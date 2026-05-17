Oroscopo lunedì 18 maggio 2026 di Ginny: Gemelli e Acquario hanno millemila idee

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Ariete

Senti finalmente di non dover dimostrare più nulla a nessuno. Marte ha salutato il tuo segno ma ti ha lasciato addosso una carica magnetica, una sicurezza fisica e mentale che continua a farti brillare senza il minimo sforzo. Mercurio illumina la mente mentre Venere e la Luna a favore aumentano il tuo fascino sociale e la voglia di vivere eventi, cene, feste e situazioni glamour. Hai lo stesso charme rilassato e irresistibile di George Clooney arrivato a Saint-Tropez insieme alla splendida Amal per festeggiare i suoi sessantacinque anni circondato da amici e lusso discreto. Ecco, tu oggi sei proprio così: luminoso, elegante ma soprattutto totalmente a tuo agio.

Toro

Ti lasci andare a uno stile decisamente più audace, scenico e passionale del solito. Marte entra nel tuo segno e accende immediatamente il desiderio di mostrarti, di usare il corpo, la presenza scenica e quell’energia sensuale irresistibile. Oggi hai un impatto fortissimo e difficilmente qualcuno riesce a ignorarti. L’effetto è esattamente quello degli alpini paracadutisti arrivati a Genova per l’Adunata Nazionale atterrando sulla spiaggia con una gigantesca bandiera italiana tra gli applausi generali. Tu oggi fai lo stesso: entri nelle situazioni lasciando tutti a bocca aperta.

Gemelli

Arriva finalmente quel momento in cui comprendete perfettamente quali siano le persone davvero giuste per voi, quelle scelte non soltanto col cuore ma anche con quella splendida intelligenza. Mercurio entra nel vostro segno e vi rende ancora più brillanti e irresistibili nelle connessioni umane. Con Venere e la Luna nel vostro segno oggi tutto il vostro elemento aria vibra fortissimo e voi vi sentite completamente allineati con i vostri desideri. Avete lo stesso sorriso luminoso e rilassato di Chiara Ferragni durante il compleanno festeggiato sul lago di Como insieme al suo nuovo flirt: Josè Hernández. In fondo per stare bene vi bastano davvero poche cose: chiacchiere sincere, persone stimolanti e libertà assoluta di essere voi stessi.

Cancro

Hai la netta sensazione che finalmente qualcosa stia tornando a muoversi nel verso giusto. Le emozioni riprendono a circolare, le situazioni si sbloccano e tutto ciò che sembrava immobile ritrova lentamente vitalità seguendo i tuoi tempi e le tue esigenze. Marte a favore ti restituisce entusiasmo, iniziativa e anche quella voglia di lasciarti sorprendere dagli eventi. L’effetto su di te è esattamente quello di passeggiare per Trastevere e ritrovarti all’improvviso davanti a Fulminacci che canta “Stupida fortuna” insieme ai fan. Una sorpresa semplice ma capace di scaldarti il cuore in maniera autentica.

Leone

Tu oggi sei pronto per il tappeto rosso, ma quello vero del Festival di Cannes. Venere e Luna a favore ti regalano fascino, eleganza e presenza scenica mentre Mercurio ti rende lucidissimo e sempre pronto a dire la cosa perfetta al momento giusto. Hai lo stesso aplomb sofisticato e luminoso di Demi Moore arrivata a Cannes con un magnifico abito champagne per inaugurare il festival da assoluta regina della scena. Oggi vieni ascoltato perché hai gusto, carisma e quella naturale autorevolezza che conquista senza bisogno di urlare. Sai perfettamente come occupare il tuo spazio e renderlo memorabile.

Vergine

Hai una grandissima necessità di muoverti, agire e soprattutto far sentire chiaramente la tua voce. Marte a favore ti dà energia e coraggio, ma Mercurio, Venere e la Luna stortissimi complicano parecchio la gestione delle emozioni e delle relazioni. Oggi rischi facilmente di sentirti provocata o poco compresa. Per questo dovresti mantenere lo stesso aplomb mostrato da Emmanuel Macron quando, durante una tavola rotonda, è intervenuto con fermezza per zittire chi disturbava continuamente la conferenza. Ecco, anche tu devi trovare il perfetto equilibrio tra autorevolezza e controllo emotivo.

Bilancia

Oggi sei finalmente sopra un piedistallo luminosissimo da cui puoi esprimerti senza paura, senza esitazioni e soprattutto senza il timore di essere giudicata. Marte ha smesso di opporsi e tu ritrovi immediatamente sicurezza, equilibrio e quella grazia naturale che rende ogni tua parola credibile e affascinante. Mercurio, Venere e la Luna a favore ti trasformano in una vera ispiratrice capace di lasciare il segno con idee, pensieri e visioni raffinate ma molto concrete. Hai la stessa intensità elegante di Matilda De Angelis ai David di Donatello quando ha parlato del valore del cinema italiano come fusione perfetta di arte, pensiero e grande maestria. Ecco, oggi anche tu hai la capacità di emozionare gli altri semplicemente parlando con autenticità e passione.

Scorpione

La mente finalmente torna più libera e lucida, ma adesso sono le energie fisiche a chiederti una tregua. Marte entra in opposizione e ti obbliga a rallentare i ritmi, ad ascoltare il corpo e soprattutto a scegliere meglio dove investire tempo e forze. Questo però non significa fermarsi o rinunciare ai tuoi obiettivi, anzi. Significa imparare a gestire le energie con maggiore intelligenza. È un po’ quello che è successo a Shenzhen durante il primo maggio, quando migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge pur di trovare sollievo dal caldo già insopportabile. Anche tu oggi hai bisogno di trovare il tuo personale spazio di respiro anche se sarà in mezzo ad un folla ingombrante.

Sagittario

La confusione oggi domina completamente la scena mentale e ti fa sentire come se la tua bussola interiore avesse improvvisamente smesso di indicare il Nord. Mercurio, Venere e Luna storti creano una gran confusione soprattutto nella comunicazione e nella gestione delle emozioni. Attenzione quindi alle dichiarazioni impulsive o alle frasi dette troppo velocemente. Potresti facilmente ritrovarti nella stessa situazione del ministro Valditara quando ha sbagliato pubblicamente una citazione su Piersanti Mattarella creando un momento parecchio imbarazzante. Ecco, oggi il rischio di parlare prima di riflettere è altissimo. Meglio osservare, ascoltare e controllare tutto almeno venti volte prima di esporsi.

Capricorno

Da oggi la sensazione dominante sarà finalmente quella del sollievo. Marte si toglie dalla quadratura e tu smetti lentamente di sentirti sempre in modalità combattimento. Finalmente puoi abbassare le difese e scegliere il benessere invece della rigidità assoluta. Anche il tuo stile cambia immediatamente: meno formalità, meno tensione e molto più comfort intelligente. Hai esattamente lo stesso mood di Papa Leone XIV fotografato con un paio di Nike comodissime mentre passeggia nei giardini vaticani con un atteggiamento rilassato ma sempre autorevole. Ecco, anche tu oggi mantieni prestigio e credibilità ma con un’energia decisamente più morbida.

Acquario

La nebbia mentale dell’ultimo periodo finalmente si dissolve e tutto torna più comprensibile, ordinato e stimolante. Mercurio favorevole riaccende immediatamente curiosità, inventiva e desiderio di capire ciò che agli altri appare misterioso o inspiegabile. Con Venere e Luna a favore oggi hai anche una sensibilità fortissima che ti rende attentissimo ai dettagli più strani e affascinanti della realtà. Sicuramente ti sei già immerso nei nuovi X-Files desecretati dal Pentagono sugli UFO e sugli esseri misteriosi comparsi nei documenti ufficiali. Tu oggi vuoi mettere logica dove gli altri vedono caos e dare spiegazioni persino alle cose apparentemente impossibili.

Pesci

Miei cari Pescioloni, oggi dovrete coltivare soprattutto pazienza ed empatia perché i transiti sono parecchio impegnativi. Mercurio, Venere e Luna stortissimi rendono le emozioni ingestibili e la voglia di reagire impulsivamente aumenta ancora di più adesso che Marte vi spinge all’azione immediata. Lo so benissimo che sareste esplosi al posto di Zverev, serenissimo nonostante fosse stato respinto dal ristorante Zuma a Roma in un lunedì sera desolato perché non aveva prenotato. Però oggi dovete ricordarvi che chiunque incontriate porta con sé problemi, tensioni e pensieri invisibili. Anche se l’empatia sembra lontanissima dal vostro stato d’animo attuale, resta comunque la chiave per evitare drammi inutili.