Stasera bellissimo bacio della Luna a Giove: a che ora e come vederlo dall’Italia

La sera del 10 novembre il cielo sarà impreziosito da uno spettacolare bacio della Luna (prossima alla fase di Ultimo Quarto) e Giove, il più grande pianeta del Sistema solare. I due astri duetteranno assieme alle stelle Castore e Polluce per tutta la notte. A che ora vederli e come riconoscere il pianeta nei cieli d’Italia.

Il bacio della Luna a Giove del 10 novembre. Credit: Stellarium

La sera di oggi, lunedì 10 novembre 2025, potremo vedere nel cielo uno spettacolare bacio celeste tra la Luna e Giove. La congiunzione astrale avrà inizio attorno alle 21:45 (ora di Roma) e durerà per tutta la notte, fino alle 07:00 circa del giorno successivo. Quello di stasera è in realtà il “bis” del fenomeno astronomico che ha già impreziosito il firmamento il 9 novembre, la terza congiunzione astrale del mese dopo i duetti fra la Luna e Saturno del 2 e della Luna con le Pleiadi del 6, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”. All'appello mancano ancora l'incontro tra Mercurio e Venere del 25 e il nuovo bacio tra la Luna e Saturno del 29. Ad accompagnare la Luna e il più grande pianeta del Sistema solare nel valzer di stasera vi saranno anche Castore e Polluce, le stelle più luminose della costellazione dei Gemelli. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico nei cieli d'Italia.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Giove del 10 novembre

Come indicato, la congiunzione astrale tra la Luna e Giove di oggi 10 novembre 2025 avrà inizio attorno alle 21:45 ora di Roma, quando il satellite naturale sorgerà nel cielo orientale, più in basso e a sinistra rispetto al pianeta, che farà capolino nel firmamento circa mezzora prima. Naturalmente gli orari cambiano in base alla posizione geografica dell'osservatore; a Cagliari, ad esempio, la Luna sorgerà verso le 22:00; a Milano poco prima delle 21:40; a Palermo attorno alle 21:50 e a Bari poco dopo le 21:20. Ciò influenzerà la durata del fenomeno astronomico, ma il bacio tra la Luna e Giove sarà perfettamente visibile da tutta l'Italia. I due oggetti celesti saranno abbracciati dalla costellazione del Cancro (in basso) e da quella dei Gemelli (in alto); di quest'ultima saranno particolarmente apprezzabili le due stelle Castore e Polluce, le “teste” dei due Gemelli, che accompagneranno la Luna e il gigante gassoso per tutta la notte, fino all'alba del giorno successivo. Si troveranno poco più in alto rispetto ai due protagonisti, una sopra l'altra.

La Luna e Giove vicini alle stelle Castore e Polluce (le "teste" dei Gemelli) la sera del 10 novembre. Credit: Stellarium

Come vedere il bacio tra la Luna e Giove del 10 novembre e come riconoscere il pianeta

Come sempre, le congiunzioni astrali di cui ci occupiamo in queste pagine sono perfettamente visibili senza strumenti ottici. Giove si troverà leggermente più in alto e a destra della Luna, che come indicato dalla UAI raggiungerà la fase di Ultimo Quarto alle 06:28 di mercoledì 12. Il pianeta sarà facilissimo da riconoscere grazie alla sua intensa luminosità. Si tratta infatti del quarto oggetto più luminoso della volta celeste dopo Sole, Luna e Venere, potendo raggiungere una magnitudine (luminosità apparente) massima di – 2,8. Venere arriva a – 4,4, la Luna a circa – 13.0 e il Sole sfiora – 27.0. Ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala inversa; ciò significa che più basso è il valore – anche negativo – più alta è la luminosità dell'oggetto celeste. Per fare un esempio, il famoso oggetto interstellare 3I/ATLAS, secondo i dati di astrovanbuitenen.nl oggi ha una magnitudine di + 11.2 ed è dunque visibile solo attraverso telescopi con un diametro di circa 200 millimetri (il limite di visibilità per l'occhio umano è + 6.0).

Il consiglio per vedere il bacio tra la Luna e Giove è quello di appostarsi sotto un cielo buio e stellato, privo di inquinamento luminoso, anche se sarà ben visibile anche dalle città. Sebbene possa essere ammirato senza strumenti ottici, raccomandiamo sempre l'uso di un buon binocolo o un telescopio. Grazie ad essi si possono apprezzare i bellissimi dettagli della superficie lunare e alcuni del gigante gassoso. Con un telescopio si possono osservare bene anche i satelliti medicei (Io, Ganimede, Europa e Callisto) in orbita attorno a Giove e le caratteristiche bande colorate dell'atmosfera gioviana, compresa la “Grande Macchia Rossa”, la più grande tempesta ciclonica del Sistema solare.