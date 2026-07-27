Maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia domani 28 luglio: temporali intensi e grandinate

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 28 luglio, allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia: attesi rovesci e temporali anche intensi.

Una nuova ondata di caldo torrido sta per arrivare sull’Italia, ma su alcune regioni insistono anche i temporali, anche violenti, e in particolare per domani, martedì 28 luglio, si segnala una allerta meteo gialla per l’intera Sicilia. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’isola prevedendo rovesci e temporali anche intensi.

Allerta meteo gialla domani 28 luglio: i settori a rischio

L’avviso della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia. Attesi anche forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia. Il bollettino di criticità per domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Previsioni meteo domani, martedì 28 luglio

Un'anomalia termica in quota, fa sapere la Protezione civile, tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d'instabilità sull'isola, portando appunto una fase di maltempo con temporali. Sono attese dalle prime ore di domani precipitazioni anche di forte intensità sull'isola. Nel resto d'Italia possibile qualche temporale solo su arco alpino, prealpino e Appennino emiliano, qualche rovescio possibile nel pomeriggio anche sull'Appennino toscano. Al Sud, invece, Sicilia a parte non dovrebbe piovere.