video suggerito

Luna Piena delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025, a che ora vederla e perché si chiama così La sera di mercoledì 11 giugno il cielo sarà impreziosito dalla bellissima Luna Piena delle Fragole, il plenilunio del mese. Sarà la Luna Piena più bassa e meridionale per i prossimi 18 anni. Ecco il significato del suo nome. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle 09:44 di mercoledì 11 si verificherà il plenilunio di giugno 2025, conosciuto popolarmente come Luna Piena delle Fragole. A quell'ora il satellite naturale non sarà visibile nei cieli d'Italia, pertanto per ammirarlo dovremo attendere la sera o magari anticipare l'osservazione poco prima dell'alba. Il nome “Luna Piena delle Fragole” è legato alla tradizione dei nativi americani ed è un omaggio alla raccolta dei deliziosi falsi frutti, che in Nord America raggiungono la maturazione proprio in questo periodo dell'anno. Era una festa per molte tribù e sono infatti diverse – compresi gli Algonchini, i più numerosi e influenti – quelle ad aver assegnato lo stesso nome al plenilunio di giugno. Come spiegato da Almanac.com, la Luna Piena di giugno è conosciuta anche come Luna della Maturazione delle Bacche (Haida); Luna della Fioritura (Anishinaabe); Luna del Mais Verde (Cherokee); Luna della Nascita (Tinglit); e Luna della Deposizione delle Uova o Luna della Schiusa (Cree). Tutti questi nomi sono legati a fioriture, raccolti e nascite di animali, fenomeni molto rilevanti nella vita delle comunità di nativi americani.

La Luna Piena delle Fragole avrà anche la caratteristica di essere la più bassa sull'orizzonte per i prossimi 18 anni nell'emisfero nord, a causa dell’inclinazione dell’orbita lunare combinata con la posizione del Sole a giugno. Di fatto, sarà la Luna Piena più meridionale fino al 2043. A spiegare bene questo fenomeno, conosciuto come lunistizio maggiore, l'astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project (VTP), che a partire dalle 21:30 trasmetterà una diretta streaming per l'osservazione. La Luna, sottolinea Masi, sorgerà intorno a quell'orario, circa 45 minuti circa dopo il calar del Sole e, attorno alle 02:30 del 12 giugno, “raggiungerà la posizione celeste più meridionale toccata da una Luna ancora praticamente piena dal 2006 al 2043”.

“L’orbita della Luna – prosegue Masi – è inclinata di poco più di 5 gradi rispetto a quella terrestre: visto dal nostro pianeta, dunque, il satellite può discostarsi fino ad un massimo di quella quantità verso nord o verso sud rispetto all’eclittica, la proiezione tra le stelle proprio dell’orbita terrestre, ovvero il cammino annuale apparente del Sole lungo lo Zodiaco”. Quando questi 5 gradi supplementari si aggiungono o sottraggono alla posizione più estrema a nord o a sud, la Luna raggiunge la sopracitata condizione di lunistizio maggiore. L'11 giugno la Luna risulterà dunque piena a ridosso di questo evento, nella sua posizione più bassa verso sud e dunque più meridionale, incastonata nel cuore della costellazione dell'Ofiuco.

Oltre allo spettacolo della Luna Piena delle Fragole, a giugno potremo osservare nel cielo diversi altri fenomeni astronomici spettacolari. Fra essi le congiunzioni astrali tra Luna e Saturno (giovedì 19); Luna e Venere (domenica 22); Luna e Pleiadi (lunedì 23); e il bis tra la Luna e Marte (domenica 29). Quest'ultimo fenomeno darà vita anche a una bellissima occultazione del Pianeta Rosso da parte della Luna, che purtroppo non sarà visibile dall'Italia. L'Unione Astrofili Italiani (UAI) segnala anche diversi picchi massimi di sciami meteorici: Arietidi (5 giugno); Zeta Perseidi (6 giugno); Tau Herculidi (12-14 giugno); Lyridi (15 giugno); Epsilon Perseidi, Bootidi e Sagittariidi (seconda metà di giugno). Non vanno dimenticati anche il solstizio d'estate, il momento che sancisce il passaggio dalla primavera all'estate alle 04:42 ora italiana di sabato 21 giugno, e l'Asteroid Day il 30, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi rappresentati da questi corpi celesti.

A che ora vedere la Luna Piena delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025

Come specificato, il plenilunio di giugno si verificherà esattamente alle 09:44 ora italiana di mercoledì 11. A quell'ora, tuttavia, il satellite naturale della Terra sarà già calato da alcune ore (attorno alle 05:00 del mattino ora di Roma), pertanto per osservare la Luna Piena delle Fragole potremo tentare un'osservazione a ridosso dell'alba, oppure, più comodamente, a partire dalle 21:30 (sempre ora di Roma), quando la Luna sorgerà nuovamente sull'orizzonte a Est. Ricordiamo che gli orari cambiano in base alla posizione geografica dell'osservatore; a Milano, ad esempio, la compagna della Terra sorgerà alle 22:00, mentre a Messina subito dopo le 21:00. La NASA spiega comunque che il disco lunare appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni, quindi avremo tutto il tempo per godere dello spettacolo della Luna Piena delle Fragole.

Essendo la più meridionale in assoluto per i prossimi 18 anni, questa Luna Piena risulterà più bassa del solito sull'orizzonte, assumendo un colore aranciato a ridosso dell'orizzonte. Il colore è dovuto al fatto che tra l'osservatore e il corpo celeste c'è uno strato più spesso di atmosfera terrestre, che disperde le lunghezze d'onda più lunghe (blu) ed “esalta” quelle corte (rosse). Quando è basso sull'orizzonte, inoltre, il disco lunare appare più grande del normale, grazie alla vicinanza di montagne, palazzi e alberi che inducono un'illusione ottica. La Luna Piena delle Fragole resterà incastonata nella costellazione dell'Ofiuco (a ridosso di quella del Sagittario) per tutta la notte e calerà a Nord Ovest attorno alle 05:30 ora di Roma di giovedì 12 giugno.

Perché la Luna Piena di giugno si chiama "delle Fragole"

Come avviene per la maggior parte dei nomi popolari dei pleniluni, anche quello della Luna Piena delle Fragole è legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi attraverso un calendario lunare. Il nome in questione è in particolar modo associato alle tribù di Algonchini, Dakota, Lakota e Ojibwe, come spiegato da Almanac.com. La ragione è semplice: in questi periodo dell'anno, in Nord America, le fragole (sia selvatiche che cultivar) raggiungono la maturazione e sono pronte per essere colte. Per i nativi americani era un periodo di festa e prosperità, proprio grazie ai preziosi doni offerti dalla natura. Tutti i nomi dei pleniluni sono omaggi a piante, raccolti, animali, eventi atmosferici e altri fenomeni naturali, che avevano un impatto significativo sulla vita dei villaggi.

Ricordiamo che le fragole dal punto di vista squisitamente botanico non sono frutti, ma falsi frutti, poiché si tratta di infiorescenze. La parte rossa delle fragole si chiama ricettacolo, mentre i veri frutti sono i punti gialli (acheni) che ne punteggiano la superficie.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2025

Luna Piena del Cervo: 10 luglio 2025 – 22:37

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)