Governo, Meloni dopo blitz in Val di Susa: “Su No Tav violenza organizzata”. Ok a taglio accise: 17 centesimi solo su diesel. Salta la tassa sulle sigarette: news in diretta

"Nel nuovo intervento contro il caro carburanti è prevalsa la linea di buon senso di Matteo Salvini e della Lega. Non avrebbe avuto alcun senso spostare semplicemente le accise da un settore all'altro: i cittadini chiedono una riduzione reale della pressione fiscale, non i soliti escamotage", ha detto Nicola Ottaviani, deputato della Lega. "Per anni la sinistra al governo ha fatto il gioco delle tre carte, limitandosi a trasferire le tasse da una tasca all'altra degli italiani. Noi continuiamo ad ascoltare le famiglie tagliando le imposte senza ricorrere a trucchi tributari".