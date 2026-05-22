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Meteo, arriva il caldo fino a 33 gradi nel weekend: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Da sabato 23 maggio arriva il caldo, con punte di 33 gradi soprattutto al Centro-Nord. Non si tratta però di anticiclone africano, ma di correnti subtropicali atlantiche che determineranno un aumento delle temperature fino a mercoledì 27 maggio”.
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A cura di Ida Artiaco
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A partire da sabato 23 maggio in Italia arriverà il caldo, con temperature che soprattutto al Centro-Nord supereranno i 30 gradi centigradi. Ma attenzione a non confondere questa massa di aria calda, che a breve transiterà sull'Italia dalla Spagna e dalla Francia, con l'anticiclone africano.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando arriverà il caldo, che durerà per qualche giorno, almeno fino a mercoledì 27 maggio, prima della prossima perturbazione atlantica.

"Tra il 24 e il 27 maggio, ma potremmo dire già dal 23, arriverà il caldo", ha spiegato l'esperto, che però precisa che non possiamo parlare di "ondata di caldo, dal momento che per avere questa condizione si devono superare i 30 gradi per almeno sei giorni consecutivi". Inoltre – ha aggiunto – "non è vero come dicono molti che si tratta dell'anticiclone africano. Nei prossimi giorni il centro dell'alta pressione sarà sulla Francia dopo aver transitato sulla Spagna. Si tratta di correnti subtropicali che arrivano dall'Atlantico e non dal Marocco".

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Ciò significa che a partire dal weekend avremo bel tempo e temperature che supereranno i 30 gradi. "L'aria calda che transita da Spagna e Francia arriverà già il 23 maggio sul Nord Italia dove avremo valori fino a 30-33 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte, che sono le aree più esposte. Ma il termometro raggiungerà i 32 gradi anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. A partire dal 25 maggio il caldo arriverà anche sulle regioni del Centro e in misura minore al Sud. Poi, verso fino mese, dopo giovedì 28 maggio, arriverà una nuova perturbazione atlantica che farà abbassare di nuovo la temperatura".

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