L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio: Cancro e Toro tra dolcezza e passione

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, l’ingresso del Sole e di Mercurio in Gemelli, unito al cambio di passo di Marte e Venere, rispettivamente in Toro e Cancro, porta una ventata di freschezza comunicativa e nuove stabilità affettive.

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Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, Mercurio fa il suo ingresso in Gemelli e si congiunge immediatamente a Urano, per poi formare un sestile con Nettuno in Ariete. Questa combinazione esplosiva accende la mente e favorisce intuizioni brillanti e soluzioni fuori dagli schemi: saranno principalmente i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche Ariete e Leone a vivere un inizio settimana elettrizzante, fatto di scoperte e conversazioni stimolanti.

Martedì assisteremo ad altri due cambi di passo importanti, con Marte che entra in Toro e Venere che entra in Cancro. È un momento di grande armonia tra azione concreta e sentimento. I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) ritrovano la grinta necessaria per concretizzare i propri obiettivi e i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) vivranno una fase di dolcezza e protezione nelle relazioni, ideale per nutrire i legami affettivi con stabilità e tenerezza. Giovedì il Sole entra poi ufficialmente in Gemelli, portando una ventata di leggerezza e curiosità e congiungendosi a Urano servirà da catalizzatore per cambiamenti improvvisi e colpi di scena, spingendo tutti, e in particolare i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci), a uscire dalla propria zona di comfort per abbracciare l'inedito.

Oroscopo settimanale 18-24 maggio 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della prossima settimana segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle dal 18 al 24 maggio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, svesti pure i panni del gladiatore perché Marte ti saluta per andare a pascolare in Toro, togliendoti quel pizzico di irruenza, di voglia di muoverti e fare che ti rendeva intoccabile. Con Venere in Cancro che ti lancia occhiatacce, la sfera affettiva rischia di diventare un campo minato di "dobbiamo parlare" e richieste di tenerezze che al momento digerisci quanto un chilo di peperonata. Ma se il muscolo dorme e il cuore sbuffa, il cervello decolla. Sarai meno impulsivo e molto più sagace, capace di risolvere con una battuta fulminante o un’idea geniale ciò che prima avresti risolto a testate. Meno fiamme nel petto, ma molta più corrente in testa… usala per aggirare le piccole ombre del cuore.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amico preparati, che con l'ingresso di Marte nel tuo segno, la tua proverbiale flemma viene investita da una scarica di adrenalina che ti trasforma da pacifico ruminante a rullo compressore. Finalmente hai l'energia per fare tutto ciò che avevi rimandato, soprattutto se sei della prima decade. A rendere questo quadro decisamente più raffinato ci pensa Venere in Cancro che, piazzandosi in una posizione dolcissima per te, va a smussare i tuoi angoli più spigolosi rendendo il clima più avvolgente e sensuale, rendendo la camera da letto la tua stanza di casa preferita.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Mercurio che irrompe nel vostro segno e si fonde subito a Urano, la vostra testa assomiglia a una slot machine che continua a sfornare jackpot di idee, battute e intuizioni folgoranti. Se però la mente viaggia alla velocità della luce, il corpo vive un’energia strana, più placida, che vi rende stranamente refrattari alla fatica fisica o ai palcoscenici troppo rumorosi. Sfruttate comunque questo elettromagnetismo mentale per risolvere enigmi che vi portate dietro da tempo perché la soluzione potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno, probabilmente mentre state facendo tutt'altro.

Voto 7/8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Finalmente è arrivato il momento di uscire dal tuo guscio corazzato! Con Venere che trasloca ufficialmente nel tuo segno, emani una dolcezza così densa che potresti essere dichiarato illegale per i diabetici. È il momento dei sospiri, degli sguardi languidi e di quella tua capacità unica di far sentire chiunque al sicuro, ma non pensare che questa settimana sia solo tutta coccole e tisane. A rendere il quadro decisamente più interessante, ci pensa un Marte godereccio che rende tutto più pepato e trasforma il romanticismo in passione tangibile. Accogli tutti con un sorriso rassicurante, ma dietro quella facciata angelica c'è una determinazione che non accetta "no" come risposta.

Voto 8/9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro il mio bel Leone, quel Marte in Ariete che ti gasava come un guerriero spartano ha traslocato in Toro, piazzandosi proprio lì, nel punto più alto del tuo cielo, a fare il vigile urbano severo. Al lavoro o nelle tue ambizioni pubbliche, qualcuno o qualcosa potrebbe frenare la tua corsa. Non provare a ruggire più forte, ma gioca d’astuzia sottile anche perché con Mercurio a braccetto con Urano la tua vita sociale e i tuoi progetti futuri decollano con intuizioni geniali. Che dire del cuore, invece? Hai voglia di dolcezza lontano dai riflettori e di tante coccole sul divano… ma tranquillo, non rischi di annoiarti nemmeno se te la prendi un po’ più comoda.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana il tuo corpo è un tempio di efficienza, ma la tua testa sembra un cellulare vicino al surriscaldamento. Con Marte in bell’aspetto, hai addosso una buona energia fisica e anche Venere favorevole ti regala rapporti con amici e collaboratori in una confortevole oasi di pace. Sei la spalla su cui piangere e l'organizzatore perfetto di cene che finiscono con abbracci sinceri. Ma attenzione, perché mentre il cuore e i muscoli viaggiano a gonfie vele, in ufficio (o ovunque tu debba prendere decisioni lucide) il caos è dietro l'angolo. Il consiglio dell’astrologa? Sfrutta l'energia per agire e la dolcezza per amare, ma per quanto riguarda i grandi piani di carriera, aspetta che la nebbia si diradi prima di prendere decisioni importanti.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Preparati a vivere una settimana da genio incompreso. Se al lavoro senti un’aria gelida, non è colpa del condizionatore: è Venere che, piazzandosi in una posizione un po’ scomoda, ha deciso di rendere i tuoi rapporti con capi e figure autoritarie fluidi come un ingorgo in tangenziale. L’amore e le pubbliche relazioni viaggiano su binari tiepidini, i tuoi soliti sorrisi diplomatici sembrano rimbalzare contro un muro di gomma e il carisma sembra aver preso una settimana di ferie. Ma se la vita sociale ti nega gli applausi, la tua mente ha deciso di traslocare direttamente nel futuro. Grazie a un’illuminazione cerebrale che definire "brillante" è riduttivo, il tuo intelletto è in pieno decollo verso mete esotiche e visioni d'avanguardia. Mentre gli altri discutono di beghe condominiali, tu stai probabilmente progettando un nuovo sistema filosofico o la soluzione definitiva ai problemi dell'universo. Cuore in freezer, forse, ma neuroni in discoteca.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mio caro Scorpione, da una parte hai Venere che ti lancia petali di rosa e promesse d'amore eterno: sei magnetico, empatico e capace di una dolcezza che quasi ti spaventa. Vorresti solo chiuderti in un nido sicuro a scambiare segreti profondi e coccole infinite. Ma proprio mentre stai per abbandonarti al romanticismo, ecco che Marte ti fronteggia, trasformando il partner, o chiunque ti orbiti intorno, in un bersaglio mobile. Potresti scrivere una poesia d'amore struggente e, un minuto dopo, iniziare una discussione furibonda perché qualcuno ha osato spostare il telecomando di due centimetri. Da un lato vuoi la fusione totale, dall'altro basta un niente per farti scattare in modalità pungiglione velenoso.

Voto 7 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Mercurio e Urano che si coalizzano proprio di fronte a te, nel settore delle relazioni, la tua proverbiale schiettezza si trasforma in una specie di lanciafiamme. Se di solito pensi e poi parli (o almeno ci provi), ora il filtro tra cervello e bocca è completamente saltato: le verità più scomode usciranno sotto forma di battute fulminanti, lasciando partner e soci a bocca aperta mentre tu ti chiedi perché siano tutti così suscettibili. Le tue idee sono elettriche, peccato che hanno la tendenza a scontrarsi frontalmente con il resto dell'umanità. Sfrutta questa esplosione mentale per rivoluzionare il tuo modo di stare con gli altri, ma magari conta fino a dieci prima di inviare quel vocale di tre minuti in cui spieghi al tuo interlocutore perché la sua visione del mondo è ferma al Pleistocene.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana sei una macchina da guerra con il cuore in sciopero. Sei pragmatico anche più del solito e la tua capacità di scaricare a terra progetti è ai massimi storici: sposti montagne, firmi contratti e monti mobili svedesi con la velocità di un robot giapponese. Anche nell'organizzazione quotidiana risolvi rogne burocratiche in un nanosecondo e trovi incastri perfetti per ogni impegno. Sei l'efficienza fatta persona, ma c’è un intoppo. Venere si è piazzata in opposizione e infatti in amore sei dolce come un istrice. Insomma, sei il dipendente migliore della settimana ma il partner peggiore. Goditi il successo professionale, ma ogni tanto prova a simulare un’emozione… dicono aiuti a mantenere la pace sociale.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Cervello galoppante amico mio! Sforni intuizioni così avanguardiste che probabilmente le capirai tu stesso solo tra un paio d’anni. Sei brillante, elettrico e talmente divertente che potresti convincere un vigile a darti un permesso per transitare in una ZTL invece di una multa. Il problema, però, è tra le mura domestiche. Marte in Toro si è accampato nel tuo salotto con la stessa simpatia di un controllo di equitalia, rendendo l'atmosfera familiare esplosiva. Mentre fuori sei leggero, appena varchi la soglia di casa ti trasformi in un fascio di nervi pronto a dichiarare guerra per un piatto sporco rimasto nel lavello. Sei un visionario costretto a litigare con i battiscopa e le pretese dei parenti. Prova con un filo di pazienza in più.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tentare di fare un discorso sensato con voi è come cercare di connettersi al Wi-Fi nel deserto. In casa e nei dialoghi quotidiani regna il surrealismo, le vostre spiegazioni logiche hanno la chiarezza di un sogno di David Lynch e i malintesi fioccano prima ancora di aprire bocca. Ma anche se cervello e lingua inciampano, il resto del corpo parla un linguaggio divino. Venere e Marte vi servono un mix micidiale di zucchero e ormoni, trasformandovi in creature irresistibili che non sanno dove hanno lasciato le chiavi di casa, ma sanno benissimo come far battere un cuore. Qualcuno diceva: “Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”… io credo parlasse di voi.

Voto 7/8