, dirompente e sfrenato. Sei come il porcellino d'India Randy, che ha messo incinta oltre 100 femmine intrufolandosi in un allevamento inglese. Amore: irresistibile e sensuale, oggi fai innamorare anche chi era venuto solo per chiederti un'informazione. Lavoro: Marte ti rimette in carreggiata con idee concrete e voglia di conquistare spazio. Fortuna: altissima soprattutto quando segui il tuo istinto più goloso e passionale. Il consiglio del giorno: compra un dolce costosissimo senza sensi di colpa e mangialo lentamente. Voto: 9

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Gemelli

Con Mercurio nel tuo segno zodiacale, ti senti davvero potente, perché sai che, quando hai il controllo della mente, dei pensieri e della tua creatività, nulla e nessuno possono essere davvero di ostacolo. I tuoi pensieri geniali, tra l'altro, sono la chiave per uscire da qualsiasi piccolo incastro. Ti senti già vincitore come Sal Da Vinci, che alza la coppa consegnatagli da Mattarella a Roma. Amore: seduci soprattutto con le parole e oggi potresti parlare per ore senza annoiare nessuno. Lavoro: Mercurio ti rende velocissimo nelle intuizioni e abilissimo nelle trattative complicate. Fortuna: arriva da una conversazione ascoltata quasi per caso. Il consiglio del giorno: compra un quaderno colorato per annotare tutte le idee geniali di oggi. Voto: 8 e mezzo

Cancro

Dopo tutti i transiti effettivamente difficili di queste ultime settimane, oggi ti senti davvero un vincitore. Poco importa che la tua vittoria sia conclamata e pubblica: tu la senti tutta nel cuore e nelle relazioni. Sei come Sal Da Vinci, che non ha vinto ufficialmente gli Eurovision, ma è di sicuro entrato nel cuore di tutti gli europei. Amore: Venere e Luna nel tuo segno ti rendono dolcissimo e pieno di attenzioni sincere. Lavoro: recuperi sicurezza soprattutto nei rapporti con colleghi e collaboratori. Fortuna: fortissima nelle relazioni umane e negli incontri che scaldano il cuore. Il consiglio del giorno: organizza una cena casalinga con le persone che ami davvero. Voto: 8

Leone

Oggi non riesci proprio a capire perché tutti abbiano bisogno di parlare di emozioni profonde, sentimenti e intuizioni. Tu vorresti solo una situazione chiara e lineare. Con Marte che cambia energia e Venere che ti ignora, hai l'impressione di essere arrivato a una festa nel momento in cui stanno sparecchiando. Ti senti come un quarantaseienne che legge la notizia dello studio scientifico che sostiene che il picco più basso di felicità olo si tocca a 47 anni. Acciderboli! Amore: hai bisogno di conferme semplici e dirette, senza drammi o silenzi teatrali. Lavoro: resti concentrato sugli obiettivi pratici anche se il clima intorno è confusionario. Fortuna: migliora quando smetti di voler controllare tutto nei dettagli. Il consiglio del giorno: fai una lunga passeggiata senza telefono per schiarirti le idee. Voto: 6

Vergine

Venere si è finalmente tolta di torno e, insieme alla Luna, oggi addirittura ammorbidisce il tuo cuoricino. Mercurio, a favore, ti fa credere nella possibilità che la logica non governi davvero tutte le cose e che il caos o le energie metafisiche, interpretale come vuoi, siano davvero molto potenti. Il karma, per esempio, funziona benissimo nel tuo caso. Sentiti oggi di meritarti il favore delle energie, come i fidanzati americani derubati prima delle nozze sul lago di Como, che hanno ritrovato l'abito da sposa appena in tempo grazie alla polizia. Amore: ti lasci andare con molta più dolcezza e qualcuno potrebbe stupirsi piacevolmente. Lavoro: Mercurio ti aiuta a mettere ordine anche nelle questioni più intricate. Fortuna: arriva da coincidenze che sembrano davvero scritte dal destino. Il consiglio del giorno: compra una pianta aromatica da tenere in cucina o sul balcone. Voto: 8

Bilancia

Venere e la Luna oggi sono a tuo sfavore e tu non riesci nemmeno per qualche ora a goderti finalmente Marte, che ha smesso di romperti le scatole. Se prima eri nervosa, adesso ti senti stremata e, soprattutto, decisamente poco attraente. Che si tratti di bellezza o di relazioni quotidiane, tu non ti senti la persona giusta per dare consigli. In compenso, il tuo cervello è affamato di sapere, quindi ti consiglio la nuova moda delle skillcation, ovvero vacanze in cui impari una tecnica oppure una pratica. Amore: oggi preferisci stare un po' per conto tuo piuttosto che fingere entusiasmo. Lavoro: recuperi lucidità mentale e ti concentri su nuovi interessi molto stimolanti. Fortuna: nascosta dentro qualcosa che impari quasi per curiosità. Il consiglio del giorno: prenota un workshop creativo o un mini corso online. Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Con la Luna e Venere a tuo favore e Marte che si è appena messo in opposizione, quindi non ha ancora espresso il suo fastidio, oggi puoi goderti l'amore totalmente, profondamente e senza limiti. Tutto ti sembra possibile se è guidato dalle tue emozioni. Per esempio, sai che la tartaruga delle Galápagos è diventata padre per la prima volta a 135 anni? Vedi che tutto è possibile. Amore: intensissimo, passionale e capace di farti dimenticare tutto il resto del mondo. Lavoro: oggi segui soprattutto l'intuito e difficilmente sbagli direzione. Fortuna: sorprendente soprattutto nelle questioni di cuore e nei colpi di scena romantici. Il consiglio del giorno: metti musica soffusa in casa e cena con calma, senza distrazioni. Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Con Mercurio che è ufficialmente in opposizione al tuo segno zodiacale e nessun altro pianeta veloce a sostenerti oggi, potresti effettivamente sbagliare qualche strategia di azione o di comunicazione. Confrontati prima di dare delle spiegazioni al capo oppure alla tua dolce metà. Non ha convinto, infatti, la mossa della Milka che, per risparmiare, ha diminuito lo spessore delle tavolette di cioccolato di un millimetro: pensava che non se ne sarebbero accorti? E invece sì! Amore: rischi di parlare troppo in fretta e chiarire poco. Lavoro: controlla bene messaggi, appuntamenti e dettagli pratici prima di inviare tutto. Fortuna: migliora quando chiedi consiglio invece di improvvisare. Il consiglio del giorno: usa una lista scritta per ricordarti gli impegni davvero importanti. Voto: 5

Capricorno

Venere è in opposizione e tu ti fai prendere da tutte le ansie possibili. Marte a favore ti rende particolarmente determinato nell'iniziare subito a mettere in pratica i nuovi buoni propositi. Certo, su quali siano i buoni propositi ci sarebbe da ragionare. Per esempio, dovresti farti delle domande sulla nuova moda di internet, che è la biblical eating, cioè si dice che mangiare come si mangiava nella Bibbia, con quegli ingredienti e quelle ricette, possa scacciare il diavolo. Mi pare eccessivo. Amore: ti senti poco compreso e reagisci irrigidendoti ancora di più. Lavoro: Marte ti dà energia concreta e voglia di sistemare tutto immediatamente. Fortuna: bassa nelle relazioni, migliore quando lavori da solo e in silenzio. Il consiglio del giorno: prepara una cena semplice e sana senza seguire strane mode online. Voto: 5 e mezzo.

Acquario

Mercurio ti rende particolarmente ambizioso nei tuoi progetti, ma Marte ti porta a essere nervoso e spesso a dimenticare l'importanza della strategia, ma anche quella della pazienza. Anche se tu non avresti di certo partecipato, riesci perfettamente a immedesimarti in coloro che hanno fatto rissa davanti al negozio della Swatch per l'uscita del nuovo orologio in collaborazione con Audemars Piguet. Amore: hai bisogno di spazio e rischi di sembrare distante anche con chi ami. Lavoro: idee brillanti e ambiziose, purché tu non voglia fare tutto subito. Fortuna: buona nelle intuizioni tecnologiche e nei progetti creativi. Il consiglio del giorno: compra un nuovo accessorio tech che ti faccia davvero divertire. Voto: 6 e mezzo

Pesci

Mercurio, effettivamente, ti rende ancora poco capace di esprimere quello che pensi, quello che provi e quelle che sono le tue potenzialità. Ma oggi ti abbandoni completamente alle emozioni e ai sensi, anche quelli che riesci a trasmettere all'esterno con il tuo sorriso, gli occhi sognanti e un atteggiamento da vera diva. Sei meglio di Chiara Ferragni, bellissima sul red carpet di Cannes in Roberto Cavalli.

Amore: magnetico e romantico, oggi fai innamorare anche senza parlare troppo. Lavoro: segui l'ispirazione e lasci perdere le strategie troppo razionali. Fortuna: altissima soprattutto nelle relazioni e nelle questioni artistiche. Il consiglio del giorno: indossa qualcosa che ti faccia sentire elegante anche per fare la spesa. Voto: 9 e mezzo