Iran, la guerra in diretta: accordo vicino ma Teheran frena su Hormuz. Israele pronto a nuovi raid in Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 13 giugno, in tempo reale. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe già essere pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello Stretto di Hormuz.

Intanto, questa mattina proprio a Hormuz sono stati abbattuti droni iraniani.

L'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano dopo l'intercettazione di alcuni droni al confine tra i due paesi. Il conflitto in Libano resta uno dei temi centrali e più problematici dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.

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