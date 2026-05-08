Previsioni meteo, weekend all’insegna dell’instabilità: sabato breve pausa con il sole, poi tornano le piogge

Atteso il passaggio di nuove perturbazioni che porteranno piogge e temporali sull’Italia nel weekend. Sabato 8 maggio sarà una giornata più stabile, mentre domenica 9 tornerà il maltempo che interesserà soprattutto il Centro-Nord. Le previsioni meteo.

Foto ECMWF.

Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase di instabilità che sta interessando l'Italia. Sul nostro Paese è infatti previsto il passaggio di nuove perturbazioni che porteranno locali piogge e rovesci a partire dalla giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

"Oggi saremo alle prese con il rapido passaggio di un sistema nuvoloso che interesserà prima la Sardegna e poi il Centro-Sud peninsulare, dal Lazio in giù, per intenderci. Nel resto d'Italia invece avremo passaggi nuvolosi e qualche scroscio sulle zone montuose, ma nessun fenomeno particolare", ha detto l'esperto a cui abbiamo chiesto le previsioni per il weekend.

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 8 e domenica 9 maggio: ancora piogge e rovesci sull'Italia

"La giornata migliore del weekend sarà sabato 9 maggio, avremo una situazione abbastanza stabile quasi ovunque, con qualche nuvola sulle regioni meridionali", prosegue ancora Abelli. "In questi due giorni le temperature dovrebbero crescere, oggi al Nord e sabato anche nel resto d'Italia", aggiunge.

Entro sabato i valori dovrebbero essere leggermente al di sopra della media, con punte intorno ai 25/26 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna. "L'aumento sarà più lieve al Sud e sulla Sicilia, ma le temperature saranno miti e gradevoli", precisa l'esperto.

Già alla fine della giornata di sabato e nella notte la Sardegna sarà ancora una volta raggiunta da un'altra perturbazione che si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale. "Sull'Isola avremo rovesci e temporali, poi le nuvole e i fenomeni dovrebbero estendersi al resto dell'Italia", ci dice ancora Abelli.

Nella giornata di domenica 9 maggio la perturbazione si muoverà da Sud-Ovest a Nord-Est, quindi saranno le regioni centrosettentrionali quelle più interessate dalle precipitazioni.

"Potrebbe esserci anche qualche fenomeno localmente di forte intensità. Sud e Sicilia, invece, saranno un po' tagliati fuori, non mancheranno le nuvole ma i fenomeni, se ci saranno, saranno più sporadici".

Le temperature, visto il peggioramento, tenderanno a calare al Centro-Nord e sulla Sardegna e, in maniera più evidente, al Nord-Ovest. Abelli spiega: "Da valori intorno ai 25 gradi si tornerà ai 20 in diverse zone. Al Sud, invece, non avremo particolari cambiamenti. Anzi, probabilmente in Sicilia cresceranno".

La tendenza meteo per la prossima settimana

Anche la prossima settimana dovrebbe iniziare all'insegna dell‘instabilità. "Avremo la probabile formazione di qualche rovescio e temporale in prevalenza al Nord e al Centro, anche se la giornata di lunedì 11 maggio non sarà tutta di maltempo", ha spiegato ancora Abelli.

Nella giornata di martedì 12 maggio il tempo dovrebbe migliorare ulteriormente. Le temperature dovrebbero aumentare nuovamente già da lunedì. Torneremo su valori pomeridiani oltre i 20 gradi, con picchi introno ai 25″.

Da metà settimana invece i modelli indicherebbero un cambio di rotta, "ma dobbiamo attendere i prossimi giorni. – conclude l'esperto – "Al momento sembra infatti che correnti più fresche potrebbero gradualmente arrivare a interessare l'Italia con un calo termico significativo e il passaggio di qualche impulso perturbato".