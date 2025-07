video suggerito

Arriva la Luna Piena in Capricorno il 10 luglio 2025: scontro tra bisogni e realtà Giovedì 10 luglio 2025, alle 22:00 circa, ci sarà la Luna Piena nel segno del Capricorno: un momento di riflessione tra la nostra indipendenza e l’amore per gli altri. Cancro, Capricorno, Bilancia e Ariete i segni più coinvolti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 10 luglio 2025, intorno alle 10 di sera, ci sarà la Luna Piena nel segno del Capricorno, ovvero Sole e Luna si troveranno perfettamente in opposizione: il Sole a 18° del segno del Cancro e la Luna a 18° del Capricorno. Come ogni mese, questa fase lunare amplifica le nostre emozioni, le nostre paure, ci rende più umani e meno razionali. Nella Luna Piena in Capricorno i segni zodiacali più coinvolti sono i segni cardinali: Cancro, Capricorno, Bilancia e Ariete. Proprio questi segni sono coinvolti anche da Giove (che si trova nel segno del Cancro e quindi “disturba” gli altri tre) e da Saturno (che si trova nell’Ariete e quindi “disturba” gli altri tre).

Questa Luna Piena ci spinge a metterci in discussione, perché il Sole, ovvero la ragione, si trova nel segno zodiacale della Luna per eccellenza, il Cancro, e quindi assume qualità di attenzione sensibile e profondamente umana, mentre la Luna si trova in un segno saturnino, più rigido, alla ricerca della sua indipendenza emotiva.

Infine, come per ogni fase lunare, vi ricordo il nome che i nativi americani davano a questa Luna: la "Luna Piena del Cervo", perché questo animale nel periodo estivo vedeva ricrescere le corna dopo la muta primaverile.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 8 luglio 2025

Il significato della Luna Piena in Capricorno del 10 luglio 2025

Questa Luna Piena in Capricorno di giovedì 10 luglio avviene pochi giorni dopo l'ingresso di Urano nel segno dei Gemelli: l’ultimo dei grandi cambiamenti previsti per questo 2025. Tutto sembra indicare che si vada verso la velocità, l'innovazione tecnologica, la brutalità del fare, senza però restare saldi sulle basi più umane, quelle che ci donano reale equilibrio e buon senso. Mercurio, Giove e anche Marte sono tutti isolati, come a indicare una certa confusione di intenti. Di sicuro, per chi si occupa di comunicazione, arte o in generale espressione verso l’esterno, questi saranno momenti intensi e stimolanti.

Gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Capricorno di giovedì 10 luglio per tutti i segni zodiacali.

Ariete

In quanto segno cardinale, sei tra i più coinvolti da questa Luna Piena che ti spinge a mettere sul piatto il tuo grande desiderio di indipendenza insieme alla necessità di trovare armonia con chi ti circonda.

Toro

Ti godi questa Luna Piena nella sua forma più carnale: intensità delle passioni e delle voglie. Sei pronto a imbavagliare pudore e reticenze pur di goderti la vita al massimo.

Gemelli

Sei il grande protagonista di questi giorni e questa Luna non fa che renderti ancora più sicuro di te: sotto a chi tocca!

Cancro

Hai ormai capito che il 2025 è un anno di ribaltamenti, e anche questa Luna Piena lo conferma: un momento di nuova consapevolezza della tua forza autentica, che non ha bisogno di urlare.

Leone

Adori questa situazione: con la Luna Piena, invece di innervosirti, indaghi le ragioni profonde di ciò che provi. Stai diventando un vero saggio!

Vergine

Con Marte nel tuo segno ma Venere che ti sottrae dolcezza, questa Luna Piena è l’occasione perfetta per sputare fuori tutto ciò che non ti va giù.

Bilancia

Essendo un segno cardinale, sei toccata da questa Luna Piena: è il momento giusto per rimettere ordine nella tua immagine pubblica e in ciò che vuoi trasmettere agli altri.

Scorpione

Questa Luna ti sembra un momento di rivelazione, più istintiva che razionale. Metti a tacere le elucubrazioni e ti affidi al corpo, alle sensazioni, all’energia fisica.

Sagittario

Venere e Marte non aiutano: la pazienza e il sorriso sono a corto raggio. Avrai 48 ore con scarsissima propensione all’armonia. Ce ne faremo una ragione!

Capricorno

Sei il protagonista di questa Luna Piena. Sono le emozioni profonde quelle che ti chiamano: è il momento di guardarti allo specchio e riconoscerti senza filtri.

Acquario

Questa Luna ti irrita solo un po’, ma hai le idee chiarissime su ciò che per te conta davvero, soprattutto in amore.

Pesci

Ti sentirai in balia dei cambiamenti, come un naufrago con la zattera in tempesta. Per fortuna, sai cogliere anche la turbolenza come un segnale da seguire.