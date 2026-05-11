Iran, la guerra in diretta: Teheran respinge il piano Usa, Trump attacca: “Inaccettabile”, e il petrolio vola oltre il 3%

Il presidente Usa Donald Trump

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 11 maggio in tempo reale. Nuovi contatti diplomatici tra Casa Bianca e Qatar nel tentativo di trovare una via d’uscita al conflitto con Teheran. Secondo quanto riferito da Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Al centro del colloquio ci sarebbe stata la ricerca di un’intesa per fermare l’escalation militare.

La tensione però resta alta. L’Iran ha infatti respinto il piano avanzato dagli americani e Trump ha commentato duramente la risposta arrivata dalla Repubblica islamica. “Non mi piace la loro risposta, è inappropriata”, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che gli Usa continuano a monitorare le scorte residue di uranio arricchito iraniano e che “a un certo punto” ne prenderanno il controllo.

E proprio oggi a Bruxelles è in programma la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea dedicata alla crisi mediorientale. Domani, invece, Parigi e Londra guideranno un incontro tra i ministri della Difesa focalizzato sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico petrolifero mondiale.