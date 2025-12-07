Oggi 7 dicembre magnifico bacio della Luna a Giove, formerà una L con due stelle: a che ora vederlo

Nel giorno di Sant’Ambrogio il cielo sarà impreziosito da uno spettacolare bacio celeste tra la Luna e Giove, che assieme alle due stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli daranno vita a una gigantesca L nel firmamento. Ecco a che ora e come vedere il fenomeno astronomico di oggi 7 dicembre.

Simulazione della congiunzione astrale di oggi, domenica 7 dicembre. La Luna e Giove formeranno una grande L con le stelle Castore e Polluce. Credit: Stellarium

La sera di oggi, domenica 7 dicembre 2025, potremo vedere nel cielo un bellissimo bacio celeste tra la Luna e Giove. La congiunzione astrale avrà inizio attorno alle 19:30 (ora di Roma), quando la compagna della Terra e il più grande pianeta del Sistema solare sorgeranno appaiati sull'orizzonte orientale. Ad accompagnarli le due stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli, con cui daranno vita a una spettacolare L gigantesca nei cieli d'Italia. I quattro astri danzeranno assieme per tutta la notte, fino all'alba di domani 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, quando i raggi solari cancelleranno prima le due stelle e poi il gigante gassoso dal firmamento.

Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica "Il cielo del mese", quella di oggi è la seconda delle quattro congiunzioni astrali previste per dicembre 2025: mancano all'appello il duetto tra la Luna e Saturno nelle prime ore della notte di Santo Stefano (venerdì 26) e quello tra la Luna e le Pleiadi attesa per la notte di San Silvestro (mercoledì 31), evento che concluderà un anno ricchissimo di spettacoli astronomici. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il fenomeno astronomico di stasera.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e Giove

La congiunzione astrale tra la Luna e Giove del 7 dicembre 2025 inizierà un paio di ore dopo il tramonto, quando la Luna sorgerà sull'orizzonte orientale. A Roma, Napoli e Milano (che oggi celebra Sant'Ambrogio) il satellite naturale farà capolino tra Est e Nord Est verso le 19:15; a Cagliari poco prima delle 19:40; a Bari attorno alle 19:00 e a Palermo poco prima delle 19:30. Il bacio tra la Luna e Giove inizierà immediatamente, considerando che il gigante gassoso sorgerà alla destra della Luna praticamente appaiato, a pochissimi gradi di distanza. Sarà facilmente riconoscibile per la vicinanza ma anche per la notevole luminosità, trattandosi del quarto oggetto più splendente della volta celeste dopo il Sole, la Luna e Venere. Nel corso della notte il pianeta inizierà a salire posizionandosi sulla “testa” del satellite naturale.

A rendere particolarmente affascinante il secondo bacio celeste di dicembre vi è il fatto che la Luna e Giove si troveranno a ridosso della costellazione dei Gemelli, vicinissimi alle stelle Castore e Polluce, le due stelle più luminose che danno vita alle teste dei due fratelli. Nel cielo, pertanto, i quattro astri ravvicinati daranno vita a una spettacolare e luminosissima “L”, che nel corso della notte si trasformerà in un bel triangolo, prima di sparire a ridosso dell'alba, quando il bagliore del crepuscolo mattutino farà piazza pulita degli astri. La Luna resterà nel cielo fino a poco prima delle 11:00 (sempre ora di Roma) dell'8 dicembre. La compagna della Terra è ancora molto grande e luminosa, avendo da poco superato la fase della Superluna Piena Fredda, che ha impreziosito il cielo il 5 dicembre.

La Luna e Giove con le stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli. Credit: Stellarium

Come vedere il bacio celeste tra la Luna e Giove del 7 dicembre

Come sempre, le congiunzioni astrali di cui ci occupiamo su queste pagine sono visibili con i propri occhi, senza la necessità di adoperare strumenti ottici. Il consiglio è quello di trovare un cielo buio e stellato dove poter ammirare il firmamento senza il disturbo dell'inquinamento luminoso, ma il bacio tra la Luna e Giove potrà essere visto facilmente anche nel cielo di una città. Meno evidenti potrebbero apparire le due stelle Castore e Polluce, che subiranno anche il disturbo dell'intenso bagliore della Luna, il cui disco è ancora quasi pieno. Con un buon binocolo o un piccolo telescopio si potranno ammirare anche i dettagli della superficie lunare e i satelliti medicei in orbita attorno a Giove (Io, Ganimede, Europa e Callisto); un telescopio di diametro discreto e dotato di apposito filtro può mostrare bene anche le bande colorate della turbolenta atmosfera e persino la Grande Macchia Rossa, la più grande tempesta ciclonica del Sistema solare.