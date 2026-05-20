Oggi 20 maggio bellissimo bacio della Luna a Giove: a che ora vederlo dall’Italia e come riconoscere il pianeta

Il cielo di oggi, sabato 20 maggio 2026, sarà impreziosito da uno spettacolare bacio celeste tra la Luna e il pianeta Giove. Il fenomeno astronomico sarà visibile da tutta Italia. A che ora e come riconoscere il gigante gassoso nel firmamento.

Il bacio della Luna a Giove del 20 maggio 2026. Credit: Stellarium

La sera di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, potremo vedere nel cielo uno splendido bacio della Luna a Giove. Poco dopo il tramonto, attorno alle 20:30 ora di Roma, i due oggetti daranno vita a una spettacolare congiunzione astrale nel cielo occidentale, che andrà avanti fino a poco dopo la mezzanotte. Come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), quello di stasera è l'ultimo dei quattro valzer celesti del mese di maggio. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il fenomeno astronomico e come riconoscere il più grande pianeta del Sistema solare nel firmamento.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Giove del 20 maggio

La congiunzione astrale tra la Luna e Giove, come indicato, inizierà verso le 20:30 ora di Roma, poco dopo il tramonto, che sulla Capitale è atteso poco dopo le 20:20. Lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo da tutta Italia, ma gli orari saranno diversi in base alla località di osservazione. Ecco alcuni esempi: il tramonto è atteso poco prima delle 20:10 a Bari, dopo le 20:30 a Cagliari, verso le 20:50 a Milano e attorno alle 20:15 a Napoli e Palermo. Gli orari sono puramente indicativi. Raccomandiamo di consultare quello esatto per la propria località prima di volgere lo sguardo verso ovest, dato che il duetto celeste tra la compagna della Terra e il gigante gassoso si verificherà proprio nella zona dove tramonta il Sole. Guardare il disco solare direttamente e senza protezioni può causare gravi danni alla vista e nei casi più gravi anche la cecità.

Luna, Giove e Venere nella costellazione dei Gemelli il 20 maggio 2026. Credit: Stellarium

Come riconoscere Giove nel cielo di stasera

Giove comparirà a pochissimi gradi di distanza dalla falce di Luna crescente, proprio sotto di essa. Entrambi si troveranno incastonati nella costellazione dei Gemelli, poco al di sotto delle braccia e delle teste, le stelle Castore e Polluce. Bisogna fare attenzione a non confondere Giove con Venere, presente anch'esso nella costellazione dei Gemelli, ma molto più in basso della coppia protagonista: il "Pianeta dell'Amore" si troverà infatti appena alla destra dei piedi dei due fratelli. Venere comparirà nel firmamento un po' prima di Giove, trattandosi del terzo oggetto più luminoso della volta celeste dopo Sole e Luna. Giove è comunque il quarto, quindi risulterà luminosissimo sotto la falce di Luna (che in base ai dati della UAI raggiungerà la fase di Primo Quarto il 23 maggio alle 13:11). Venere tramonterà verso le 23:00 di oggi, mentre i due protagonisti del bacio astronomico duetteranno fin poco dopo la mezzanotte.

La congiunzione astrale tra la Luna e Giove di mercoledì 20 maggio 2026 sarà perfettamente visibile a occhio nudo da tutta Italia, anche dalle città con significativo inquinamento luminoso, alla luce della grande magnitudine (luminosità apparente) del pianeta gigante. Tuttavia, come sempre, consigliamo di cercare un cielo buio e stellato per godere degli spettacoli più belli del firmamento. Con un telescopio sarà possibile osservare le fasce colorate della turbolenta atmosfera gioviana (compresa la Grande Macchia Rossa) e i quattro satelliti medicei: Io, Ganimede, Callisto ed Europa. Non resta che sperare in cieli sereni.