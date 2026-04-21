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Meteo 25 aprile, in arrivo sole e temperature in rialzo dopo la pioggia: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Dopo una settimana all’insegna della pioggia complice il passaggio di una perturbazione atlantica sull’Italia, da giovedì 23 aprile tornano bel tempo e caldo, che dureranno per tutto il weekend”.
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Intervista a Mario Giuliacci
meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it.
A cura di Ida Artiaco
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Il 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione, ci saranno bel tempo e caldo in tuta Italia, dopo giorni di pioggia e temporali soprattutto al Centro-Sud, complice il passaggio di una perturbazione che a partire da giovedì 23 aprile comincerà a transitare verso i Balcani.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando si festeggerà la Festa della Liberazione, che quest'anno cade di sabato 25 aprile. Una occasione per gite fuori porta, dal momento che ovunque ci saranno sole e caldo.

Quando e dove pioverà in Italia

Secondo l'esperto, "una perturbazione di origine atlantica giunta la scorsa domenica sulle regioni settentrionali, porterà rovesci in particolare sul versante adriatico. Oggi, martedì 21 aprile, la stessa perturbazione comincerà pian piano a spostarsi verso i Balcani, per cui avremo pioggia e temporali sull'Appennino, dall'Umbria alla Calabria, e sulle zone interne del Sud e della Sicilia. Anche domani, mercoledì 22 aprile, ci sarà qualche residuo rovescio pomeridiano su Calabria e Sicilia. Poi, però, cambia tutto".

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Le previsioni meteo del 25 aprile: tornano caldo e sole

A partire da giovedì 23 aprile, infatti, torna il bel tempo, che durerà per tutto il weekend. "Ci saranno sole e anche caldo da giovedì fino a domenica, incluso dunque sabato 25 aprile. Le temperature, infatti, dopo un momentaneo abbassamento nel corso della settimana, subiranno nel corso del fine settimana un forte rialzo. Un nuovo peggioramento è previsto tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, ma fino ad allora potremmo approfittare delle belle giornate".

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