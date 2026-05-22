Oroscopo, le previsioni del weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 di Ginny

L’oroscopo del weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, tra accudimento e cambi di prospettiva con la Luna in Vergine in sintonia con Venere in Cancro e Marte in Toro.

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Ariete

Sabato: Parti bene, ma non benissimo. Mercurio ti regala la dialettica giusta per dire esattamente quello che pensi, peccato che quello che pensi, con Venere ancora di traverso, non sia proprio una carezza sul cuore. Diciamo che la sincerità c’è bisogna lavorare sulla delicatezza.

Domenica: meglio non essere troppo severo con chi ti circonda e tenere sotto controllo tutte quelle parolacce che rischiano di scapparti fuori dalla bocca. Prima di parlare, conta fino a dieci. Con il partner anche fino a venti.

Toro

Sabato: ti sfreghi le mani tutto felicione, perché questo Marte nel segno ti dona coraggio, determinazione e anche quel pizzico di sfacciataggine che è esattamente quello che ti serve per divertirti come si deve. Bravo Torone, dacci dentro!

Domenica: continui a festeggiare nel modo che ti riesce meglio, tra buon cibo, buon vino e zero sensi di colpa. Tanto si sa, la dieta inizia sempre in un ipotetico lunedì.

Gemelli

Sabato: Mercurio continua a essere nel vostro segno zodiacale e accentua senza pietà la vostra voglia di dire tutto quello che vi passa per la testa, dimenticando completamente il filtro per il mantenimento dei buoni rapporti sociali.

Domenica: con la Luna in quadratura, la situazione si fa ancora più delicata, perché diventate suscettibili e permalosi. Un bel pezzo di nastro isolante sulla bocca potrebbe diventare l’accessorio indispensabile del giorno, molto più degli occhiali da sole.

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Cancro

Sabato: nella tua personalissima lista delle cose davvero irrinunciabili, amore, coccole e presenza di chi ti vuole bene stanno saldamente sul podio. Con Venere nel segno, puoi dirti decisamente appagato, circondato da attenzioni, bacini e bacetti.

Domenica: continui sulla stessa onda, tra baci e tenerezze.Se esistesse una disciplina olimpica dedicata agli abbracci, oggi non torneresti di certo a casa senza una medaglia al collo.

Leone

Sabato:caro Leoncino, con Marte ancora in quadratura la tua pazienza vacilla e tu vuoi tutto e subito. Proprio come quando torni a casa affamato e non ti dai nemmeno il tempo di scaldare il pranzo, finendo per mangiarti la pasta al forno avanzata direttamente in piedi davanti al frigo.

Domenica: l’autocontrollo è ancora latitante, ma grazie a Mercurio ti sei fatto furbo e ti infili in borsetta un pacchetto di patatine e uno di cracker per prevenire gli attacchi di fame nervosa.

Vergine

Sabato: stai iniziando a capirlo anche tu, o forse ti sei semplicemente arresa all’evidenza, che lasciare riposare un po’ la tua testolina è già un grande passo avanti. Hai messo in modalità aereo il bisogno di controllare tutto, come si fa col telefono prima di andare a dormire, e finalmente non intervieni su ogni dettaglio con l’ansia che ti contraddistingue.

Domenica: continui su questa strada e inizi ad assaporare quella piacevole sensazione di lasciare che le cose accadano, senza intervenire per forza a dare loro una direzione precisa. Si chiama fiducia nell’universo e, con la Luna nel segno e Venere a favore, ci stai prendendo pure gusto.

Bilancia

Sabato: con Mercurio a favore, ti viene facilissimo usare logica e parole per capire bene qualsiasi situazione ti trovi davanti. Non ti basta fermarti alla prima impressione, vuoi andare a fondo, fare domande, osservare i dettagli e capire se chi hai davanti ti convince davvero oppure no, proprio come un vero segugio.

Domenica: fai benissimo a puntare su questa strategia, perché con Venere in quadratura la tua solita bella presenza fa un po’ meno presa del solito. Tocca giocartela su altro e, quando aguzzi l’ingegno, diventi decisamente irresistibile.

Scorpione

Sabato: il tuo sogno più grande è rintanarti sul divano, avvolto nella tua copertina preferita, con il telecomando stretto stretto tra le mani. Venere continua a chiedere coccole e tenerezze, mentre Marte in quadratura ti rende decisamente pigro e poco disponibile verso il genere umano.

Domenica: con la Luna a favore, le coccole vincono su tutto e decidi di condividere divano e copertina con la tua dolce metà. Sul telecomando, però, procedi con cautela.

Sagittario

Sabato: Mamma mia, che confusione in quella testolina! Mercurio in opposizione continua a farti mettere tutto in discussione: pensi, ripensi, dubiti e ti vengono mille domande, proprio tu che di solito hai sempre una risposta pronta per qualsiasi cosa.

Domenica: la quadratura della Luna di certo non ti aiuta e ogni piccolo dubbio si trasforma in un rigidissimo esame interiore, con te che ti giudichi con un metodo educativo decisamente poco montessoriano.

Capricorno

Sabato: hai voglia di fare il temerario e uscire a petto nudo anche se l’aria non è ancora caldina, ma la Luna ti mette la giacchetta sulle spalle e ti ricorda che forse non vale la pena beccarti un colpo d’aria solo per esibire gli addominali.

Domenica: continui a mostrare i tuoi muscoloni con grande convinzione e, niente, di prenderti un malanno sembra non importarti proprio. Però poi non dare la colpa agli sbalzi di temperatura se ti sale la febbre!

Acquario

Sabato: con Marte in quadratura, per farti uscire di casa dovrebbero davvero inventarsi qualcosa di grosso e parecchio allettante. Peccato però, che Mercurio ti renda prontissimo a glissare ogni invito ancora prima che venga ufficializzato.

Domenica: hai solo voglia di restartene tranquillo, immerso nei tuoi libri o in qualsiasi attività culturale che si possa fare comodamente dal divano. Mostre, conferenze, documentari, approfondimenti sì, ma possibilmente senza dover mettere le scarpe e varcare la porta di casa.

Pesci

Sabato: nonostante Venere a favore continui a rifornirvi di amore, coccole e buone intenzioni, sarà meglio fare attenzione a non partire in quarta. La Luna in opposizione vi carica di emozioni e nervosismo, e sbottare sarà alquanto probabile.

Domenica: per la vostra sicurezza, potreste uscire di casa già belli impacchettati nel pluriball, così da proteggervi dagli scossoni emotivi ma anche far capire agli altri che oggi è meglio non avvicinarsi troppo.