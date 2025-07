video suggerito

Luna Piena del Cervo giovedì 10 luglio 2025, a che ora vederla e perché si chiama così La sera di giovedì 10 luglio il cielo sarà impreziosito dalla splendida Luna Piena del Cervo. A che ora vedere il plenilunio del mese e qual è il significato del nome.

A cura di Andrea Centini

Alle 22:37 ora italiana di giovedì 10 luglio 2025 potremo vedere nel cielo il bellissimo plenilunio del mese, conosciuto come Luna Piena del Cervo. Il curioso nome, come spesso accade con i pleniluni, è legato alla tradizione dei nativi americani, che in questo mese omaggiavano la ricrescita del palco nei cervi maschi, in vista della stagione degli amori. La Luna Piena di luglio è conosciuta anche con altri nomi, scelti dalle diverse tribù. I Cree, ad esempio, la chiamavano Luna della muta delle piume, per via del cambio di piumaggio di molti uccelli, mentre i Tlingit, come riporta Alamanac.com, la chiamavano Luna del Salmone, alla luce del ritorno di questi pesci nei fiumi. Fra gli altri nomi noti ci sono anche Luna del Lampone (Algonchini e Ojibwe) e Luna delle Bacche (Anishinaabe), legati alla raccolta di questi deliziosi frutti di bosco; e Luna del Tuono (Abenaki occidentali), quest'ultimo dedicato ai fragorosi temporali estivi.

La Luna Piena del Cervo è solo uno dei tanti spettacoli astronomici che ci attendono da qui alla fine del mese. Ad esempio, come indicato, nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), da qui alla fine del mese ci attendono diverse congiunzioni astrali: Luna con Saturno (15-16); Luna con l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (20); Marte con Venere (21); Luna con Giove (23); e Luna con Marte (28).

Nella seconda metà del mese saranno visibili anche i picchi massimi di diverse correnti meteoriche minori, come epsilon-Pegasidi, delta-Sagittaridi e alpha-Capricornidi, tuttavia si inizieranno a vedere anche le prime Perseidi, le “stelle cadenti” più conosciute dell'anno, le Lacrime di San Lorenzo, che raggiungeranno il picco poco prima della metà di agosto. La UAI consiglia anche l'osservazione degli asteroidi Pallas ed Euterpe. Per il 16 luglio è prevista anche la ricomparsa degli “occhi di Clavio” sulla Luna, una duplice struttura anulare e luminosa che si manifesta soltanto in determinate condizioni di illuminazione, due volte al mese.

Un cervo che bramisce. Credit: Andrea Centini

A che ora vedere la Luna Piena del Cervo giovedì 10 luglio 2025

Il 10 luglio, come indicato dalla UAI, la fase di Luna Piena o plenilunio sarà raggiunta esattamente alle 22:37 ora italiana. Ciò significa che potremo osservare direttamente l'effettiva pienezza del disco lunare, considerando che sorgerà attorno alle 21:00 (ora di Roma) nel cielo orientale. Poiché la Luna appare piena all'occhio umano per circa tre giorni, con quello del plenilunio in mezzo, ciò significa che già dalla sera di mercoledì 9 potremo ammirare uno spettacolo meraviglioso, che si protrarrà fino alla notte tra venerdì 11 e sabato 12.

Il 10 luglio la Luna si ergerà a Sud Est incastonata nella splendida costellazione del Sagittario e rimarrà visibile nel cielo fino a poco prima delle 05:00 del mattino (ora di Roma) del giorno successivo. Chiaramente gli orari variano in base alla località geografica dell'osservatore, con uno scarto massimo di circa 50 minuti al massimo tra le località italiane ai due estremi.

Perché la Luna Piena di luglio si chiama "del Cervo"

I nomi comuni delle lune piene sono generalmente legati alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi attraverso un calendario lunare, diverso dal nostro gregoriano. A ciascun mese e plenilunio veniva assegnato un appellativo per omaggiare un fenomeno naturale che aveva un impatto rilevante sulla vita della comunità, sia simbolico che pratico. Non a caso molti nomi sono associati ad animali, piante, fenomeni atmosferici e pratiche come la caccia e la pesca. La Luna Piena del Cervo non fa eccezione, essendo dedicata a questi meravigliosi ungulati.

La ragione è semplice; a luglio iniziano a ricrescere i palchi (non le corna) dei cervi maschi, in vista della stagione degli amori che inizierà attorno a settembre. Queste strutture ossee cadono e ricrescono ogni anno, sempre più complesse e ramificate, anche se non sempre i dettagli corrispondono all'età esatta dell'animale. Ciò che è certo è che i cervi avevano un'importanza fondamentale per i nativi americani, dato che grazie ad essi potevano ottenere pelli, grasso, carne e ossa, preziosissimi soprattutto nei difficili mesi invernali. Non c'è da stupirsi che abbiano dedicato loro un intero mese lunare.

Il calendario delle prossime lune piene e fenomeni astronomici del 2025

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)

Congiunzione tra Luna, Venere e Giove: 22–23 luglio

Picco massimo delle Perseidi “Lacrime di San Lorenzo”: 12-13 agosto

Eclissi totale di Luna: 7 settembre

Saturno in opposizione e alla massima visibilità: 21 settembre

Congiunzione tra Luna, Marte e Mercurio: 23 ottobre

Picco massimo delle Geminidi: 13-14 dicembre

Perigeo della cometa “Aliena” 3I/ATLAS: 19 dicembre