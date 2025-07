video suggerito

Comparsi oggi gli Occhi di Clavio sulla Luna: torneranno visibili il 16 luglio Sulla Luna sono comparse due strutture anulari luminose note come “Occhi di Clavio”. Sono state visibili per poco tempo, ma si manifesteranno nuovamente il 16 luglio. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luna. Credit: Andrea Centini

Alle 17:00 ora italiana di oggi, venerdì 4 luglio, sulla superficie lunare sono apparsi gli "Occhi di Clavio" (Eyes of Clavius), due peculiari strutture circolari e luminose che compaiono solo in determinate condizioni di illuminazione. Sono stati visibili – con un modesto strumento ottico – fino alle 18:00 circa di oggi, ma torneranno ad esserlo il prossimo 16 luglio, quando il fenomeno ottico si manifesterà nuovamente sulla compagna della Terra.

Nello specifico, gli Occhi di Clavio sono i due crateri C e D all'interno del colosso Clavius, un cratere di oltre 230 chilometri sito a sud-ovest sulla faccia visibile del satellite naturale. Quando la luce solare colpisce i bordi dei due sopracitati crateri, che hanno un diametro rispettivamente di 28 e 21 chilometri, si illuminano come due strutture anulari, mentre il fondo del cratere – che sovrastano – continua a restare nell'oscurità. Il risultato è quello di avere due "occhi" sulla Luna che sembrano scrutare l'osservatore. Potete vederli bene nel post su X – il compianto Twitter – qui di seguito pubblicato dall'astrofilo John Flannery.

Gli Occhi di Clavio non sono un fenomeno astronomico, bensì a un effetto chiaroscurale, come la grande X di 80 chilometri (comparsa ad esempio tra il 6 e 7 marzo di quest'anno) e una struttura a V. Sono tutti effetti ottici legati ai giochi di luce e ombre che si verificano a ridosso della linea del terminatore, quella che separa il giorno dalla notte. Per questo sono effimeri, ma anche ricorrenti.

Per quanto concerne gli Occhi di Clavio, che durano circa un'ora, essi si manifestano solo un paio di giorni dopo la fase di Primo Quarto o due prima di quella di Ultimo Quarto. La fase di Primo Quarto, come indicato nella rubrica "Il Cielo del Mese" dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), si è verificata esattamente alle 21:30 ora italiana di mercoledì 2 luglio, ecco perché gli Occhi di Clavio sono stati visibili oggi. La prossima occasione per tentare l'osservazione, come indicato, sarà invece mercoledì 16 luglio. La fase di Ultimo Quarto a luglio 2025 è infatti attesa per le 02:38 del 18 luglio.

Il momento esatto per l'osservazione di questi fenomeni cambia di mese in mese, come spiegato dall'astronoma Mary McIntyre: "Gli Occhi di Clavio sono visibili durante la Luna Gibbosa Crescente, ma come per altri effetti di Chiaroscuro, l'angolo di fase esatto varia ogni mese a causa della librazione". La librazione è il movimento oscillatorio della Luna che consente di ammirare piccole porzioni della faccia nascosta lungo i bordi.

Ricordiamo che gli Occhi di Clavio non sono visibili a occhio nudo, ma è necessario un piccolo telescopio per poterli apprezzare. In alternativa vanno benissimo anche una fotocamera superzoom, un buon binocolo o un cannocchiale.