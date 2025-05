video suggerito

Dalla Luna Piena Fragola ai baci con Marte, il cielo di giugno è uno spettacolo: i fenomeni del mese Giugno 2025 sarà un mese ricco di eventi astronomici, tra congiunzioni astrali, il Solstizio d'Estate e la spettacolare Luna Piena delle Fragole. Ecco tutte le date degli eventi più belli.

A cura di Andrea Centini

Il mese di giugno è particolarmente amato dagli appassionati di astronomia, non solo grazie alle temperature gradevoli che permettono di assistere più comodamente agli spettacoli del cielo notturno, ma anche per i cambiamenti della volta celeste, che comincia ad acquisire i caratteristici tratti estivi. Ad esempio, il firmamento sarà dominato dal bellissimo asterismo del Triangolo estivo – composto dalle tre stelle Vega, Altair e Deneb – e dalla spettacolare scia della Via Lattea a Est, un'area dove si concentreranno diversi bellissimi oggetti del profondo cielo, come le nebulose Trifida e Laguna.

Da non perdere anche i numerosi ammassi globulari e galassie del catalogo Messier che impreziosiranno le notti di fine primavera e quelle di inizio estate. Giugno, infatti, è il mese del solstizio d'estate, il momento esatto che sancisce il passaggio astronomico dalla stagione primaverile a quella estiva. Nel 2025, come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani nella rubrica “Il cielo del mese”, si verificherà esattamente alle 04:42 ora italiana (le 02:42 del Tempo Coordinato Universale – UTC) di sabato 21 giugno.

Questo palcoscenico farà da sfondo ai molteplici fenomeni astronomici che impreziosiranno la volta celeste nell'arco del mese, tra congiunzioni astrali, occultamenti, la Luna Piena Fragola (o delle Fragole) e sciami meteorici. Ricordiamo che il 30 giugno si celebra anche l'Asteroid Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione sui rischi legati all'impatto dei “sassi spaziali”. Ecco tutti i principali spettacoli celesti che ci attendono nelle prossime quattro settimane.

Le congiunzioni astrali di giugno 2025

L'Unione Astrofili Italiani indica che a giugno 2025 ci saranno cinque congiunzioni astrali principali: Luna – Marte domenica 1; Luna – Saturno giovedì 19; Luna – Venere domenica 22; Luna – Pleiadi lunedì 23; e ancora Luna – Marte domenica 29. L'incontro tra il Pianeta Rosso e la compagna della Terra alla fine del mese sarà piuttosto spettacolare, dato che darà vita a un'occultazione, con Marte oscurato dal passaggio della Luna. Purtroppo questo fenomeno non sarà visibile dall'Italia, ma solo da alcuni Paesi del continente Americano. La posizione geografica dell'osservatore, del resto, è infatti fondamentale per la potenziale visibilità e la durata di un qualsiasi fenomeno astronomico; le occultazioni, ad esempio, in alcuni luoghi possono trasformarsi in “semplici” congiunzioni astrali.

Come riportato nell'elenco dei fenomeni astronomici di giugno 2025 di Starwalk.space, per questo mese sono previste anche altre occultazioni spettacolari; venerdì 6 e martedì 10, infatti, la Luna farà sparire dal firmamento le brillanti stelle Spica e Antares, ma non nei cieli d'Italia. Sono attese anche altre due congiunzioni astrali minori della Luna; quella con la stella Regolo del 2 giugno e quella con la stella Polluce della costellazione dei Gemelli il 26. Ricordiamo anche che Venere il 1 giugno raggiungerà la massima elongazione mattutina, ovvero la massima distanza angolare dal Sole, risultando pertanto molto alto nel cielo orientale prima dell'alba.

Credit: Stellarium

Il plenilunio di giugno: la Luna Piena Fragola

Il plenilunio di giugno, conosciuto come Luna Piena Fragola (o Luna Piena delle Fragole), è previsto esattamente alle 09:44 ora italiana di mercoledì 11. Ciò significa che il fenomeno si verificherà quando il satellite naturale si troverà al di sotto dell'orizzonte. Bisognerà pertanto attendere la sera per veder risplendere il disco lunare pieno nel cielo. La Luna Piena delle Fragole di giugno 2025 sarà anche la più bassa degli ultimi 18,6 anni, pertanto, grazie alla vicinanza all'orizzonte, per giochi prospettici (illusione lunare) e fenomeni atmosferici il satellite naturale risulterà più grande del normale e tinto di un vivido color arancio.

Come indicato dalla NASA, ai nostri occhi la Luna appare piena per circa tre giorni, con il giorno del plenilunio al centro, pertanto lo spettacolo celeste sarà visibile tra la sera del 10 e quella del 12. Ricordiamo che il nome Luna Piena delle Fragole è legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi con un calendario lunare e non con il nostro calendario gregoriano.

A ciascun mese veniva assegnato un nome legato a un evento rilevante per la vita della comunità, come raccolti, caccia, pesca, fioriture e fenomeni atmosferici. Poiché a giugno si faceva la raccolta delle apprezzate fragole, i nativi decisero di dedicare a questa deliziosa infiorescenza il nome del plenilunio (i veri frutti delle pianta sono infatti gli acheni, i puntini gialli che ne costellano la superficie).

Credit: NASA/MSFC Meteoroid Environment Office

Sciami meteorici di giugno 2025

Giugno è un mese ricco di correnti meteoriche minori che possono offrire un bellissimo spettacolo, in particolar modo nelle ore che precedono l'alba. Tra i picchi massimi citati dalla UAI ci sono quelli dei seguenti sciami: Arietidi (5 giugno), Zeta Perseidi (6 giugno), mu-Cassiopeiidi e rho-Draconidi (inizio del mese), Tau Herculidi (12-14 giugno), Lyridi (15 giugno), Epsilon Perseidi, Bootidi e Sagittariidi (seconda metà del mese). Nessuno di questi sciami è paragonabile con le Perseidi di agosto – le famose “Lacrime di San Lorenzo” – o le Geminidi, ciò nonostante possono regalare qualche bellissima scia luminosa e colorata nel cielo notturno. Lo ZHR (Tasso Orario Zenitale), ovvero il numero di meteore visibile ogni ora, si attesta a una manciata per ciascuna corrente, anche se le Tau Herculidi innescate dalla cometa 73P/Schwassmann–Wachmann 3 possono saltuariamente dar vita a spettacoli significativi.