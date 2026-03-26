Oggi 26 marzo il bacio della Luna a Giove illumina il cielo d’Italia: visibile dopo il tramonto a occhio nudo

La sera del 26 marzo il cielo d’Italia sarà impreziosito da un bellissimo bacio celeste tra la Luna e Giove. Poco dopo il tramonto il satellite della Terra e il pianeta gigante daranno vita a una spettacolare congiunzione astrale, accompagnata due stelle Castore e Polluce della Costellazione dei Gemelli. Ecco tutto quello c’è da sapere per vedere il fenomeno astronomico a occhio nudo.

Simulazione deI bacio della Luna a Giove del 26 marzo 2026. Credit: Stellarium

La sera di oggi, giovedì 26 marzo 2026, potremo vedere nel cielo un bellissimo bacio celeste della Luna a Giove. La congiunzione astrale tra il satellite naturale della Terra e il più grande pianeta del Sistema Solare avrà inizio nel cielo occidentale poco dopo il tramonto, attorno alle 18:30 ora di Roma, e andrà avanti per diverse ore. Il gigante gassoso, infatti, sparirà al di là dell’orizzonte verso le 02:00 del giorno seguente, nel cuore della notte, seguito poco dopo dalla Luna. Come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), quella di stanotte è la quarta e ultima congiunzione astrale del mese. A rendere il fenomeno astronomico ancor più prezioso sarà la presenza ravvicinata delle due brillanti stelle Castore e Polluce, le più luminose della costellazione dei Gemelli (sono le “teste” dei due fratelli). Assieme a Giove e alla Luna, i due astri daranno vita a una spettacolare e gigantesca “L capovolta” nel firmamento; saremo dunque innanzi a una sorta di replica dell’evento verificatosi il 7 dicembre 2025, sebbene in quel caso la L celeste fosse diritta. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi il bacio della Luna a Giove di marzo 2026, meteo permettendo, alla luce del maltempo che nella giornata odierna sta imperversando su larga parte dello Stivale.

A che ora vedere il bacio della Luna a Giove del 26 marzo 2026

Come indicato, la congiunzione astrale di stasera tra la Luna e il pianeta Giove avrà inizio attorno alle 18:30 ora di Roma, poco dopo il tramonto, atteso in quei minuti nel cielo della Capitale. Ricordiamo, come sempre, che poiché l’orario dell’alba e del tramonto varia in base alla posizione geografica, anche la visibilità dei fenomeni astronomici è variabile. In taluni casi, un “bacio celeste” osservabile nell’Italia settentrionale potrebbe non esserlo in quella meridionale. Fortunatamente il duetto di stasera sarà ben visibile su tutto il territorio nazionale, con alcune variazioni di inizio e durata in virtù delle sopracitate differenze.

Il tramonto quest’oggi è atteso pochi minuti dopo le 18:00 a Bari, Brindisi e Lecce; verso le 18:20 a Napoli e Palermo; attorno alle 18:30 a Roma, Firenze e Trieste; e tra le 18:40 e le 18:50 a Milano, Torino e Genova. Poiché la congiunzione astrale si verificherà nel cielo occidentale, sottolineiamo l’importanza di attendere che il Sole sia sparito oltre l’orizzonte prima di volgere lo sguardo a ovest: guardare direttamente il disco solare può provocare danni significativi alla vista e persino la cecità. Gli orari sopraindicati sono solo indicativi e raccomandiamo a chiunque sia interessato al fenomeno astronomico di verificare l’ora esatta del tramonto per la propria città.

Come riconoscere Giove nel cielo di stasera

Non appena il cielo si farà sufficientemente buio, il pianeta Giove farà la sua comparsa poco al di sotto della Luna, luminosissimo. Riconoscerlo sarà molto semplice. Del resto, parliamo del quarto oggetto più splendente della volta celeste dopo il Sole, la Luna e Venere. Il Pianeta dell’Amore sarà presente nel firmamento, ma molto più in basso rispetto a Giove, quindi sarà impossibile fare confusione fra i due. La Luna crescente sarà molto ben visibile perché ha appena superato la fase di Primo Quarto: si è verificata esattamente alle 20:18 di mercoledì 25, come evidenziato dalla UAI.

La coppia resterà incastonata nel cuore della costellazione dei Gemelli fino alle 02:00 del giorno successivo (sempre ora di Roma), quando sparirà al di là dell’orizzonte occidentale. Come indicato, ad accompagnare la Luna e Giove ci saranno le due stelle Castore e Polluce, con le quali daranno vita alla bellissima L rovesciata celeste. Il fenomeno sarà perfettamente visibile a occhio nudo, molto alto nel cielo, quindi non sarà nemmeno necessario cercare un posto completamente libero da ostacoli naturali o artificiali (almeno per osservare la prima parte dello spettacolo astronomico). Sarà possibile goderne anche da città con inquinamento luminoso significativo, alla luce della notevole luminosità dei protagonisti (ma un luogo buio è sempre raccomandato). Non resta che attendere questa sera e sperare che il meteo sia clemente.