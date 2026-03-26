Maltempo, colpo di coda dell’inverno: pioggia e neve in arrivo, le previsioni meteo

Freddo e maltempo sull’Italia da oggi giovedì 26 marzo e fino a sabato 28 marzo per un vortice ciclonico che porta correnti gelide di origine artica. Attesi temporali, nevicate fino a quote collinari sull’Appennino e un brusco calo termico anche di 10 gradi.

Un nuovo colpo di coda dell'inverno è atteso sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, con temporali diffusi, venti forti e neve abbondante fino a quote collinari sia sulle Alpi che sugli Appennini. Una situazione meteorologica che caratterizzerà la seconda parte di questa settimana dove assisteremo a un brusco calo termico su tutto il paese.

Responsabile di questo clima decisamente fuori stagione è un vortice ciclonico che farà sentire i suoi effetti fino alla giornata di sabato 28 marzo per poi allontanarsi gradualmente il giorno della domenica delle Palme. Interessate dal maltempo soprattutto le regioni centro-meridionali in particolare quelle adriatiche.

Neve a bassa quota e rovesci, le zone colpite

Il vortice ciclonico impatterà sull'Italia da nord-est spingendo sul nostro paese correnti gelide di origine artica che interesseranno tutte le regioni adriatiche estendendosi man mano dal nord a tutto il centro e poi anche al Sud. Precipitazioni intense interesseranno tutti i settori adriatici del centro nord, dal Veneto alle Marche all'Abruzzo per estendersi poi al Sud. Piogge e temporali saranno accompagnati da venti di tempesta con raffiche fino a oltre 100 km orari. Le precipitazioni, che hanno fatto scattare anche una allerta meteo gialla per oggi, diventeranno nevose su tutte le zone appenniniche del centro fino a quote collinari, intorno ai 500 metri in Abruzzo. Condizioni che resisteranno anche nella giornata di venerdì 27 marzo dove il versante adriatico e il Sud faranno i conti ancora con una elevata instabilità meteo, piogge e nevicate mentre migliorerà al nord e lungo il versante tirrenico centrale.

Freddo e temperature invernali, calo termico in arrivo

Ad accompagnare questa ondata di maltempo ci sarà un brusco calo termico che in alcune zone addirittura farà abbassare le temperature anche di 10 gradi. Le temperature massime infatti saranno in sensibile calo ovunque con valori che si attesteranno ben al di sotto della media del periodo, soprattutto al sud. Il freddo pungente proseguirà anche nella giornata di venerdì 27 marzo con temperature massime in deciso ed ulteriore calo su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo del weekend: tempo instabile, dove torna il sereno

Il maltempo continuerà a imperversare anche nella prima parte del prossimo weekend della domenica delle Palme anche se pioggia e freddo pungente saranno in graduale e generale attenuazione. Nella giornata di sabato 28 marzo, infatti, il cielo sarà ancora molto nuvoloso sulle regioni centrali e meridionali dove localmente ci saranno ancora temporali. Nevicate ancora sugli Appennini mentre al contrario il cielo avrà sempre maggiori spazi soleggiati al nord e sulle regioni tirreniche. Preludio a una domenica delle Palme dove il cielo sarà sereno su tutte le regioni del nord e il versante tirrenico e con una nuvolosità irregolare sui settori adriatici meridionali dove non mancheranno deboli piovaschi. Una situazione meteorologica che, secondo le ultime tendenze meteo, caratterizzerà anche l'inizio della successiva settimana con nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse.